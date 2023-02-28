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28 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Чем российских подростков зацепила японская «паучья» эстетика

В Москве за выходные задержали более трехсот несовершеннолетних участников движения «Редан» кадр из видео
В России под стражу угодили сотни подростков – как сторонников, так и противников «Редана», неформального движения поклонников аниме. «Пауки», как называют еще активистов движения, оказались замешаны в серии массовых драк, прокатившихся по торговым центрам в крупнейших городах. На первый взгляд, «пауки» оказывались в этих драках чаще в роли жертвы. Однако почему тогда драки в разных мегаполисах случились синхронно? Подробности...
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«Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

У Китая масштабные планы в космосе Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
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Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Тимур Шерзад, журналист
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    «Государственная сеть» Китая опутает из космоса всю планету

    У Китая масштабные планы в космосе
    		   28 февраля 2023, 14:08
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Михаил Котов

    Китай начинает создание гигантской спутниковой группировки – планируется, что она будет состоять из тысяч космических аппаратов. Предназначение объявлено вполне себе мирное – широкополосный интернет и связь для всего мира. Однако несомненно, что аппараты будут иметь и военное назначение. Эти аппараты, возможно, смогут помочь и России.

    В 2015 году широкой публике впервые стало известно о планах создания спутниковой группировки Starlink по обеспечению широкополосного доступа в интернет. На то время в космосе уже действовали и государственные, и частные «созвездия» космических аппаратов, но такого размаха ни у одного из них не наблюдалось. Компания SpaceX предполагала создать и запустить более 30 000 спутников в двух группах.

    От неверия к реальности

    В первую должны были войти 4425 спутников Ku- и Ka-диапазонов, а вторая сеть должна была состоять из 7518 спутников и работать в V-диапазоне. Однако спустя месяцы аппетиты выросли, и в октябре 2019 года компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на размещение 30 000 спутников Starlink второго поколения для работы на орбитах высотой от 328 до 614 километров.

    В тот момент многим специалистам это количество казалось практически недостижимым. Тогда всего от всех стран на орбите работало немногим более 1000 космических аппаратов. И в то, что одна компания сможет сделать в несколько раз больше, чем весь остальной мир, верилось слабо.

    В итоге в рамках проекта Starlink с 2018 года было запущено уже более 3556 спутников, из которых 3271 работает на орбите прямо сейчас. Только за 2022 год компания SpaceX доставила на орбиту более 1700 космических аппаратов.

    Оказалось, что проект Starlink оказался очень удобен не только пользователям, живущим в местности, где нет нормального интернета, но и военным.

    Возможность получить связь в любом месте в кратчайшие сроки, работа из движущихся автомобилей или военной техники, управление дронами. С учетом низкой орбиты аппаратов Starlink для связи требуется лишь небольшой терминал и компактная по сравнению с другими спутниковыми системами антенна – размером меньше коробки для пиццы.

    И вот теперь на фоне этого Китай объявил о создании собственной космической мегагруппировки GW. Судя по его заявлениям, он планирует учесть опыт и ошибки Starlink. Зачем это Поднебесной и какими задачами будет заниматься это космическое «созвездие»?

    Сливаясь и укрупняясь
    Первый раз о создании группировки Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) заявила еще в 2016 году. Тогда все было гораздо скромнее, предполагалось вывести всего 300 космических аппаратов на полярную орбиту. Спутники должны были стать своего рода комбайнами, обеспечивающими связь, геопозиционирование, широкополосный доступ в интернет и многое другое. В проект было вложено более 20 миллиардов юаней, а первые 60 космических аппаратов должны были быть выведены на орбиту уже в 2022 году. Полное развертывание сети ожидалось к 2025 году, для чего планировалось создать фабрику, способную производить 300 космических аппаратов ежегодно.

    Годом позже, в 2017 году Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) анонсировала еще один схожий космический проект на 156 аппаратов. Уже в 2018 году оба проекта запустили спутники-демонстраторы, и почти сразу начали расти их космические аппетиты. Спустя год CASIC объявила о том, что космическая группировка будет состоять из 800 аппаратов, однако после этого оба проекта оказались словно забыты – ни новостей, ни запусков.

    На самом деле проблема была не в китайских космических корпорациях. В космической политике Китая в целом начались глубинные изменения, и оба проекта были трансформированы без лишней огласки в прессе.

    В 2020 году в Китае был объявлен «Новый инфраструктурный план», в рамках которого оба проекта по созданию крупных спутниковых группировок были слиты вместе в единую мегагруппировку GW. Теперь планировалось запустить 12 992 спутника на семи разных орбитах. Название же GW – это просто сокращение от «Государственная сеть» на китайском языке.

    Через несколько месяцев для реализации этого проекта была создана China Satellite Network Group Co. Ltd («Группа китайских спутниковых сетей»). Эта полностью подконтрольная Компартии Китая организация начала работу по реализации планов развертывания колоссальной спутниковой группировки, состоящей из двух частей, Hongyan и Hongyun.

    Процесс пошел

    К слову, услышав о создании такого масштабного мегапроекта, сразу несколько китайских коммерческих стартапов, предлагавших подобные группировки, в тот же год сообщили о прекращении работ. Соревноваться с GW в Китае просто нереально. Естественно, что государство не допустит коммерческие структуры в управление подобным проектом.

    А вот в производстве космических аппаратов и наземных терминалов для использования мегагруппировки у китайских стартапов гораздо больше шансов. Это позволит более быстро и гибко начать использование группировки. Та же SpaceX в проекте Starlink сильно затормозилась на этапе создания наземных терминалов, стратегия Китая позволит избежать этой проблемы.

    Отдельно стоит сказать о планах по запускам космических аппаратов GW. Уже в 2023 году по плану должен состояться первый пуск китайского «тяжеловоза» – ракеты-носителя Чанчжэн-5B (CZ-5B). До этого она в основном использовалась для выведения больших космических аппаратов – модулей орбитальной станции, макета пилотируемого корабля нового поколения и межпланетной марсианской миссии.

    Адаптировать эту ракету для кластерного запуска сразу множества спутников проекта GW – отдельная и нетривиальная задача. А главное, даже если Китай сможет выводить от 40 до 80 космических аппаратов за один запуск, реализовать общий план по созданию группировки из 13 000 спутников – сложная задача даже для КНР.

    Реализация проекта GW станет важнейшим испытанием китайской космической программы. Оно во многом покажет, насколько готова Китайская Народная Республика к возможной роли лидера мировой космонавтики.

    Как и всегда, встает один важный вопрос: с учетом того, что GW – практически военный китайский проект, сможет ли как-то Россия поучаствовать в нем? На этапе создания и выведения – скорее всего, нет. За это говорит весь опыт предыдущей работы с Китаем. Кроме того, в проекте уже большинство ролей распределены, да и необходимость справиться самостоятельно – одно из важных условий «космической» игры за первенство.

    Даст ли Китай доступ России и возможность пользоваться «Государственной сетью», как это сейчас делает Украина со Starlink? Вот это уже более реалистично. Впрочем, это будет сильно зависеть от успешности GW и российско-китайских отношений ближайшего будущего.

     
     
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