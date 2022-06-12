New York Times назвала сопротивляющиеся антироссийским санкциям страны

Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям, заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.

Они подчеркнули, что американский лидер Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь, передает агентство «Прайм».

«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с США по другим важным вопросам безопасности», – говорится в публикации.

Отмечается, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую входят не только страны Европы, но и Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками оказать влияние на другие страны, чтобы изолировать Россию.

По мнению обозревателей, Россия смогла восстановить рубль из-за сохранения торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.

«Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине», – говорится в материале.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине.

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