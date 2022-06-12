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New York Times назвала сопротивляющиеся антироссийским санкциям страны
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Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям, заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
Они подчеркнули, что американский лидер Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь, передает агентство «Прайм».
«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с США по другим важным вопросам безопасности», – говорится в публикации.
Отмечается, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую входят не только страны Европы, но и Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками оказать влияние на другие страны, чтобы изолировать Россию.
По мнению обозревателей, Россия смогла восстановить рубль из-за сохранения торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.
«Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине», – говорится в материале.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине.
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Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
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США повысили прогноз по экспорту пшеницы Россией
Прогноз по экспорту российской пшеницы в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года) повышен на 1 млн тонн, сообщил минсельхоз США.
Предыдущий прогноз составлял 39 млн тонн. Теперь в США ожидают экспорт в 40 млн тонн. США «прогнозируют увеличение поставок из России», указывая, что «ее экспортные цены более конкурентоспособны, чем у большинства других экспортеров». Прогноз по экспорту может стать вторым по величине показателем за всю историю наблюдений, отмечает ведомство. Производство пшеницы прогнозируется в 81 млн тонн против 80 млн тонн по майскому прогнозу, передает ТАСС.
Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против России мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.
Посол заявил о критической точке в отношениях России и США
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Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.
Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».
Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».
Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
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The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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Греческий суд запретил конфискацию нефти из Ирана в пользу США
Апелляционный суд Халкиды отменил вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть груза с них, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
«Иск об отмене решения принят судом», – передает РИА «Новости» информацию источника с пометкой, что «теперь вердикт будет трудно отменить».
При этом нет информации о том, собирается ли правительство Греции или США оспорить решение.
Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России.
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Путин: США должны восстановить инфраструктуру Афганистана
Главные обязательства по восстановлению афганской инфраструктуры, прежде всего, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, заявил российский президент Владимир Путин.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», – заявил Путин в после переговоров с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими партнерами, включая московский формат консультаций Россия – Индия – Иран – США – КНДР – Пакистан по восстановлению Афганистана. Также Москва готова способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам нужно начать выплаты компенсаций пострадавшим странам и народам, в том числе Афганистану.
Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев
Глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Комментируя майские данные об инфляции, установившей рекорд более чем за 40 лет, Байден заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». По его словам, «путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру», передает РИА «Новости».
Как заявил Байден, «высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов». Он указал, что «бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине».
«Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах», – сказал он.
Также Байден обвинил девять иностранных судоходных компаний, которые «перевозят грузы из Азии в США». По его словам, они «сформировали три консорциума» и «подняли свои цены на 1000%». Президент США призвал Конгресс страны «положить этому конец». «Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 млрд долларов. Семикратный рост за год», – сказал он.
Напомним, Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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Матвиенко назвала условие завершения конфронтации России с Западом
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Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, Россия готова к преодолению нынешней конфронтации, однако это не должно идти вразрез с ее интересами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», – написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном Дню России.
Матвиенко отметила, что россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. «И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре», – подчеркнула она.
В пример спикер привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало. «Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», – подытожила Матвиенко.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР
Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Эслином, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».
«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.
Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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Володин: США создали условия, чтобы страны образовали «новую большую восьмерку» с Россией
США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в «новую большую восьмерку», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
При этом спикер ГД добавил, что формирование новых точек роста в мире произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», – отметил он.
По словам Володина, США продолжают создавать напряженность в мире, «проседая» в экономическом плане. Политик уверен, что Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, «а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».
Ранее анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан. Он отметил, что принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
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В Госдепе заявили о планах США ужесточить санкции против России
США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
«Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости - в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», – сказал сотрудник внешнеполитического ведомства на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.
По его словам, в ближайшее время ожидается, что США продолжат двигаться своим курсом и продолжат сохранять интенсивность принимаемых мер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.