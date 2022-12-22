Как Луна сблизит Китай и Россию

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22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Латышские ура-патриоты отказываются умирать за родину

Сейчас в Латвии профессиональная армия REUTERS/Ints Kalnins
Латвия готовится срочно вернуть советский атавизм, от которого отказалась всего несколько лет назад, – обязательный призыв в армию. Объясняется это, разумеется, «войной в Европе». Однако внезапно выяснилось, что даже те, кто называет себя «латвийскими патриотами», и даже многие латвийские генералы против призыва в армию. Граждане Латвии не хотят умирать за свою страну. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...

Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
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«Американец» теперь плохое слово

Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как Луна сблизит Китай и Россию

    Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе
    		   22 декабря 2022, 17:25
    Фото: Roscosmos Media/YouTube
    Текст: Михаил Котов

    Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о подписании Межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее «Роскосмосу» было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами?

    Начиная с 2011 года Китай руками Соединенных штатов Америки стал своеобразным космическим парией. Все дело в том, что в этом году Конгресс США принял закон, известный как «поправка Вольфа», который запрещает правительственным учреждениям, в том числе НАСА и Управлению по научно-технической политике Белого дома, сотрудничать с Китаем в области освоения космоса.

    Таким образом Китай одномоментно оказался исключенным из всех больших международных космических проектов. Если там участвовали НАСА, даже не на первых ролях, китайской космонавтике вход был заказан.

    Космические санкции

    Какова причина запретов? Американские чиновники отвечают достаточно четко – необходимость замедлить научное и космическое развитие КНР, не дать возможность Китаю «подсмотреть» американские наработки. То есть простое – вы нам не нравитесь, мы вам запрещаем. Реальных поводов или хотя бы причин для введения таких санкций не было.

    Аналог «поправки Вольфа» для России был принят в июне 2019 года, когда Пентагон назвал пять стран, услугами которых для проведения космических запусков запрещено будет пользоваться с 31 декабря 2022 года. В список вошли Россия, Китай, Сирия, Иран и Судан.

    Естественно, что список составлялся по максимуму, на всякий случай, ведь у Судана нет своей космической программы и вряд ли она вообще будет создана в ближайшие годы. Но даже эти запреты в чем-то мягче китайских, так как специально были составлены так, чтобы не затронуть программу совместной работы на Международной космической станции. 

    Китай же с 2011 года очень серьезно продвинулся в создании мощной национальной космонавтики.

    Она включает в себя и военный космос и пилотируемую программу с созданием собственной национальной орбитальной станции, и обширную научную программу, в которой есть место и изучению Луны и марсианским  миссиям. По итогу американский запрет стал словно красной тряпкой для быка. Китай приложил максимум усилий и буквально за два десятилетия стал второй, а в чем-то и первой в мире космической державой.

    При этом Китай не замкнулся и время от времени говорит о желании работать над совместными, международными проектами. Скорее всего и программа создания совместной с Россией автоматической лунной станции тоже должна стать таким «окном возможностей». 

    Никого нет дома

    В нынешней версии Международная лунная станция, разрабатываемая Россией и Китаем, исключительно беспилотная. Да, когда мы слышим «лунная станция», то представляем себе купола, в которых работают космонавты. Нет, в этом варианте будет только несколько космических аппаратов, работающих совместно, без людей.

    Причин у такого решения сразу несколько. Подобная станция многократно дешевле, чем пилотируемая. Для ее создания не потребуется разработка сверхтяжелой ракеты-носителя. И главное, подобная схема позволит испытать и проверить некоторые решения до их использования в китайской пилотируемой программе.

    Создание станции будет постепенным. Согласно подписанной дорожной карте, оно разбито на три этапа и займет полностью более десяти лет до 2035 года. Надо напомнить, что это на несколько лет позже, чем дата предполагаемой китайской пилотируемой миссии.

    Причем первый этап максимально увязан с уже действующими программами обеих стран. Он продлится до 2025 года и должен будет состоять из шести запусков, один из которых – «Чанъэ-4» – уже состоялся в 2018 году, а другой, российский, космического аппарата «Луна-25» должен состояться в 2023 году. 

    Начиная со второго этапа будущие модули станции будут приземляться (прилуняться) в одной выбранной точке неподалеку друг от друга, устанавливать связь и совместно работать. Естественно, это потребует разработки единых протоколов связи и совместных решений по управлению работой станции.

    Как раз 14 декабря стало известно о готовности задерживающего полет прибора. Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР (производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех»), необходимый для мягкой посадки автоматической станции «Луна-25», прошел входной контроль. Прибор уже установлен на место и скорее всего в ближайшие недели станет известна точная дата запуска. Поэтому можно сказать, что обе стороны, Россия и Китай начнут совместную работу по проекту станции уже со следующего года.

    Заграница нам поможет?

    Очень часто, читая описания будущей лунной станции, можно встретить вопросы о том, как именно предполагается реализовывать этот проект совместно и насколько его реализация поможет российской космонавтике. Увы, но только не стоит рассчитывать, что Китай возьмет на себя основную работу и тем самым сильно продвинет российскую космическую науку и отрасль межпланетных полетов.

    Сама программа сотрудничества по созданию Международной лунной станции специально сделана таким образом, чтобы последовательно увеличивать интеграцию проекта. То есть на начальном, нынешнем уровне оба государства будут идти параллельно, каждый продолжая свою собственную программу автоматического исследования Луны. Чем дальше, тем больше будет заимопроникновения технологий, больше зависимости от второй стороны.

    То есть каждый участник должен показать свои возможности и наработки, чтобы доказать делом умение двигаться по выбранной дорожной карте, без необходимости одной из сторон впрягаться в общую работу и «вывозить за двоих». Кроме того, дорожная карта создания станции подразумевает открытость проекта, его исключительно мирную направленность. А также возможность для других государств (кроме США), а впоследствии и для частных компаний сотрудничать на самых разных уровнях – от создания отдельных приборов до участия в создании непосредственно модулей станции.

    Это очень «витринный» проект. Его задача, помимо прочего - показать всему миру, как Россия и Китай могут сотрудничать в вопросах науки и их готовность к совместной работе с другими государствами.

    Это не создание американской LOP-G с четко указанными и заранее предпопределенными ролями для других государств, а совместная работа, в которой всегда остается возможность для участия других.

    И именно в этой открытости и прозрачности, а так же параллельной работе на первом этапе и кроется главная сложность для российской стороны. От Роскосмоса потребуется соблюдение дорожной карты, своевременное создание и запуск проектов «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» в условиях нынешних беспрецедентных санкций и проблем с электронными компонентами.

    И уже если все это будет сделано вовремя и без проблем, вот тогда уже можно будет говорить о более плотной и серьезной интеграции. Поэтому в восстановлении российской межпланетной научной космической программы, надеяться кроме как на себя не получится.

    Сомнений, что Россия может создать эти станции – нет, главное серьезный административный контроль и высокий приоритет задач. А там и международня часть не за горами. Эпоха фразы «заграница нам поможет» давно закончилась. Теперь придется полагаться исключительно на свои силы.

     
     
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