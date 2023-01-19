Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен небогатый выбор между продолжением санкционной войны и уходом в отставку Soeren Stache/dpa/Global Look Press
В годовщину со дня начала СВО Брюссель намерен преподнести России своего рода «подарок» - десятый по счету пакет санкций, который сейчас согласовывается странами ЕС. Что может войти в этот пакет? Какие меры предлагают главные «ястребы» - Польша и Прибалтика? И зачем он вообще нужен европейцам, если ни один из предыдущих не достиг заявленной цели? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне – для Европы невозможно. Подробности...

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Глеб Простаков

    Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		19 января 2023, 12:02

    Торговая война между ЕС и США может разразиться уже в ближайший месяц. На внеочередном саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля, лидеры государств Евросоюза обсудят возможности по оказанию господдержки европейскому бизнесу «с учетом меняющей ситуации в мире». За этой обтекаемой формулировкой в статье главы Евросовета Шарля Мишеля в издании Politico скрывается план введения в ЕС масштабной программы субсидирования бизнеса в противовес американским субсидиям, стимулирующими релокацию европейского бизнеса в США.

    Статья Мишеля зафиксировала очевидное: союзникам не удалось договориться по принципиальному для Брюсселя моменту снижения риска стремительной деиндустриализации экономики ЕС на фоне экономического и энергетического кризиса. В условиях снижения конкурентоспособности европейских производителей часть местной бюрократии восприняла действия США по переманиванию грандов европейской промышленности как акт агрессии против экономики Евросоюза. Фронтменом этой позиции выступил президент Франции Эммануэль Макрон, продвигающий тему «покупай европейское» – немыслимый ранее в царстве свободного рынка протекционистский посыл.

    Закон о снижении инфляции был подписан президентом Джо Байденом еще в августе 2022 г. и вступил в силу 1 января 2023 г. Документ предусматривает выделение 430 млрд долларов на поддержку – преимущественно в виде налоговых компенсаций – «зеленых» бизнесов. На субсидии могут рассчитывать производители электромобилей, производители электроэнергии из сегмента возобновляемой, компонентов для солнечных и ветровых электростанций и др. С помощью этих мер Вашингтон планирует перетянуть к себе значимую часть европейского бизнеса, тем самым – за счет новых рабочих мест и усиления промышленного потенциала – поддержав собственную экономику.

    Значимая сумма, выделяемая на субсидии, тем не менее, не сыграла бы такой убийственной роли, если бы не кратный рост расходов европейской промышленности на нефть, газ и электроэнергию. Именно по этой причине европейцы восприняли действия американцев, как удар в спину.

    В течение полугода ЕС не мог сформулировать внятную позицию в отношении американских субсидий, апеллируя к союзническим отношениям со Штатами. Но позиция Вашингтона, который сам балансирует на грани между мерами по охлаждению экономики и сдуванию пузырей и борьбой с инфляцией, осталась неизменной. Таким образом, главная борьба развернулась внутри самого Евросоюза, часть бюрократии которого призывала объявить США экономическую войну, введя собственную программу субсидирования промышленности, а другая – воздержаться от «гонки субсидий», которая-де может доконать и без того ослабленный ЕС. Если Франция была сторонником жестких мер, то председательствующая в Евросоюзе Швеция, наоборот, выступала за расширение экономических свобод как способ конкурентной борьбы. Победили ястребы.

    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Ряд европейских лидеров не скрывали своего раздражения. «Они (США – ред.) звонят нашим бизнесменам и спрашивают их: зачем вы инвестируете в Европу? Переезжайте в США. Они зовут немецкие и бельгийские фирмы. Они агрессивно призывают их не инвестировать в Европе, потому что у них, в Америке, условия лучше» – заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Он оговорился, что не знает, кто именно занимается такой агитацией – предстатели федерального правительства или консультанты из частного сектора, но понятно, что, не имея поддержки на уровне государства, никакие консультанты разваливать европейскую промышленность не стали бы.

    США не только выиграли, заняв значительную долю европейского рынка газа, с которого была вытеснена Россия, но и фактически запустили процесс разграбления Европы. И даже местная лояльная элита, значительная часть которой является агентами США, не устояла перед такой наглостью. Изменилась и риторика: США уже не столько союзник, сколько конкурент. «В совокупности в корне меняется наша позиция по отношению на нашим основным конкурентам, прежде всего к США, которые остаются крупнейшим производителем нефти и газа. И это заставляет нас переосмыслить то, как мы защищаем нашу конкурентоспособность», – пишет Шарль Мишель.

    9-10 февраля в Брюсселе состоятся не просто дискуссии. Стоит ожидать, что там будет решаться судьба зеркального европейского законопроекта, предусматривающего масштабные субсидии для местного бизнеса. Подготовку такого законопроекта уже анонсировал Эммануэль Макрон. Документ будет сосредоточен на поддержке чистых технологий и цифровизации, что позволит создать достаточные стимулы для того, чтобы купировать отток европейского бизнеса за океан. Меры нужно принимать быстро, так как отток уже идет полным ходом.

    В своей статье Шарль Мишель ввел понятие «стратегической автономии», которая должна быть поддержана масштабными государственными вливаниями в стратегические сектора экономики. В этом смысле Европа стремительно движется от Смита к Кейнсу: процессы, которые раньше поддерживались сугубо рыночными механизмами, теперь будут поддержаны за счет государственного вмешательства. В этом смысле ЕС следует за Китаем, Россией и теми же США. Учитывая скорость процессов, можно предположить, что такой переход от рынка к госкапитализму не будет для Европы безболезненным.

    Понятно и то, что анонсированная господдержка, создание общих для ЕС резервных фондов, из которых она будет осуществляться, потребует сотен миллиардов евро дополнительных средств. Эти миллиарды нужно где-то взять. Поднять налоговую нагрузку на бизнес не получится – он и так бежит из Европы, увеличить налоговый пресс для среднего класса чревато новыми социальными протестами. Европейские счета за коммуналку значительно выросли, инфляция подъедает доходы и новые налоги будут восприняты в штыки. Сэкономить можно на поддержке Украины, куда направляются миллиарды евро военной и гуманитарной помощи. При этом власти США, в особенности республиканское крыло, наоборот, требуют от ЕС большего участия в делах Украины.

    И вот тут-то принятый Штатами закон о снижении инфляции может выступить для европейской бюрократии универсальным оправданием сворачивания поддержки Украины. Мол, с учетом этого недружественного закона, считаем свои союзнические обязательства выполненными. Провернуть такой финт будет непросто, учитывая зависимость ЕС от поставок СПГ из США. Да, газом торгуют частные компании, но как показала диверсия на «Северном потоке» интересами частных компаний можно вполне успешно управлять. И тут приходим к логическому выводу. Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне – невозможно. Запасы газа в европейских хранилищах по-прежнему велики, а 9-10 февраля станет понятно, какие запасы суверенитета сохранились в ЕС.

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