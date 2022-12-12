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В ЦНИИмаш рассказали о двукратном росте космического мусора
ЦНИИмаш: Количество опасных сближений российских спутников с мусором выросло почти вдвое
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Количество опасных сближений российских спутников и МКС с космическим мусором в 2022 году составило около 70 тысяч, тогда как в течение предыдущего года было зафиксировано более 40 тыс. подобных случаев, сообщил советник генерального директора АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков.
«В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами. <...>. За текущий год было выявлено порядка 70 тыс. опасных сближений космических аппаратов российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией, с потенциально опасными техногенными космическими объектами. В течение 2021 года было зафиксировано более 40 тыс. сближений», – передает ТАСС слова Пенькова.
По его словам, космические аппараты (КА) и мусор на околоземной орбите несут меньшую угрозу для навигационных спутников системы «ГЛОНАСС», чем для низкоорбитальных КА.
«КА КС (космической системы) «ГЛОНАСС» функционируют в области средневысоких орбит. Высоты орбит КА КС составляет 19 100 км. Вероятность столкновения техногенных космических объектов (действующих космических аппаратов и космического мусора) с КА КС «ГЛОНАСС» значительно ниже, чем с КА в низкоорбитальной области, но это не исключает необходимость проведения всего спектра мероприятий для обеспечения их безопасности», – отметил Пеньков.
По словам советника гендиректора, в случае разрушения аппарата в результате столкновения с космическим мусором качество предоставляемых услуг системы «ГЛОНАСС» может ухудшиться.
«В базе данных Главного информационно-аналитического центра российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в настоящее время зарегистрировано около 26 тысяч техногенных космических объектов, 7 тысяч из которых являются действующими космическими аппаратами, а остальные относятся к техногенному космическому мусору», – добавил Пеньков.
Ранее начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас рассказал, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
С новогодней елки в центре Твери сняли гирлянду с «врагами России»
С новогодней елки в Центральном районе Твери в течение получаса сняли гирлянду с «врагами России», на которой неизвестные поместили фотографии президентов Украины, США и Франции, а также Пугачевой и Вайкуле. Власти Твери сообщили, что гирлянду сняли с елки, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее в Сети появились фотографии гирлянды с «врагами России» на елке в центре Твери. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также артистов: Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.
По сообщению пресс-службы, это была елка в Центральном районе города, гирлянду заметили и сняли в течение получаса силами администрации района, сообщает РБК.
СМИ: Шоумена Барецкого избили и обокрали у клуба в Петербурге
78.ru: Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте в Петербурге
Шоумена Станислава Барецкого избили и обокрали у клуба на Московском проспекте, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщает 78.ru, по словам пострадавшего, неизвестный у клуба на Московском проспекте напал на него около 6 часов утра, похитив телефон и 120 тыс. рублей.
Прибывшие на место врачи диагностировали у шоумена закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. Барецкого отпустили в удовлетворительном состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Вадим Горжанкин, PR-директор петербургского шоумена Стаса Барецкого, сообщил, что тот подрался в магазине «ВкусВилл» с мужчиной в платье.
Премьер Сербии поразилась «уровню абсурда» в заявлении Бербок
Премьер Сербии Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок о ситуации в Косово
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Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда», заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.
Брнабич указала в Twitter, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН, передает РИА «Новости».
Напомним, Сербия сообщила о намерении направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Бербок назвала такое предложение совершенно неприемлемым.
Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово
Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения
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США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?».
Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС.
Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR.
«Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич.
Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами.
Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
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В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Штормовое предупреждение объявили в Москве
Вильфанд: Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя и мокрого снега
Штормовое предупреждение об опасной погоде объявлено в Москве из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Также прогнозируются гололедица и гололед, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря ожидаются дождь, ледяной дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, ветер ожидается с порывами до 15 м/с, передает ТАСС.
Вильфанд отметил, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в этот период.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков.
Президент Сербии созвал экстренное заседание Совбеза
Президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косова
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Президент Сербии Александр Вучич проведет в воскресенье в 19.00 (21.00 мск) экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова, сообщили СМИ.
Как сообщило национальное телевидение Сербии РТС, сербский лидер принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Как ранее сообщила косовская полиция, экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских. Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады.
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.