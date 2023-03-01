Взгляд
1 марта, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине

Западные политики все больше склоняются к варианту завершения украинского кризиса путем переговоров. Но не говорят об этом вслух Steffen Hebestreit/DPA/Global Look Press
Впервые за долгое время западные СМИ начали рассуждать о способах завершения конфликта на Украине. Причем это касается как европейской прессы, так и американской. Что послужило отправной точкой для подобных изменений и как России относиться к этому тренду?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Саддам Хусейн поверил Америке – и проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 февраля 1991 года завершилась операция «Буря в пустыне» – возглавляемое Америкой вторжение в Ирак. Саддам Хусейн признал военное поражение, отказался от амбиций относительно Кувейта и вывел войска. И тем самым вверг страну в пропасть. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Кто еще введет войска на Украину

Запад шантажирует Зеленского

Пора готовиться к боям за Приднестровье

Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдума предложила установить крупный штраф за дискредитацию ВС России
    В офисе Зеленского допустили «стратегический уход» ВСУ из Артемовска Украинские военные назвали адом ситуацию в Артемовске Жители Крыма рассказали NBC о своих действиях в случае нападения Украины Концерт Анны Нетребко отменили на Тайване
    Москва представит картину терактов на «Северных потоках» на G20 ВСУ собрались оборудовать в городе Часов Яр укрепрайон Кадыров сообщил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной Во Флориде с путей сошел поезд с пропаном
    Пентагон отказался комментировать скопление ВСУ у границ Приднестровья Илон Маск прокомментировал ситуацию в Артемовске Мединский сыронизировал над стеной Финляндии на границе с Россией Милонов: Пугачева не пускала талантливых исполнителей на российскую эстраду

    «расстреливать перебежчиков»


    Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ

    мировая история


    Мединский сыронизировал над стеной Финляндии на границе с Россией

    «бутики ломятся»


    Божена Рынска удивилась наличию в Москве дорогих западных брендов вопреки санкциям

    Видео

    боевое дежурство


    Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

    акт терроризма


    Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

    массовые драки


    Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

    китайский фактор


    Киев не зря боится разгневать Пекин

    деоккупация донбасса


    Батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ

    гастрономическое наследие


    Игорь Караулов: Русофобы докатились до ненависти к блинам

    роль России


    Владимир Можегов: Россия – это другая и последняя Европа

    новые конфликты


    Виталий Трофимов-Трофимов: Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

    Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику
    		   1 марта 2023, 08:37
    Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует.

    Как заявил замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон, скорее всего, ограничит количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая. Об этом сообщило радио KBS WORLD. Примечательно, что столь неприятное для корейской аудитории заявление Эстевес сделал на совместном форуме двух стран, организованном в Вашингтоне Корейским же фондом международных обменов и Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

    Эстевес уже не первый раз призывает не допустить, чтобы в руках у Пекина оказались передовые, «чувствительные» технологии военного назначения. Во имя «защиты национальной безопасности США» он и прежде требовал ограничить «возможности Китая использовать искусственный интеллект, передовые вычисления и другие, коммерчески доступные технологии для военной модернизации и нарушения прав человека».

    Прошлой осенью правительство США запретило своим компаниям и гражданам без получения лицензии продавать Поднебесной полупроводники, созданные с использованием американских технологий. Это случилось вскоре после того, как президент Джо Байден подписал Стратегию национальной безопасности США, главными угрозами в которой были названы растущая мощь Китая и «имперские амбиции» России.

    Отныне любая торговля полупроводниками с партнерами в КНР должна быть одобрена Вашингтоном. Однако, как писал «Коммерсант», уже несколько дней спустя власти США сделали шаг назад. Временно – сроком всего на год – они разрешили двум корейским компаниям продолжать в Китае выпуск высокотехнологичных полупроводников. Одна из компаний – это всемирно известный Samsung Electronics, которому принадлежит завод в китайском Сиане. Вторым оказался Hynix – компания, которая специализируется на производстве полупроводниковой памяти, третий в мире производитель микросхем (после Intel и того же Samsung). Этот корейский гигант владеет заводом в китайском городе Уси.

    И вот теперь, отвечая на вопрос конференции в Вашингтоне, что случится осенью, после окончания годовой отсрочки, Эстевес сообщил: велика вероятность, что производство полупроводников все же опять ограничат. Точнее – речь может идти о технологическом уровне производимых чипов (то есть разрешат продолжить выпуск более примитивных, запретят выпуск продвинутых). Эстевес добавил, что по этому вопросу с профильными компаниями ведутся консультации, поскольку в Вашингтоне хотели бы минимизировать убытки от таких запретов для фирм в Корее и других дружественных странах.

    Эстевес дал понять, что жесткость будущих запретов зависит от поведения самого Китая. Другими словами, он надеется, что «чиповая блокада» станет одним из рычагов давления на Пекин со стороны Вашингтона.

    Понятно, что угрозы Эстевеса никак не сочетаются с интересами Южной Кореи, ведь эта страна связана с Поднебесной очень многими связями, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. «Достаточно напомнить, что торговый оборот страны с КНР превышает ее вместе взятый торговый оборот с США и Японией. Если Южная Корея потеряет Китай как торгового партнера, как рынок для экспорта своей продукции, то для корейской экономики это будет иметь непредсказуемые последствия», – сказал эксперт.

    «Отдельные политики выражают досаду по поводу запретов, вроде тех, о которых упомянул американский замминистра, но заканчивается все одним и тем же – потом те же самые политики начинают умолять Вашингтон вступить с ними в переговоры на тему того, нельзя ли сделать какие-то поблажки, отсрочки. Так было, в частности, недавно с американским Актом о борьбе с инфляцией, который напрямую ударил по производителям корейских электромобилей. В целом Сеул вынужден как младший союзник учитывать требования Вашингтона. Даже когда не совсем согласен, он действует так, как хочется Америке», – пояснил Жебин.

    Сеул не может не помнить неудачный опыт 2016 года, когда он согласился разместить на своей территории батарею американской системы ПРО, уверен Жебин. «Понятно, что батарея была нацелена в первую очередь на КНР. В ответ Китай остановил поток своих туристов, ввел ряд других мер из арсенала экономической блокады. Корейцы были возмущены, но возмущение было больше показным. Ведь многие из них понимали, что Сеул сам виноват», – считает кореевед.

    В общем, убежден эксперт, сеульские политики и бизнесмены будут и в случае с чипами добиваться послаблений, просить удлинить «переходный период» и так далее, причем делать это будет все сложнее на фоне набирающей обороты конфронтации США и КНР.

    «Военно-политическая элита Южной Кореи воспитана американцами, поэтому она тоже испытывает страх перед растущей мощью Китая. Она уверена, что только в связке в США корейцы смогут выжить. Но при этом расставаться с выгодным производством чипов Сеулу тоже не хочется. Сотрудничество с Поднебесной слишком уж выгодно. Так быстро от китайской экономической зависимости Сеулу не уйти», – подчеркивает Жебин.

    До сих пор Пекин закупал в год чипов на 350 млрд долларов – из США, Южной Кореи и Японии. И в условиях санкций может столкнуться с их острой нехваткой, сообщило ранее «БФМ.ру». Ведь Китаю пока далеко до «полупроводникового суверенитета», хотя компартия и ставила такую цель на 2025 год. Технологическое отставание от ведущих производителей сохраняется.

    Тем временем США задались целью сколотить технологический альянс, в который уже вошли Япония и остров Тайвань. Цель – выдавить Китай из глобального цикла производства и продажи чипов и при этом обеспечить себя полупроводниками. В коалицию предложено вступить и Южной Корее, но она пока, судя по всему, колеблется.

    Как считает бывший советник президента России по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, Южная Корея, с одной стороны, должна учитывать интересы США, но с другой, будучи страной азиатской, пытается сохранять гармоничные отношения с соседями, то есть выдерживать баланс.

    «Но сохранять баланс в мире сейчас вообще крайне сложно. Наша СВО спровоцировала резкие телодвижения со стороны разных держав»,

    – отметил Клименко. Как известно, раньше мир делился по тому, у кого есть природные запасы – нефть, газ, уголь и так далее, напомнил эксперт. «Теперь мир быстро меняется. Мы до конца еще не понимаем, кто от чего в итоге будет зависеть. Ясно лишь, что началась гонка в области микроэлектроники и искусственного интеллекта. Кто в ней победит, тот, наверное, будет править миром, как говорил Владимир Владимирович», – сказал бывший советник президента.

    На этом фоне у стран-сателлитов одна задача – к кому-нибудь примкнуть. «У народов в Азии историческая память длинная. Да, у корейцев с китайцами – отношения, как у кошки с собакой. Однако и те, и другие как бы относят себя если не к одному этносу, то хотя бы к родственному, поэтому они пытаются уживаться», – пояснил Клименко газете ВЗГЛЯД. «Предсказать, кто займет чью сторону в ближайшие годы, невозможно. Ставки слишком высоки. Не исключаю, что в итоге Южная Корея отпадет от Вашингтона и примет сторону Пекина. Кстати, расовая или этническая общность необязательно будет главным критерием – возможно, главным станет технологическое превосходство.

    Пока что в сфере высоких технологий есть продукция, которую Пекин производить не может, признает эксперт. «Однако огромный пласт задач китайцы готовы решать сами. История Поднебесной говорит, что они очень упорны. Они прошли в IT-индустрии за 20 лет тот путь, который мы прошли за 30. Если Китай сейчас не удастся остановить, он или обгонит США, или окажется с ними в хорошем паритете. В паритете в любой сфере, в том числе и по части полупроводников. И если китайцы справятся, то у соседей Поднебесной просто не останется другого выхода, кроме как примкнуть к ней», – подытожил Клименко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •