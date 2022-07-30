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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Кандидатство в ЕС довело Молдавию до народного бунта

Санду прибыла в Румынию с просьбой о помощи от кризиса и «российской угрозы» EPA/TASS
Молдавский президент в Румынии заявила о военной угрозе, якобы исходящей от России. Рейтинг Майи Санду сейчас падает, а в стране назревает социальный взрыв: Кишиневу нечем платить за газ, инфляция превысила 30%, а коммуналка стала не по карману людям. Поэтому президенту остается только твердить о внешней угрозе и уповать на поддержку Бухареста. Поможет ли ей это удержаться у власти? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Ольга Андреева, журналист
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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    Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

    Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором»
    		   30 июля 2022, 09:30
    Фото: Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная, Артур Приймак

    Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников?

    Аргентина, Бразилия и Мексика отказались примкнуть к позиции других стран континента, осудивших российскую спецоперацию на Украине. Это следует из декларации, принятой в четверг по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), проходившей 25-29 июля в бразильской столице. Вместо критики в адрес России Аргентина и Бразилия дали понять, что только ООН – «площадка, обладающая соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика, в свою очередь, присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии по поводу роли ООН, добавив, что ситуация на Украине вообще не находится в компетенции CDMA.

    Впрочем, и другие американские страны позволили себе порицать Россию лишь в довольно мягкой форме. «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров», – цитирует РИА «Новости» декларацию, за которую проголосовали 13 представителей. При этом все они выразили надежду «на скорейшее мирное решение».

    И только восемь министров обороны настояли на включении сноски, в которой «решительно осудили» действия России. Это Гаити, Гватемала, Доминикана, Канада, Колумбия, Парагвай, Эквадор и, наконец, сами США.

    Как напоминает ТАСС, конференция министров обороны Америки собирается раз в два года. Первая подобная встреча прошла в 1995 году в США. Всего в работе CDMA принимают участие представители 34 стран.

    «Это не первый случай, когда в Латинской Америке отказываются присоединяться к антироссийским санкциям. Кстати, сама по себе попытка Вашингтона втянуть эти государства в санкции, как и исход солдат Пентагона из Афганистана в прошлом году, во многом открыли глаза правящим элитам Латинской Америки на происходящее в самих США», – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран Латинской Америки РАН Виктор Сударев.

    Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес по сути придерживается сейчас курса, который задал еще в середине XX века его предшественник, генерал Хуан Доминго Перон, полагает эксперт. «Основные цели перонизма – развитие в рамках экономической автаркии, политической независимости от США и неприятия западного неолиберализма. Это третий путь между западным капитализмом и советским социализмом. Фернандес, как и президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор – главы стран, ставших региональными державами. Они вошли в «большую двадцатку». Их влияние вырвалось за пределы Западного полушария. Мексика активно взаимодействует с Россией в рамках АТЭС. Решен вопрос о присоединении Аргентины к БРИКС уже в этом году», – указывает латиноамериканист.

    «В феврале, накануне спецоперации, президент Бразилии Жаир Болсонару ездил в Москву.

    Итогом визита стало то, что Бразилия остается главным партнером России в Латинской Америке с товарооборотом в 7 млрд долларов США. Болсонару тогда попросил Владимира Путина помочь в строительстве атомной подводной лодки – во многом потому, что в этом на протяжении десятилетий Бразилии отказывали в Вашингтоне. Жаир Болсонару хочет переизбраться на выборах президента, намеченных на осень. Поэтому он как может набирает политические очки, расширяет фронт своих сторонников», – подытоживает Сударев.

    В недавнем интервью CNN  Болсонару дал понять, в противоборстве с Россией Украина обречена на поражение. Президент провел аналогию между нынешними событиями и вооруженным конфликтом за Фолклендские острова в 1982 году, намекнув, что Украине уготована роль Аргентины, уступившей тогда острова Великобритании: «К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять». 

    Но не стоит тешиться иллюзией, что Аргентина, Бразилия и Мексика прямо поддерживают Россию, правильнее сказать, что они пытаются выдержать некий баланс, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

    «Все эти три страны в марте поддержали в ООН резолюцию, осудившую действия России. Та же Аргентина голосовала за приостановку членства нашей страны в Совете по правам человека. Но при этом все три страны считают неправильным вводить односторонние санкции. Все три претендуют на статус самостоятельных игроков. Именно поэтому их министры обороны и не стали выступать сейчас с новыми упреками в адрес России», – пояснил эксперт.

    «Что касается отношений трех стран с Россией, то они до сих пор были сугубо экономическими и развиваются они довольно ровно. Бразилия вообще – наш крупнейший партнер в Латинской Америке. Аргентина входит в пятерку, а также заявила о желании войти в БРИКС», – добавил Хейфец.

    «Каждая из этих стран имеет свои интересы в вопросе сотрудничества с Москвой. И они не хотят терять эти возможности», – пояснил в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Николай Калашников. «Им за это ничего не будет, потому что США сегодня не в той позиции, чтобы брыкаться и вводить еще и против них санкции. Вашингтон заинтересован в том, чтобы идеологически подтянуть к себе государства Латинской Америки в противостоянии с Россией. Силовой нажим сейчас просто невозможен», – сказал Калашников.

    Собеседник отметил, что каждое из трех государств преследует личные интересы. «Мексика в своей внешней политике придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Это проявляется и в отношениях с соседями, и с Россией. Они не во всем нас поддерживают, но что касается внутренних дел – не лезут. А проведение СВО на Украине они именно так и трактуют», – пояснил эксперт. Что касается Болсонару, то он, похоже, лично симпатизирует Путину, полагает Калашников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале, сразу после признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы из Организации американских государств (ОАГ) буквально выцарапали декларацию с осуждением России. Но резолюцию отказались подписывать все те же Аргентина и Бразилия, а также Боливия, Уругвай и Сальвадор. Есть мнение, что причины этого праздника непослушания нужно искать в толщах американского прошлого, начиная с «доктрины Монро». Ее суть проста: «Америка для американцев». Эта доктрина превратила латиноамериканский мир в задний двор Вашингтона. При Обаме «доктрину» официально отменили. Но по сути свято хранят и дальше ее принципы: у двух Америк должен быть только один хозяин, он же жандарм.

    Неслучайно, выступая на конференции CDMA, шеф Пентагона Ллойд Остин в этот раз сказал немало об «авторитарных державах», которые «работают над тем, чтобы подорвать стабильный, открытый, основанный на правилах международный порядок» в Латинской Америке. Как отмечал «Коммерсант», Остин явно имел в виду Китай и Россию.

    Хотя США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир солидарен с Украиной, на самом деле большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие государства Азии, Африки и Южной Америки сохраняют доверительные  отношения с Москвой, сопротивляясь призывам Вашингтона присоединиться к антироссийским санкциям.

    Стоит отметить, что и другие страны Латинской Америки устраивали на днях антиукраинские демарши. Так, 20 июля замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на другой конференции – на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР.

    К политике стран Латинской Америки неприменим термин «пророссийский», эти страны действуют в собственных интересах, подчеркивает Сударев. «В Бразилии и других странах региона прекрасно видят, к чему приводит real politic Вашингтона. Он хотел присоединить Латинскую Америку к карательным мерам против России, присоединить как младшего бесправного сателлита, но получил жесткий отказ. Прошедшее совещание министров обороны показало, что военное сотрудничество Латинской Америки с США, которое насчитывает не одно десятилетие, обречено на затухание», – предрекает эксперт.

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