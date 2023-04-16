Бразилия отвергла ультиматум Госдепа

Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом

Пекин – новая дипломатическая столица мира. Вслед за лидерами Евросоюза там побывал и президент Бразилии Лула да Силва. Хотя украинский кризис тоже обсуждался, повестка визита куда шире – Лула и Си Цзиньпин решили укрепить свой общий с Россией альянс. Вообще-то в канун поездки США прямым текстом потребовали от Лулы избегать сближения с Китаем. Удалось ли ему достичь своей цели, не ссорясь при этом со Штатами?

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва доволен итогами своего визита в КНР. Об этом он заявил перед вылетом из Пекина, сообщил в субботу ТАСС: «Я очень доволен, поскольку чувствую чрезвычайную заинтересованность председателя Си Цзиньпина и его министров в этом сотрудничестве с Бразилией».



Словно предвосхищая вопросы о том, означает ли его явное сближение с Поднебесной охлаждение отношений с США, Лула пояснил: «Наше стратегическое сотрудничество будет только крепнуть, и нам не нужно ни с кем рвать отношения, чтобы улучшать их». По словам президента, Бразилия руководствуется прагматизмом, интересами национального бизнеса и общества и «не делает политического и идеологического выбора».

Впрочем, таким красивым словам вряд ли поверят за океаном. Незадолго до визита глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил южноамериканской стране отказом от многомиллиардных инвестиций в бассейн Амазонки. По сути, Луле ставили ультиматум: «Либо с нами, либо с Китаем».

По мнению Лулы, бразильско-китайские отношения стоят теперь на пороге важных трансформаций. «Мы оставляем позади сырьевую стадию и переходим к другим насущным темам. Нам есть чему поучиться у китайцев в цифровой сфере, мы начали диалог о культуре», – сказал президент. По мнению Лулы, Бразилия заинтересована в укреплении стратегического партнерства с Китаем, совместном обеспечении баланса в мировой геополитике.

За два дня визита президент побывал в Шанхае, где посетил центр разработок телекоммуникационной компании Huawei, принял участие в церемонии вступления в должность президента Банка развития БРИКС, своей давней соратницы Дилмы Руссефф. Затем бразильского гостя принимали в Пекине спикер китайского парламента Чжао Лэцзи, глава правительства Ли Цян и председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам встреч подписаны 13 двусторонних документов. Стоит пояснить: Поднебесная с 2009 года остается основным торговым партнером Бразилии. В минувшем году товарооборот превысил 150 млрд долларов, увеличившись с 2004 года в 21 раз.

Разумеется, на встрече в Пекине не обошлось без обсуждения украинского конфликта. По словам президента Бразилии, нужно в первую очередь добиться прекращения поставок оружия Киеву.

«Необходимо, чтобы США прекратили подогревать конфликт и начали говорить о мире», – сказал он перед вылетом из Пекина. По словам бразильского лидера, если так же поступит и Евросоюз, то президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет убедить в том, что «все хотят мира». Он также сравнил всю эту ситуацию с «семейной ссорой». По его мнению, Москва и Киев «испытывают проблемы в принятии решений» о мирных переговорах и для того, чтобы выступать модераторами такого диалога, необходимо набраться терпения.

Си Цзиньпин и Лула да Силва выпустили коммюнике, в котором назвали возобновление переговоров «единственным способом разрешения кризиса на Украине». Лидеры призвали поощрять любые усилия по примирению и как можно больше стран играть в этом конструктивную роль. Ранее Лула выражал надежду, что к «мирному клубу» стран-посредников примкнут, помимо Китая, также Индия и Индонезия.

«Стоит сразу пояснить: известный список из 12 пунктов – это отнюдь не мирный план, а просто «позиция Китая». Он означает, что брать на себя ответственность за посредничество, за ведение переговоров Пекин пока не готов, – рассказал газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. – Это не тот формат, который был у него в переговорах Ирана с Саудовской Аравией, где он стал одним из участников соглашения. Становиться частью какой-то коалиции для прекращения конфликта китайцы не готовы, потому что это будет сковывать их возможности действовать в рамках украинского конфликта!».

Главные итоги разговора Си и Лулы касались экономики, в частности – отказа от доллара и создания параллельных с западными финансовых структур.

Лула выступил против господства доллара, против МВФ, отметил Кашин. «Ожидалось что в ходе визита как-то обсудят идею присоединения Бразилии к пекинской инициативе «Один пояс – один путь». Пока этого не произошло. Пока крупнейший игрок в Латинской Америке, кто уже присоединился, – это Аргентина. Если и Бразилия примкнет, это станет крупным рывком в усилении влияния Китая в Латинской Америке», – подытожил Кашин.

Как писала накануне приезда Лулы газета ВЗГЛЯД, КНР подтверждает свой новый статус на мировой дипломатической сцене. Бразильский лидер летит туда вскоре после визита Си в Москву и поездки европейских лидеров в Поднебесную. Визит бразильца имеет прямое отношение к событиям на Украине – и у Лулы есть мирный план. В частности, он содержал пункт об отказе Украины от Крыма. В Киеве на это уже ответили, что «не торгуют территориями». «Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», – возразил бразильцу спикер МИДа Украины Олег Николенко.

В любом случае Поднебесная на глазах становится все более важным игроком на мировой арене. Она и раньше была второй экономической державой, но теперь еще и активно занялась международной политикой, отмечает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Китай позиционирует себя как лидера «не-Запада» или «всемирного Юга». Бразилия – тоже крупнейшая страна Глобального Юга и мы видим по итогам переговоров, что у них возникает общая позиция. Как пример – перевод расчетов в национальные валюты. Лула задал риторический вопрос: почему мы должны торговать через доллары, через американские банки?», – рассказал Лукин.

Важно, что по Украине их позиции тоже в целом совпали: выступаем в принципе за мир, за территориальную целостность всех стран, но с условием, чтобы интересы России тоже учитывались, отметил китаист.

Что касается «мирного клуба», то эксперта не удивляет нежелание Пекина объявлять о поддержке этой идеи бразильского гостя. «Зачем Китаю вступать в какой-то клуб, создать который предложила другая страна? Поднебесная – гордая страна. Но в практическом плане это неважно. Важно, что наблюдается сближение незападных стран по проблемам глобального развития. Надо сказать, что эта повестка сильно отличается от той, что им навязывает Запад.

Неслучайно Силва назвал события вокруг Украины «семейным конфликтом». В похожем духе недавно выступал и глава МИДа Индии.

Для стран Глобального Юга это «не наше дело». Сами разбирайтесь. Мы вообще за мир, но у нас тут своих проблем хватает», – подытожил Лукин.

Лула уже признавался, что его не устраивает мир, который выглядит как сегодняшний Совет Безопасности ООН – доминирование одного, определенного блока устарело, поясняет профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Бразильский лидер ранее упоминал, что КНР может оказать положительное влияние на интеграцию в Латиноамериканском регионе. «Правда, уже ясно, что это не будет прямо антиамериканская интеграция, объединение, как АЛБА, возникшее в Латинской Америке в начале нулевых. Ее возглавляли Уго Чавес и тот же молодой Лула», – напомнил эксперт газете ВЗГЛЯД.

«На Бразилию американцы оказали нажим перед поездкой – и прямо, и косвенно. По сути это был шантаж, чтобы Лула не сближался так уж сильно с китайцами. Лула этот шантаж отклонил. То есть свой выбор он все равно сделал».

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После своей победы на выборах он заявил о возврате Бразилии к геополитике, а теперь дает понять, что в этой связи надеется, что БРИКС обретет второе дыхание, добавил Хейфец. «В этом его позиция смыкается с позицией Москвы, которая все время рассматривала БРИКС не только как экономический инструмент. Но при этом Лула не хочет ссориться ни с кем из членов Совета Безопасности ООН, в том числе и с США, потому что войти в состав этого Совета – постоянная мечта Бразилии с 1945 года, когда туда, вместо нее, включили Францию», – вспоминает эксперт.

«Лула не скрывает, что симпатизирует России. Симпатии его не изменились со времени его первых сроков правления, когда он приезжал в Москву с визитами. Да, он не всегда согласен с действиями России. Тем не менее он считает Россию одним из важнейших государств нового миропорядка», – подытожил эксперт.