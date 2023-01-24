Как США разваливают Евросоюз

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

Cообщения о насыщении ракетного арсенала Японии вписываются в тренд по ремилитаризации REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Как США разваливают Евросоюз

    Руководители Германии и Франции объединяются против США
    		   24 января 2023, 22:30
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Лидеры ведущих стран ЕС – Франции и Германии – договорились о совместных усилиях в противодействии стране, которая прямо сейчас подвергает их огромной опасности. И речь идет вовсе не о России, а о ближайшем, казалось бы, союзнике Берлина и Парижа – Соединенных Штатах Америки. Как США угрожают Европе и сможет ли она этому что-то в итоге противопоставить?

    «F.ck the EU». Эту знаменитую фразу сказала представитель США Виктория Нуланд во время Майдана, когда ей задали вопрос об интересах Евросоюза на Украине. Проще говоря, она заявила, что ЕС со своими интересами идет по известному адресу. И данная фраза до сих пор четко отражает отношение Соединенных Штатов к своим европейским союзникам.

    Собственно, это отношение США не раз демонстрировали и на деле. Так, например, после того, как Дональд Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном, он заставил европейский бизнес разорвать контракты (только что заключенные, на десятки миллиардов евро) с иранскими партнерами. Европа громко возмущалась, обещала защитить свои компании юридически и экономически – но по факту ничего не сделала.

    Когда США затягивали Австралию в AUKUS (антикитайский блок в составе Америки, Австралии и Великобритании), то «убедили» австралийское правительство отказаться от уже заключенного контракта на поставку французских подлодок в пользу британских. Париж громко возмущался, называл это предательством – но через какое-то время успокоился.

    Однако ни одно из этих предательств не сравнится с IRA – так называемым Актом по снижению инфляции. Этот благозвучный документ предлагает субсидии в сотни миллиардов долларов для «зеленых» компаний (по сути, для высокотехнологичных производств), которые будут создавать свою продукцию на территории Соединенных Штатов.

    Проще говоря, закон побуждает эти компании переносить свой бизнес в Америку – туда, где больше льготы и где дешевле энергия. Закон побуждает переезжать в США прежде всего европейские компании, тем самым способствуя деиндустриализации Старого Света. То есть попросту лишает Европу промышленности, доходов, кадров – будущего, одним словом.

    Отличие этого удара в спину от других в том, что сделан он был в тот период, когда Европа и США должны быть – казалось бы – едины, как никогда. В то время, когда Соединенные Штаты и Европа вроде как плечом к плечу противостоят России на Украине.

    Именно Европа (а точнее, ее экономика) несет на себе основные тяготы конфликта с западной стороны. А США в этот ключевой момент не помогают ЕС, а наоборот, обезжиривают его. Используют ситуацию, чтобы максимально усилить американскую экономику перед неизбежным глобальным финансовым кризисом за счет как врагов, так и, вроде как, союзников.

    Попытки ЕС убедить США не совершать этот удар провалились – Акт вступил в силу с начала 2023 года. И вот сейчас президент Франции и канцлер Германии говорят о том, что вместе выработали для ЕС некий план ответных действий. В общих чертах он подразумевает инвестиции в европейскую промышленность – как пояснил Макрон, «из государственных и частных источников».

    Проблема, однако, в том, что никаких конкретных деталей этого плана нет. Более того, по данным Reuters, стороны о них даже не договорились.

    «Немецкие официальные лица говорят, что Берлин не видит особой нужды в создании нового суверенного фонда ЕС, который Франция считает необходимым создать, чтобы делать инвестиции в европейскую промышленность и сохранять ее конкурентоспособность по сравнению с американскими фирмами, получающими выгоды от IRA. Оба правительства также лишь в общих чертах согласились работать над полным пересмотром европейского энергетического рынка. Франция хочет скорейшего движения вперед по причине ее упора на развитие атомной энергетики, а Берлин к этой спешке относится весьма скептически», – пишет издание.

    Не исключено, что и не договорятся. «Ответить симметрично европейцам сложно, в том числе и потому, что европейцы не могут позволить себе аналогичные расходы. Но и простые протекционистские меры позволить европейцы себе вряд ли могут. Этот урок они проходили ещё при Трампе, тогда же и выяснилось, что европейские потенциальные издержки намного выше американских», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Вести торговую войну с США Европа тоже вряд ли сможет. «США имеют очень существенный дефицит торгового баланса с ЕС и таким образом обложить повышенными пошлинами американцы могут гораздо большее количество товаров, чем европейцы», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В итоге ситуация начинает смутно напоминать реакцию ЕС (тех же Франции и Германии) на принуждение европейских компаний под страхом санкций уйти из Ирана. Тогда Париж с Берлином тоже обещали создать какие-то механизмы обхода потенциальных американских санкций по защите европейских инвесторов – однако ни о чем не договорились. По всей видимости, реальной целью франко-немецкого заявления является не защита европейской промышленности от американских посягательств, а демонстрация бурной деятельности в направлении защиты.

    Во-первых, эта демонстрация нужна Евросоюзу, который ждет от своих лидеров каких-то действий. «В целом существует большая обеспокоенность в Европе, в ее промышленной отрасли, что стимулы, которые Соединенные Штаты предоставили, особенно в сфере зеленого перехода, являются настолько привлекательными, что произойдет перемещение производственной деятельности из Европы в Соединенные Штаты», – беспокоится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Лидер, напоминаем, далеко не самой промышленно развитой страны в ЕС. Во-вторых, эта демонстрация нужна самим французам и немцам для того, чтобы решить свои двусторонние проблемы.

    По одной из версий, Германия и Франция хотят использовать совместный проект борьбы с IRA как площадку для сближения между собой.

    «В последние месяцы между Парижем и Берлином возникли разногласия по вопросам обороны, энергетики и финансов, а также противоречивого проекта Шольца по снижению цен на энергоносители, который оценивается в 200 миллиардов евро и разработка которого прошла без участия французской стороны. Кульминацией этой напряженности стало пренебрежение, которое Макрон выразил Шольцу через отмену совместной пресс-конференции по итогам октябрьского саммита», – пишет издание Politico.

    И вот сейчас стороны пытаются договориться на фоне необходимости общей борьбы с американцами. «Франко-германский мотор – это компромиссная машина. Хорошо смазанная, но иногда шумная и требующая тяжелой работы (в обслуживании – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Олаф Шольц.

    Вопрос в том, насколько квалифицированы обслуживающие эту машину механики? Насколько они соответствуют по уровню мастерства тем, кто эту машину создавал?

    Вопрос, увы, риторический. Не исключено, что обслуживание машины этими техниками приведет к ее развалу. И тогда Евросоюз действительно пойдет туда, куда его отправила Виктория Нуланд.

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