Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Население Украины ослепло от оптимизма

Большинство украинцев считают конфликт с Россией своей платой ЕС за вступление Максим Никитин/ТАСС
Согласно заявлениям из Верховной рады, переговоры об «ускоренном» вступлении Украины в ЕС перенесены с осени 2023 года на весну. Параллельно социологи выяснили: украинцы до смешного единодушны во мнении, что станут гражданами Евросоюза в самое ближайшее время. Но это далеко не самая безумная вещь из тех, в которые они верят. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
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Немецкие танки на земле Украины

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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Россиянка Анна Линникова эффектно прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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    Виталий Трофимов-Трофимов

    Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		15 января 2023, 11:58

    В конце 2022 года многие делали свои прогнозы на следующий год. У банков это обычная практика. Датский банк SАXO регулярно выпускает базовый прогноз на следующий год, чтобы удержать клиентов и сориентировать инвесторов. Он полон сдержанных оценок. Однако параллельно с ним выходит так называемый Outrageous Predictions – «Возмутительный прогноз», в котором несогласные с выводами базового прогноза аналитики могут дать свою картину мира.

    Обычно «Возмутительный прогноз» имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но Outrageous Predictions 2023 значительно отличается от базового за тот же год и, судя по всему, действительно искренен. Аннотация к докладу поясняет: «Наши «Возмутительные прогнозы» – это не наши базовые прогнозы того, что произойдет в новом году. Скорее, они задуманы как упражнение, побуждающее задуматься о том, какие непредвиденные события могут потрясти наш мир и финансовые рынки».

    Так что же предвещают нам Стин Якобсен и его команда ведущих специалистов банка?

    Военная экономика и ускоренная деглобализация

    Эксперты называют 2022 год глубоким инфляционным шоком для всего мира. Главная причина этого, однако, не СВО, а чрезмерная реакция политиков на пандемию 2020 и 2021 годов. События на Украине стали дополнением и усилением общего ухудшения экономической ситуации, но не его причиной.

    Аналитики полагают, что ситуация будет тяжелой. Центральные банки европейских стран уже сейчас заявляют, что пытаются бороться с инфляцией, но на самом деле не будут в этом слишком усердствовать. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе государство с большими долгами почти всегда будет стремиться к медленному и тяжелому дефолту, а не к жесткой экономии. Бремя инфляции ляжет на обычных европейцев.

    Другой угрозой команда аналитиков считает распад мирового рынка в погоне за созданием суверенной экономики крупнейшими странами мира. Видя политическую нестабильность, «оружеизацию» доллара и зависимость от внешних поставок, страны начнут создавать отрасли и предприятия на своей территории, чтобы обеспечить свою собственную обороноспособность. Это будет касаться и прямого производства оружия, и снижения зависимости от тех технологий, которыми страны до сих пор не владеют. Например, от тайваньских компьютерных чипов и полупроводников.

    Фото: REUTERS/Chris Helgren

    Судя по докладу, СВО на Украине стала сюрпризом для европейского сообщества. Политические и деловые элиты находились под обаянием Нормана Энджелла, который в 1910 году написал книгу-бестселлер «Великая иллюзия». В ней он приводил рациональные аргументы в пользу того, что Европа не может снова оказаться втянутой в серьезную войну. Мол, взаимовыгодная торговля за предшествующие десятилетия раздулась до огромных масштабов и привела к процветанию мира.

    Неприятная правда, открывшаяся с началом СВО, состоит в том, что у взаимной торговли тоже есть свои пределы. Пацифисты возмущались: зачем воевать, когда можно мирно конкурировать и торговать? СВО началась в том числе и в результате того, что мирно торговать и конкурировать стало невозможно. Под влиянием этого убеждения после окончания Второй мировой войны Западная Европа оказалась под утешительным зонтиком вооруженных сил США как напрямую, так и через широкое участие в НАТО. После окончания холодной войны приоритеты национальной обороны европейских стран еще больше померкли. В основном они сосредоточивались только на «войне с террором». И сейчас европейские столицы сталкиваются с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой. И аналитики считают это возможным после гипотетического перемирия между Украиной и Россией.

    Согласно докладу, в 2023 году члены ЕС могут пойти на создание вооруженных сил ЕС. Если это решение будет принято, то появится конкретная программа создания полностью укомплектованных и готовых к развертыванию оперативных сил наземного, морского, воздушного и космического базирования, которые будут профинансированы в размере 10 трлн евро до 2028 года. На финансирование пойдут последние резервы, накопленные Европой за последние 20 лет. Первичные силы быстрого развертывания ЕС в таком случае появятся к 2025 году – с участием более 20 стран-членов ЕС. Для финансирования новых вооруженных сил ЕС выпустит облигации ЕС, которые будут финансироваться на основе показателей ВВП каждой страны-члена.

    Мировая политика, Франция и анти-Брексит

    В докладе много говорится о том, что военизация экономик обусловлена «оружеизацией» доллара. Замороженные российские активы – только первый акт превращения мировых резервных валют в оружие. Сопротивление различных стран доллару банковские аналитики видят довольно своеобразно. Многие предполагают, что китайский юань может стать новой резервной валютой, но эксперты SAXO в этом сомневаются. Их сомнение заключается в том, что Китай до сих пор не проявлял интереса к отказу от трансграничного контроля за движением капитала.

    Признавая продолжающееся превращение доллара США в оружие правительством США, страны, не являющиеся союзниками США, перейдут от доллара США и МВФ к созданию собственного международного клирингового союза (ICU) и нового резервного актива на основе идей экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Это оригинальная идея из времени до Бреттон-Вудских соглашений, которые привели США к мировому финансовому могуществу.

    Новая валюта, по пророчеству экспертов, будет индексироваться для корзины торгуемых товаров, в которой сырая нефть имеет наибольший вес. Валюты стран-членов будут обмениваться на новую резервную валюту по фиксированным обменным курсам и корректироваться в соответствии с относительными изменениями счета текущих операций среди стран-членов. Все страны-члены ICU, вновь созданного валютного союза, выйдут из МВФ. А такие страны, как Саудовская Аравия и Гонконг, прекратят привязку своей валюты к доллару США. Таким образом мировое экономическое сотрудничество в рамках G20 распадется на страны G7 и страны БРИКС. Докладчики коснулись и конкретных стран, спрогнозировав для них ближайший политический сценарий.

    Когда президент Франции Эммануэль Макрон был избран на второй срок в мае 2022 года, он считал, что сможет вывести Францию на магистральный путь проведения реформ. Однако это было до выборов в законодательные органы в июне 2022 года, когда его партия и его союзники потеряли абсолютное большинство в парламенте, что вынудило Макрона пойти на компромиссы. Согласно прогнозу, столкнувшись с сильной оппозицией со стороны левого альянса NUPES и крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, у правительства не останется выбора, кроме как принять основные законы и бюджет на 2023 год в ускоренном порядке, а потом объявить об отставке Макрона. Его отставка откроет двери Елисейского дворца для правого кандидата Ле Пен.

    Банкиры считают, что неблагополучно и в Великобритании. Лиз Трасс потерпела крах, ослабив налоги и сдерживая потребление. Но и в 2023 году премьеру Сунаку придется несладко, поскольку его жесткая фискальная программа ввергает Великобританию в сокрушительную рецессию с резким ростом безработицы. Последний гвоздь в крышку политического гроба Сунака вобьет отсроченный дефицит бюджета, который также стремительно растет по мере сокращения налоговых поступлений. Они считают, что лейбористское правительство придет к власти в третьем квартале, обещая провести референдум по UnBrexit в районе 1 ноября 2023 года. Победят сторонники возвращения в ЕС.

    Европейцам также стоит ожидать в 2023 году контроля над ценами и других жестких мер, так как почти все войны приносили с собой контроль над ценами и нормирование. Во Франции коммунальные предприятия обанкротятся и будут национализированы. Это будет результатом обреченных попыток западных чиновников ограничить цены на энергоносители из России. Возможно, будет учреждено что-то вроде нового Национального совета по ценам и доходам в Великобритании и США.

    Контроль над ценами без решения основной проблемы не только приведет к росту инфляции, но и повлечет за собой риск разрыва социальной ткани и распада европейского сообщества из-за снижения уровня жизни, отсутствия стимулов к производству, а также нерационального распределения ресурсов и инвестиций.

    Экономика, золото и продукты питания

    Сегодня инфраструктура центров обработки данных, необходимая для обслуживания цифровой экономики, продолжает быстро расти, и в ближайшие десятилетия эти центры могут потреблять около 20% мировой электроэнергии. В то же время потенциал роста энергетики сильно ограничен – с одной стороны, попытками сократить использование ископаемого топлива, с другой стороны, неочевидностью альтернатив, таких как ветер и солнечная энергия. 

    Аналитики предрекают, что на фоне такого положения дел в 2023 году владельцы крупных технологических компаний и другие миллиардеры-технофилы разочаруются отсутствием прогресса в развитии необходимой энергетической инфраструктуры, которая позволила бы им осуществить необходимый энергетический переход. В новую энергетику будут вложены рекордные средства, а будут ли они успешными, аналитики банка не спешат пророчить. Зато, по их мнению, в 2023 году золото будет расти в цене после сложного для него 2022 года, когда многие инвесторы были разочарованы его неспособностью дорожать – даже когда инфляция подскочила до 40-летнего максимума. Оказывается, ключом к сдерживанию потенциала золота была ошибочная консенсусная ставка рынка на то, что инфляция окажется временной. Кто-то из стран, возможно, задумается о золотом стандарте.

    В пользу этого играет прогноз, что с приходом весны Китай решит отказаться от своей политики в отношении COVID, рекламируя эффективное лечение и, возможно, даже новую вакцину. Китайский спрос вновь приведет к резкому скачку цен на сырьевые товары, вызывая стремительный рост мировой инфляции, особенно в условиях все более слабого доллара США. Что же касается продуктов питания, то многим странам, включая страны ЕС, придется сильно сократить потребление мяса.

    Более трети зерновых культур, выращиваемых в мире, используется в качестве корма для животных, и около 80% мировых сельскохозяйственных земель используются для выпаса скота, некоторые из них занимают территории бывших лесов и даже тропических джунглей. Это приводит к ошеломляющей утрате биоразнообразия. Наряду с другими воздействиями на окружающую среду, такими как эрозия почвы и загрязнение местных водных ресурсов как отходами животноводства, так и чрезмерным использованием удобрений для кормовых культур. В глобальном масштабе на производство продуктов питания приходится одна треть всех выбросов, нагревающих планету, а использование животных для производства мяса приводит к вдвое большему загрязнению, чем производство продуктов растительного происхождения.

    По оценкам одного из авторов доклада, для достижения цели нулевых выбросов к 2050 году потребление мяса необходимо сократить до 24 кг на человека в год по сравнению с текущим средним показателем, составляющим около 70 кг. Так что, возможно, уже в ближайшее время страны коллективного Запада накормят своих граждан кузнечиками и другими высокобелковыми аналогами говядины и свинины. И, конечно же, по старой традиции обвинят в этом Россию.

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