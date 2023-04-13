США готовятся к «чиповой войне» с Россией и Китаем

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13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Орбан на совещании правящей партии включил США в число трех главных противников Global Look Press
Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

Замминистра иностранных дел Украины с визитом в Индии REUTERS/Anushree Fadnavis
Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    США готовятся к «чиповой войне» с Россией и Китаем

    Вашингтон делает крупные инвестиции в собственное производство чипов на случай конфликта на Тайване
    США, Россия и Китай начинают глобальную борьбу за чипы
    		  
    13 апреля 2023, 19:30
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    США решили потратить 200 млрд долларов на собственное производство полупроводников. Как считают в Вашингтоне, это позволит избежать рисков в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня – главного производителя чипов в мире. Кроме того, США в этом случае будут не только самостоятельно производить чипы, но и смогут оградить Россию и Китай от новых технологий в этой сфере. Получится ли у Америки стать монополистом на рынке сверхсовременных микросхем?

    «США начинают осуществлять действия по сдерживанию высокотехнологического сектора России и Китая. Фактически данная сфера столкнулась с беспрецедентным количеством мер экспортного контроля, предпринимаемых Вашингтоном. Ограничительная политика навязывается не только партнерам Штатов, но и странам, зависимым от них в технологическом плане», – сказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и модератор дискуссии Иван Тимофеев.

    Поводом к ее проведению послужил выход аналитической записки клуба, посвященной влиянию американского «Закона о чипах и науке» на российскую отрасль высоких технологий. Данный акт был подписан Джо Байденом 9 сентября 2022 года и носил своей целью не только сохранить доминирующие позиции компаний Штатов в этом сегменте, но и минимизировать влияние КНР на глобальном рынке полупроводников.

    Фактически законодательная инициатива США создает особую структуру, в рамках которой Вашингтон и союзники будут осуществлять свободное движение инвестиций и технологий. При этом иные государства, в частности Россия и Китай, по замыслу Штатов должны быть отрезаны от данных процессов, что позволит США выиграть в складывающейся конкуренции.

    «Рынок чипов – четвертый в мире после нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Поэтому Америка хочет стать более независимой в плане высоких технологий, пытаясь обезопасить себя от потенциального конфликта на Тайване, который до сих пор является важным поставщиком микрочипов. Вашингтон планирует достигнуть автономности к 2027 году», – отмечает соавтор записки Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Штаты планируют активно вкладываться в фундаментальную науку и высокотехнологическое производство. Это поможет им сохранить превосходство в данной сфере, в том числе и за счет привлечения специалистов со всех уголков света. Но США, возможно, опоздали с принятием этого закона. В 2022 году этот шаг выглядел как излишне дорогое и рискованное решение. Это может привести к тому, что многие цели США не будут выполнены», – отмечает политолог.

    «Россия может преодолеть негативные последствия действий Вашингтона путем наращивания сотрудничества с другими странами. На помощь, конечно, может прийти Китай, но число партнеров необходимо расширять. В частности, нельзя забывать о взаимодействии с Индией и Белоруссией», – подчеркивает Ткаченко.

    «Высокотехнологическая отрасль в России сталкивается и с рядом внутренних проблем. В частности, наши заказчики редко просят производителей создать инструментарий для работы над будущими изделиями. Мы полностью сосредоточены на готовом продукте. Это тормозит развитие сферы», – считает соавтор записки Андрей Терехов, заведующий кафедрой системного программирования математико-механического факультета СПбГУ.

    «Однако ситуация постепенно меняется. Санкции сделали процесс закупки чипов у Тайваня крайне затруднительным, что усилило интерес российских клиентов к отечественным разработкам. В индустрию поступает все больше денег, заказов стало чрезвычайно много», – отмечает Терехов.

    «Фактически, США развязывают против Китая и России технологическую войну.

    Однако ограничительные меры Вашингтона дают Пекину импульс к налаживанию собственного производства. Мы не так сильно отстаем от Америки по данному направлению. Уже через полтора-два года, мы сможем поравняться со Штатами», – считает Нельсон Вонг, вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований.

    «Китай уверенно встает на позиции национального производства. Мы намерены сокращать разрыв от США, которые затеяли нечестную игру на международной арене. В настоящий момент разрабатывается генеральный план, который четко опишет риски и шаги КНР на пути к достижению автономии в сфере производства микрочипов», – подчеркивает Вонг.

    «Американцы готовы инвестировать колоссальные суммы в технологический сектор – порядка 200 млрд долларов. При этом Китай стремится построить автономную систему по производству чипов внутри страны, чтобы не зависеть от США. И со стороны Штатов это выглядит как подготовка к войне за Тайвань. Без тайваньского звена производство чипов остановится, и США учитывает данный сценарий», – отмечает сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

    «Однако в наметившейся конкуренции важно помнить, что сектор электроники не привязан к показателям ВВП или производства. Его развитие зависит от размеров рынка сбыта. Рынок электроники привязан к количеству людей, потому что у всех есть смартфоны. Большинство населения живет в странах БРИКС. Возникает вопрос – с кем будет Дели?», – добавляет Юнусов.

    «В этом плане Индия особенно выделяется: огромное население, колоссальные перспективы. Очень важно заполучить Дели в союзники, так как подобное партнерство способно сыграть существенную роль на долгосрочной дистанции», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент Россия не может достичь полной автономии в вопросе производства чипов. В этом плане крайне полезным был бы тесный технологический союз с Китаем. Он выгоден обеим сторонам: и Москва, и Пекин обладают такими компетенциями, которые могли бы заинтересовать союзника, позволив ему развиваться более успешно», – резюмирует Юнусов.

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