Россия и Латинская Америка способны помочь друг другу

В США бьют тревогу – растет влияние России (и Китая) в Латинской Америке. Новую почву для таких разговоров должен добавить визит в регион главы российского МИД Сергея Лаврова, начавшийся в Бразилии. Какие темы больше всего сближают Москву с этими странами и нужны ли там российские военные базы?

17 апреля началось большое турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна (ЛАКБ). Глава российского МИД уже прибыл в Бразилию, после которой он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Выбор мест посещения объясняется достаточно просто. Венесуэлу, Никарагуа и Кубу называют самыми пророссийскими странами Латинской Америки – ну а заодно и самыми антиамериканскими.

Что же касается Бразилии, то вернувшийся к власти президент Луис Инасио Лула да Силва (или просто Лула, как его называют) видит свою страну одним из лидеров многополярного мира. И в этом плане визит Лаврова в Бразилию стал (наряду с посещением президентом Лулы Китая, из которой он вернулся аккурат под приезд российского гостя) частью большой дипломатической перезагрузки, которую сейчас проводит бразильское руководство.

Например, оно уже выдвинуло идею создать некий клуб стран, выступающих за мирное разрешение украинского конфликта. Учитывая, что частью этого разрешения Лула считает признание Украиной российского статуса Крыма, это будет уж точно не проукраинский клуб. Другим предложением бразильского лидера стало создание некой единой валюты стран БРИКС – то есть, проще говоря, дедолларизация.

Американцам, понятно, такие глобальные амбиции президента Лулы не нравятся. «Доллар стал мировой валютой не потому, что США ее навязали, а по причине мощи американской экономики и ее роли в глобальной финансовой системе, в мировом экономическом порядке. Если Бразилия, Китай или страны БРИКС хотят заменить доллар – вперед. Но какую валюту вы будете использовать? Китайскую, бразильскую? Что ж, удачи», – заявил посол США в Бразилии Томас Шеннон.

Россия же подобные инициативы поддерживает, поэтому Сергей Лавров вполне мог бы обсудить с бразильскими коллегами их практические реализации. В рамках, конечно же, общего курса России (и всего Глобального Юга) на возвращение порядка в международные отношения.

«Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах. В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН», – говорится в заявлении российского МИД.

И Лавров наверняка найдет благодарных слушателей – причем не только в Бразилии или же других странах турне. Слова российского министра о том, что Запад хочет «навязать международному сообществу неоколониальное однополярное мироустройство в надежде, как отметил президент Российской Федерации В.В. Путин, "собирать с человечества настоящую дань…, извлекать ренту гегемона”», нравятся многим в Латинской Америке.

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Если же говорить о других целях визита, то одной из них Москва называет углубление экономического сотрудничества. «Наш суммарный экспорт в государства ЛАКБ вырос на 3,8%. Увеличились поставки удобрений и нефтепродуктов. В 2022 году Россия нарастила экспорт пшеницы в Латинскую Америку и на Карибы на 48,8%, то есть практически в полтора раза», – рассказывал Сергей Лавров в своей статье, написанной для одной из бразильских газет.

Однако – при всей важности и нужности экономической повестки – она все-таки не является одной из наиболее приоритетных. До начала СВО на долю стран Латинской Америки приходилось лишь 2,5% всего российского экспорта – и (в отличие от стран, которые граничат с Россией) товарооборот с Латинской Америкой вряд ли кратно вырастет. Хотя бы по географическим причинам.

Гораздо более перспективным направлением считается военно-техническое и информационное. Американцы пишут алармистские статьи о том, что Россия резко усиливает свои позиции во всем регионе. Причем усиливает не столько в экономическом плане, сколько в вопросах, связанных с оборонным сотрудничеством, а также обеспечением безопасности.



Так, некоторые российские эксперты предлагают создать в дружественных нам странах (в том же Никарагуа) полноценные военные базы. Казалось бы, логика в этом есть – базы будут постоянно напрягать американцев, станут им самыми настоящими «осами на затылке». Однако у этих желаний есть достаточно минусов.

Во-первых, они технически бесполезны. «Стратегические средства поражения – особенно наши современные гиперзвуковые – долетают с любой территории. Их дальность не ограничена», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Во-вторых, создание полноценных военных баз будет означать втягивание региональных государств в конфликт с США. А это противоречит всему международному подходу России, который ценится нашими партнерами.

«Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн – самоценное направление внешней политики. Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав. Наше сотрудничество с латиноамериканцами строится на деидеологизированных, прагматичных подходах, не направлено против кого бы то ни было. В отличие от бывших колониальных метрополий, мы не делим партнеров на своих и чужих, не ставим их перед искусственным выбором – с нами или против нас», – говорит Лавров. Выбором, который, например, ставил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего турне на российскую периферию – в Среднюю Азию. После чего с этими требованиями уехал несолоно хлебавши.

Однако военно-техническое сотрудничество может выражаться не только в полноценных военных базах. Например, Москва и страны региона могут договориться о размещении гораздо более мелких, точечных, но важных военных объектов. Например, радиолокационных станций – в рамках политики РФ по выравниванию диспаритета в вопросах ПРО.

«США продолжают ставить вокруг нас радары и пусковые установки системы Aegis. Дожидаться, что они все это уберут, бессмысленно. Так что размещение наших средств раннего обнаружения пусков американских баллистических ракет и привело бы к выравниванию этого диспаритета»,

– говорит Андрей Клинцевич. И это будет отнюдь не шагом в сторону эскалации – скорее наоборот, системы раннего предупреждения являются важнейшим элементом стратегического сдерживания, а значит, помогают хранить мир. Кроме того, по словам Клинцевича, Латинская Америка представляет для РФ интерес с точки зрения возможного размещения там морских баз обслуживания – мест, куда могли бы заходить корабли российского ВМФ.

Также речь может зайти и о сотрудничестве в космической отрасли. «Там надо размещать объекты наших систем спутникового наблюдения и связи. Все они требуют дополнительных наземных установок для корректировки. С технической точки зрения такие системы не требуют больших затрат – если не брать стоимость аренды земли», – продолжает Андрей Клинцевич.

В общем, есть о чем говорить и о чем договариваться.