Как США разваливают Евросоюз

Лидеры ведущих стран ЕС – Франции и Германии – договорились о совместных усилиях в противодействии стране, которая прямо сейчас подвергает их огромной опасности. И речь идет вовсе не о России, а о ближайшем, казалось бы, союзнике Берлина и Парижа – Соединенных Штатах Америки. Как США угрожают Европе и сможет ли она этому что-то в итоге противопоставить?

«F.ck the EU». Эту знаменитую фразу сказала представитель США Виктория Нуланд во время Майдана, когда ей задали вопрос об интересах Евросоюза на Украине. Проще говоря, она заявила, что ЕС со своими интересами идет по известному адресу. И данная фраза до сих пор четко отражает отношение Соединенных Штатов к своим европейским союзникам.

Собственно, это отношение США не раз демонстрировали и на деле. Так, например, после того, как Дональд Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном, он заставил европейский бизнес разорвать контракты (только что заключенные, на десятки миллиардов евро) с иранскими партнерами. Европа громко возмущалась, обещала защитить свои компании юридически и экономически – но по факту ничего не сделала.

Когда США затягивали Австралию в AUKUS (антикитайский блок в составе Америки, Австралии и Великобритании), то «убедили» австралийское правительство отказаться от уже заключенного контракта на поставку французских подлодок в пользу британских. Париж громко возмущался, называл это предательством – но через какое-то время успокоился.

Однако ни одно из этих предательств не сравнится с IRA – так называемым Актом по снижению инфляции. Этот благозвучный документ предлагает субсидии в сотни миллиардов долларов для «зеленых» компаний (по сути, для высокотехнологичных производств), которые будут создавать свою продукцию на территории Соединенных Штатов.

Проще говоря, закон побуждает эти компании переносить свой бизнес в Америку – туда, где больше льготы и где дешевле энергия. Закон побуждает переезжать в США прежде всего европейские компании, тем самым способствуя деиндустриализации Старого Света. То есть попросту лишает Европу промышленности, доходов, кадров – будущего, одним словом.

Отличие этого удара в спину от других в том, что сделан он был в тот период, когда Европа и США должны быть – казалось бы – едины, как никогда. В то время, когда Соединенные Штаты и Европа вроде как плечом к плечу противостоят России на Украине.

Именно Европа (а точнее, ее экономика) несет на себе основные тяготы конфликта с западной стороны. А США в этот ключевой момент не помогают ЕС, а наоборот, обезжиривают его. Используют ситуацию, чтобы максимально усилить американскую экономику перед неизбежным глобальным финансовым кризисом за счет как врагов, так и, вроде как, союзников.

Попытки ЕС убедить США не совершать этот удар провалились – Акт вступил в силу с начала 2023 года. И вот сейчас президент Франции и канцлер Германии говорят о том, что вместе выработали для ЕС некий план ответных действий. В общих чертах он подразумевает инвестиции в европейскую промышленность – как пояснил Макрон, «из государственных и частных источников».

Проблема, однако, в том, что никаких конкретных деталей этого плана нет. Более того, по данным Reuters, стороны о них даже не договорились.

«Немецкие официальные лица говорят, что Берлин не видит особой нужды в создании нового суверенного фонда ЕС, который Франция считает необходимым создать, чтобы делать инвестиции в европейскую промышленность и сохранять ее конкурентоспособность по сравнению с американскими фирмами, получающими выгоды от IRA. Оба правительства также лишь в общих чертах согласились работать над полным пересмотром европейского энергетического рынка. Франция хочет скорейшего движения вперед по причине ее упора на развитие атомной энергетики, а Берлин к этой спешке относится весьма скептически», – пишет издание.

Не исключено, что и не договорятся. «Ответить симметрично европейцам сложно, в том числе и потому, что европейцы не могут позволить себе аналогичные расходы. Но и простые протекционистские меры позволить европейцы себе вряд ли могут. Этот урок они проходили ещё при Трампе, тогда же и выяснилось, что европейские потенциальные издержки намного выше американских», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вести торговую войну с США Европа тоже вряд ли сможет. «США имеют очень существенный дефицит торгового баланса с ЕС и таким образом обложить повышенными пошлинами американцы могут гораздо большее количество товаров, чем европейцы», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

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В итоге ситуация начинает смутно напоминать реакцию ЕС (тех же Франции и Германии) на принуждение европейских компаний под страхом санкций уйти из Ирана. Тогда Париж с Берлином тоже обещали создать какие-то механизмы обхода потенциальных американских санкций по защите европейских инвесторов – однако ни о чем не договорились. По всей видимости, реальной целью франко-немецкого заявления является не защита европейской промышленности от американских посягательств, а демонстрация бурной деятельности в направлении защиты.

Во-первых, эта демонстрация нужна Евросоюзу, который ждет от своих лидеров каких-то действий. «В целом существует большая обеспокоенность в Европе, в ее промышленной отрасли, что стимулы, которые Соединенные Штаты предоставили, особенно в сфере зеленого перехода, являются настолько привлекательными, что произойдет перемещение производственной деятельности из Европы в Соединенные Штаты», – беспокоится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Лидер, напоминаем, далеко не самой промышленно развитой страны в ЕС. Во-вторых, эта демонстрация нужна самим французам и немцам для того, чтобы решить свои двусторонние проблемы.

По одной из версий, Германия и Франция хотят использовать совместный проект борьбы с IRA как площадку для сближения между собой.

«В последние месяцы между Парижем и Берлином возникли разногласия по вопросам обороны, энергетики и финансов, а также противоречивого проекта Шольца по снижению цен на энергоносители, который оценивается в 200 миллиардов евро и разработка которого прошла без участия французской стороны. Кульминацией этой напряженности стало пренебрежение, которое Макрон выразил Шольцу через отмену совместной пресс-конференции по итогам октябрьского саммита», – пишет издание Politico.

И вот сейчас стороны пытаются договориться на фоне необходимости общей борьбы с американцами. «Франко-германский мотор – это компромиссная машина. Хорошо смазанная, но иногда шумная и требующая тяжелой работы (в обслуживании – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Олаф Шольц.

Вопрос в том, насколько квалифицированы обслуживающие эту машину механики? Насколько они соответствуют по уровню мастерства тем, кто эту машину создавал?

Вопрос, увы, риторический. Не исключено, что обслуживание машины этими техниками приведет к ее развалу. И тогда Евросоюз действительно пойдет туда, куда его отправила Виктория Нуланд.

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