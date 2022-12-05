ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов

Французский президент Макрон заявил, что в вопросах установление цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях

Из-за высоких цен на энергоносители между Евросоюзом и США возникли расхождения во мнении, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала CBS News.

По словам французского лидера, действующая американская администрация и сам президент Байден привязаны к Европе, однако в данный момент Европа является покупателем нефти и газа, а США – его производителем. Таким образом, европейские потребители покупают в Европе и в США по разным ценам, что дает существенный разрыв, передает РИА «Новости».

Макрон подчеркнул, что касательно украинского вопроса, США и ЕС участвуют в ситуации «во имя одних и тех же принципов».

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.