Макрон предложил ответ на экономическую политику США

Президент Франции Макрон призвал ответить США стратегией «сделано в Европе»

Единым европейским ответом на экономическую политику США может стать стратегия «сделано в Европе», заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Макрон заявил, что европейским странам нужна стратегия «сделано в Европе», чтобы дать собственный ответ на «волюнтаристскую политику США». Президент Франции призвал защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив стратегическую зависимость, передает ТАСС.

Напомним, во время визита в Вашингтон президент Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках акта о снижении инфляции «угрожают расколоть Запад». С критикой этого закона выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал на несовместимость положений IRA с законодательством о международной торговле.

Ранее Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. До этого в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.