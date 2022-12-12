В ЦНИИмаш рассказали о двукратном росте космического мусора

ЦНИИмаш: Количество опасных сближений российских спутников с мусором выросло почти вдвое

Количество опасных сближений российских спутников и МКС с космическим мусором в 2022 году составило около 70 тысяч, тогда как в течение предыдущего года было зафиксировано более 40 тыс. подобных случаев, сообщил советник генерального директора АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков.

«В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами. <...>. За текущий год было выявлено порядка 70 тыс. опасных сближений космических аппаратов российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией, с потенциально опасными техногенными космическими объектами. В течение 2021 года было зафиксировано более 40 тыс. сближений», – передает ТАСС слова Пенькова.

По его словам, космические аппараты (КА) и мусор на околоземной орбите несут меньшую угрозу для навигационных спутников системы «ГЛОНАСС», чем для низкоорбитальных КА.

«КА КС (космической системы) «ГЛОНАСС» функционируют в области средневысоких орбит. Высоты орбит КА КС составляет 19 100 км. Вероятность столкновения техногенных космических объектов (действующих космических аппаратов и космического мусора) с КА КС «ГЛОНАСС» значительно ниже, чем с КА в низкоорбитальной области, но это не исключает необходимость проведения всего спектра мероприятий для обеспечения их безопасности», – отметил Пеньков.

По словам советника гендиректора, в случае разрушения аппарата в результате столкновения с космическим мусором качество предоставляемых услуг системы «ГЛОНАСС» может ухудшиться.

«В базе данных Главного информационно-аналитического центра российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в настоящее время зарегистрировано около 26 тысяч техногенных космических объектов, 7 тысяч из которых являются действующими космическими аппаратами, а остальные относятся к техногенному космическому мусору», – добавил Пеньков.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас рассказал, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.