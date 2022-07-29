Эксперт объяснил отказ Мексики, Бразилии и Аргентины осудить СВО на Украине

«Каждая из этих стран имеет свои интересы в вопросе сотрудничества с Москвой. И они не хотят терять эти возможности», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя отказ Мексики, Бразилии и Аргентины присоединяться к коллективному осуждению СВО.

«Эти государства ведут свою собственную и независимую внешнюю политику. Им за это ничего не будет, потому что США сегодня не в той позиции, чтобы брыкаться и вводить санкции. Кроме того, Вашингтон заинтересован в том, чтобы идеологически подтянуть к себе государства Латинской Америки в противостоянии с Россией. Так что силовой нажим сейчас просто невозможен», – сказал заместитель директора Институт Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Собеседник отметил, что каждое из трех государств преследует личные интересы. «Мексика в своей внешней политике придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Это проявляется и в отношениях с соседями, и с Россией. Они не во всем нас поддерживают, но что касается внутренних дел – не лезут. А проведение СВО на Украине они именно так и трактуют», – пояснил эксперт.

«Болсонару заявлял неоднократно, что он не готов осуждать Россию. Кроме того, здесь большую роль играет предвыборная президентская гонка, которая идет в Бразилии. Очевидно и то, что Болсонару симпатизирует Путину. Он недавно был в Москве, вел переговоры. Так что фактически страна продолжает заявленный в начале года курс», – добавил он. «Аргентина также имеет свои интересы и уровень сотрудничества с Россией, который терять они не хотят. Поэтому они остаются в стороне в подобных вопросах», – заключил Калашников.

Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.

Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».

Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.

Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.

Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.

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