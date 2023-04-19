Бразилия нанесла по США три удара

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19 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Индия может глобально увеличить доходы России

Товарооборот России и Индии вырос в 2,5 раза, но этого недостаточно Виталий Аньков/РИА Новости
Товарооборот России и Индии досрочно вырос до рекордных 35 млрд долларов. Тем не менее этот показатель все еще мал для такой страны, как Индия, учитывая ее первое место в мире по численности населения. По мнению экспертов, развитию торговли между странами препятствует сразу несколько факторов, причем санкции США – не самый главный из них. Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Как Смерш ликвидировал немецких агентов

Так выглядело удостоверение сотрудника Смерша Сергей Пятаков/РИА Новости
19 апреля исполняется 80 лет со дня образования одной из самых легендарных советских организаций времен Великой Отечественной – структуры под названием Смерш. Это название («Смерть шпионам») придумал лично Сталин, и он же лично командовал военной контрразведкой. Мог ли Смерш расстреливать виновных на месте и насколько эффективна была работа этой структуры?  Подробности...
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Зачем Макрон притворяется миротворцем

Макрон явно готов более учитывать позицию Зеленского, нежели Москвы Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС
К череде стран, желающих помирить Россию и Украину, добавилось еще одно государство. На этот раз, если верить утечкам в СМИ, «мирный план урегулирования украинского кризиса» разрабатывает Франция, и ее президент Макрон рассчитывает на содействие Китая. Что содержится в «плане Макрона» и почему он выглядит как минимум крайне двусмысленным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Экономику Европы спасет Россия

Андрей Морозов
Андрей Морозов, президент Евразийского бизнес-альянса
ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Бразилия переходит к противникам США

Мирный план Макрона: главное

Украинский хлеб расколол Евросоюз

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Бразилия нанесла по США три удара

    Столь резкий переход Бразилии в лагерь противников США стал неожиданностью для Вашингтона
    		  
    19 апреля 2023, 18:55
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Бразилия рывками выходит из-под влияния США, как и большая часть всей Латинской Америки. Самая свежая и яркая иллюстрация этого – дипломатическая перепалка Бразилиа и Вашингтона о России, Украине, Китае и долларе. США теряют влияние там, где оно прежде было неоспоримо. Но это может сделать их еще более опасным игроком.

    «Это удар». Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала реакцию МИД Бразилии на очередную порцию вашингтонских нотаций. Как с ней это часто бывает, Карин Жан-Пьер ошибается.

    Дело даже не в том, что министр иностранных дел Бразилии Маура Виэйра отреагировал на откровенно хамский выпад из США в соответствии со статусом – вежливо, но твердо поставил североамериканцев на место. Дело в том, что ударов было три. Три бразильских удара по североамериканской империи.

    Первый по времени – призыв президента Лулы дне Сильвы к странам БРИКС отказаться от доллара во взаимной торговле, если потребуется, создав новую общую валюту (годовой вклад стран БРИКС в мировую экономику, между прочим, теперь больше, чем у «большой семерки»). Это, во-первых, прямое покушение на финансовое могущество США, а, во-вторых, солидаризация с Россией и Китаем (в рамках «переходного периода» Лула готов перейти на юани).

    Солидарен Лула с Россией и в том, что США и Запад в целом несут ответственность за кризис вокруг Украины и на самом деле не желают урегулирования военного конфликта. Как следствие, их роль необходимо снизить, доверив посредничество действительно заинтересованным в мире странам.

    «Как мы можем достичь мира между Россией и Украиной, если никто не говорит о мире? Все говорят о войне, говорят о предоставлении оружия для помощи Украине или о расширении НАТО на восток до границ России. Поэтому мы должны найти те страны, которые стремятся к миру. Китай хочет мира, Бразилия хочет мира, Индонезия хочет мира, Индия хочет мира. Так давайте соберем эти страны вместе и сделаем предложение о мире для России и Украины», - заявил президент Бразилии.

    Досталось от Лулы и Евросоюзу. Он признал, что привык доверять ему как «балансирующей силе, которая никогда напрямую не участвовала в войнах», однако теперь ЕС «напрямую вовлечен в конфликт».

    Третьим ударом стали промежуточные итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилиа. Там на повестке много дел по расширению сотрудничества, но для Вашингтона главным стало то, что на совместной пресс-конференции с Лавровым Виэйра осудил введение против России санкций. В МИД Бразилии делали это и раньше, но теперь было подчеркнуто, что ограничения Запада вредят развивающимся странам, а это весьма токсичное для мировой политики обвинение (не как расизм, но близко к тому).

    Бразильский тройной удар оглушил североамериканскую дипломатию. В Вашингтоне не придумали ничего лучше, чем через координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби обвинить Бразилию в «российской и китайской пропаганде».

    В принципе, это рабочая модель. Потом можно будет обвинять страны сразу в российской, китайской и бразильской пропаганде. Затем в российской, китайской бразильской и, например, мексиканской. И так далее до тех пор, пока Запад не окажется в политической изоляции.

    Экзистенциальная проблема США, перечеркивающая двести лет собственной истории, это потеря Латинской Америки как региона абсолютного влияния. Вашингтон все еще держит под контролем жизненно важные узлы (например, Панаму с ее каналом), но в целом ЛА дрейфует в направлении других центров силы, превращаясь один из них.

    Мексика упомянута не просто так. С ней у Вашингтона проблемы того же типа, что и с Бразилией. Суперпопулярный (с 70-80% поддержки) левый президент Лопес Обрадор отвергает концепцию борьбы с Россией, сближается с Китаем, открыто критикует США и даже посягает на соглашение о свободной торговле – готовится ввести запрет на экспорт ГМО-пшеницы, а это 90% всей пшеницы в США.

    Своевольство как мексиканцев, так и бразильцев стало для Белого дома неприятным сюрпризом, даже несмотря на предыдущие провалы попыток вбить клин между россиянами и латиноамериканцами. От Лулы не ждали такой категоричности и прыти, хотя он и прежде симпатизировал Москве и Пекину больше, чем Вашингтону, тогда как его предшественник - Жаир Болсонару – готов был к любого рода союзом с США, правда, пока президентом был Дональд Трамп.

    В данном случае североамериканской внешней политике навредила идеология правящей Демпартии. Для американских либералов Болсонару был «нерукоподаваемый» – даже в большей степени «фашист, расист, сексист и гомофоб», чем сам Трамп. Поэтому при Байдене отношения с самой крупной и богатой страной латиноамериканского мира поставили на паузу, дожидаясь возвращения к власти Лулы. Это был тот редкий случай, когда в Москве и Вашингтоне болели за одного и того же человека, пусть и по разным причинам.

    Из этого прямо следовало, что с Лулой у североамериканцев могут быть некоторые проблемы. Но он начал по-настоящему масштабную «перезагрузку» внешней политики Бразилии, а ее главный приоритет теперь – сближение со стратегическими противниками США. Судя по всему, у Вашингтона нет эффективных рычагов давления ни на Лулу, ни на Обрадора, а переходить к санкциям против главных стран американского юга ему явно не хочется. Это означает открытие нового геополитического фронта – Латинская Америка в большинстве своем поддержит своих, а у США и на других фронтах дела обстоят неважно, будь то сдерживание Китая, война с Россией или попытки сохранить влияние на Ближнем Востоке. 

    Если сравнить внешнюю политику США с лайнером, то ситуация такая, что даже колоссальный по размерам штат Госдепа не справляется с тем, чтоб затыкать дыры и откачивать воду: то один отсек затопит, то другой. Из-за огромных размеров американский корабль все еще не затонул, но утратил маневренность и больше не представляет собой «грозу морей».

    Это выливается в истеричные комментарии, как у Кирби, которые еще больше усложняют ситуацию. И в то же время делает США опаснее, и тут лучше подойдет сравнение со зверем, загнанным в угол.

    Понимая, что отступление из той или иной зоны влияния провоцирует новые «бунты» в рядах все еще лояльных стран, североамериканцы могут сосредоточиться на решении какой-нибудь особо показательной и принципиальной проблемы, посчитав, что хотя бы одна значимая победа поможет им сломить негативный тренд.

    Выбор небогат: это либо Украина, либо Тайвань, откуда их грозят выдавить китайцы КНР. Проблема с Россией и Украиной вроде как актуальнее, что может означать усиление поддержки Киева и отказ от планов поумерить его амбиции в случае, если т.н. «весеннее контрнаступление ВСУ» полностью провалится.

    То, что в самых разных частях света пытаются поставить США на место, указав на их деструктивную роль в мировой политике (и на Украине в первую очередь) показывают, что США слабеют. Но это не приведет к тому, что Вашингтон что-то такое для себя осознает и начнет отползать из Украины, Тайваня и других мест, чтобы спокойно доживать свой век дряхлеющей сверхдержавы.

    Скорее, он попытается собрать силы в кулак, чтоб показать всем, будто мировой гегемон никуда не делся, а всех недовольных рано или поздно прижмут к ногтю.

    Когда-нибудь он надорвется. Но до тех пор будет пролито еще немало крови. 

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