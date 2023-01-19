Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Торговая война между ЕС и США может разразиться уже в ближайший месяц. На внеочередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля, лидеры государств Евросоюза обсудят возможности по оказанию господдержки европейскому бизнесу «с учетом меняющей ситуации в мире». За этой обтекаемой формулировкой в статье главы Евросовета Шарля Мишеля в издании Politico скрывается план введения в ЕС масштабной программы субсидирования бизнеса в противовес американским субсидиям, стимулирующими релокацию европейского бизнеса в США.

Статья Мишеля зафиксировала очевидное: союзникам не удалось договориться по принципиальному для Брюсселя моменту снижения риска стремительной деиндустриализации экономики ЕС на фоне экономического и энергетического кризиса. В условиях снижения конкурентоспособности европейских производителей часть местной бюрократии восприняла действия США по переманиванию грандов европейской промышленности как акт агрессии против экономики Евросоюза. Фронтменом этой позиции выступил президент Франции Эммануэль Макрон, продвигающий тему «покупай европейское» – немыслимый ранее в царстве свободного рынка протекционистский посыл.

Закон о снижении инфляции был подписан президентом Джо Байденом еще в августе 2022 г. и вступил в силу 1 января 2023 г. Документ предусматривает выделение 430 млрд долларов на поддержку – преимущественно в виде налоговых компенсаций – «зеленых» бизнесов. На субсидии могут рассчитывать производители электромобилей, производители электроэнергии из сегмента возобновляемой, компонентов для солнечных и ветровых электростанций и др. С помощью этих мер Вашингтон планирует перетянуть к себе значимую часть европейского бизнеса, тем самым – за счет новых рабочих мест и усиления промышленного потенциала – поддержав собственную экономику.

Значимая сумма, выделяемая на субсидии, тем не менее, не сыграла бы такой убийственной роли, если бы не кратный рост расходов европейской промышленности на нефть, газ и электроэнергию. Именно по этой причине европейцы восприняли действия американцев, как удар в спину.

В течение полугода ЕС не мог сформулировать внятную позицию в отношении американских субсидий, апеллируя к союзническим отношениям со Штатами. Но позиция Вашингтона, который сам балансирует на грани между мерами по охлаждению экономики и сдуванию пузырей и борьбой с инфляцией, осталась неизменной. Таким образом, главная борьба развернулась внутри самого Евросоюза, часть бюрократии которого призывала объявить США экономическую войну, введя собственную программу субсидирования промышленности, а другая – воздержаться от «гонки субсидий», которая-де может доконать и без того ослабленный ЕС. Если Франция была сторонником жестких мер, то председательствующая в Евросоюзе Швеция, наоборот, выступала за расширение экономических свобод как способ конкурентной борьбы. Победили ястребы.

Ряд европейских лидеров не скрывали своего раздражения. «Они (США – ред.) звонят нашим бизнесменам и спрашивают их: зачем вы инвестируете в Европу? Переезжайте в США. Они зовут немецкие и бельгийские фирмы. Они агрессивно призывают их не инвестировать в Европе, потому что у них, в Америке, условия лучше» – заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Он оговорился, что не знает, кто именно занимается такой агитацией – предстатели федерального правительства или консультанты из частного сектора, но понятно, что, не имея поддержки на уровне государства, никакие консультанты разваливать европейскую промышленность не стали бы.

США не только выиграли, заняв значительную долю европейского рынка газа, с которого была вытеснена Россия, но и фактически запустили процесс разграбления Европы. И даже местная лояльная элита, значительная часть которой является агентами США, не устояла перед такой наглостью. Изменилась и риторика: США уже не столько союзник, сколько конкурент. «В совокупности в корне меняется наша позиция по отношению на нашим основным конкурентам, прежде всего к США, которые остаются крупнейшим производителем нефти и газа. И это заставляет нас переосмыслить то, как мы защищаем нашу конкурентоспособность», – пишет Шарль Мишель.

9-10 февраля в Брюсселе состоятся не просто дискуссии. Стоит ожидать, что там будет решаться судьба зеркального европейского законопроекта, предусматривающего масштабные субсидии для местного бизнеса. Подготовку такого законопроекта уже анонсировал Эммануэль Макрон. Документ будет сосредоточен на поддержке чистых технологий и цифровизации, что позволит создать достаточные стимулы для того, чтобы купировать отток европейского бизнеса за океан. Меры нужно принимать быстро, так как отток уже идет полным ходом.

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В своей статье Шарль Мишель ввел понятие «стратегической автономии», которая должна быть поддержана масштабными государственными вливаниями в стратегические сектора экономики. В этом смысле Европа стремительно движется от Смита к Кейнсу: процессы, которые раньше поддерживались сугубо рыночными механизмами, теперь будут поддержаны за счет государственного вмешательства. В этом смысле ЕС следует за Китаем, Россией и теми же США. Учитывая скорость процессов, можно предположить, что такой переход от рынка к госкапитализму не будет для Европы безболезненным.

Понятно и то, что анонсированная господдержка, создание общих для ЕС резервных фондов, из которых она будет осуществляться, потребует сотен миллиардов евро дополнительных средств. Эти миллиарды нужно где-то взять. Поднять налоговую нагрузку на бизнес не получится – он и так бежит из Европы, увеличить налоговый пресс для среднего класса чревато новыми социальными протестами. Европейские счета за коммуналку значительно выросли, инфляция подъедает доходы и новые налоги будут восприняты в штыки. Сэкономить можно на поддержке Украины, куда направляются миллиарды евро военной и гуманитарной помощи. При этом власти США, в особенности республиканское крыло, наоборот, требуют от ЕС большего участия в делах Украины.

И вот тут-то принятый Штатами закон о снижении инфляции может выступить для европейской бюрократии универсальным оправданием сворачивания поддержки Украины. Мол, с учетом этого недружественного закона, считаем свои союзнические обязательства выполненными. Провернуть такой финт будет непросто, учитывая зависимость ЕС от поставок СПГ из США. Да, газом торгуют частные компании, но как показала диверсия на «Северном потоке» интересами частных компаний можно вполне успешно управлять. И тут приходим к логическому выводу. Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне – невозможно. Запасы газа в европейских хранилищах по-прежнему велики, а 9-10 февраля станет понятно, какие запасы суверенитета сохранились в ЕС.