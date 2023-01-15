Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

В конце 2022 года многие делали свои прогнозы на следующий год. У банков это обычная практика. Датский банк SАXO регулярно выпускает базовый прогноз на следующий год, чтобы удержать клиентов и сориентировать инвесторов. Он полон сдержанных оценок. Однако параллельно с ним выходит так называемый Outrageous Predictions – «Возмутительный прогноз», в котором несогласные с выводами базового прогноза аналитики могут дать свою картину мира.

Обычно «Возмутительный прогноз» имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но Outrageous Predictions 2023 значительно отличается от базового за тот же год и, судя по всему, действительно искренен. Аннотация к докладу поясняет: «Наши «Возмутительные прогнозы» – это не наши базовые прогнозы того, что произойдет в новом году. Скорее, они задуманы как упражнение, побуждающее задуматься о том, какие непредвиденные события могут потрясти наш мир и финансовые рынки».

Так что же предвещают нам Стин Якобсен и его команда ведущих специалистов банка?

Военная экономика и ускоренная деглобализация

Эксперты называют 2022 год глубоким инфляционным шоком для всего мира. Главная причина этого, однако, не СВО, а чрезмерная реакция политиков на пандемию 2020 и 2021 годов. События на Украине стали дополнением и усилением общего ухудшения экономической ситуации, но не его причиной.

Аналитики полагают, что ситуация будет тяжелой. Центральные банки европейских стран уже сейчас заявляют, что пытаются бороться с инфляцией, но на самом деле не будут в этом слишком усердствовать. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе государство с большими долгами почти всегда будет стремиться к медленному и тяжелому дефолту, а не к жесткой экономии. Бремя инфляции ляжет на обычных европейцев.

Другой угрозой команда аналитиков считает распад мирового рынка в погоне за созданием суверенной экономики крупнейшими странами мира. Видя политическую нестабильность, «оружеизацию» доллара и зависимость от внешних поставок, страны начнут создавать отрасли и предприятия на своей территории, чтобы обеспечить свою собственную обороноспособность. Это будет касаться и прямого производства оружия, и снижения зависимости от тех технологий, которыми страны до сих пор не владеют. Например, от тайваньских компьютерных чипов и полупроводников.

Судя по докладу, СВО на Украине стала сюрпризом для европейского сообщества. Политические и деловые элиты находились под обаянием Нормана Энджелла, который в 1910 году написал книгу-бестселлер «Великая иллюзия». В ней он приводил рациональные аргументы в пользу того, что Европа не может снова оказаться втянутой в серьезную войну. Мол, взаимовыгодная торговля за предшествующие десятилетия раздулась до огромных масштабов и привела к процветанию мира.

Неприятная правда, открывшаяся с началом СВО, состоит в том, что у взаимной торговли тоже есть свои пределы. Пацифисты возмущались: зачем воевать, когда можно мирно конкурировать и торговать? СВО началась в том числе и в результате того, что мирно торговать и конкурировать стало невозможно. Под влиянием этого убеждения после окончания Второй мировой войны Западная Европа оказалась под утешительным зонтиком вооруженных сил США как напрямую, так и через широкое участие в НАТО. После окончания холодной войны приоритеты национальной обороны европейских стран еще больше померкли. В основном они сосредоточивались только на «войне с террором». И сейчас европейские столицы сталкиваются с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой. И аналитики считают это возможным после гипотетического перемирия между Украиной и Россией.

Согласно докладу, в 2023 году члены ЕС могут пойти на создание вооруженных сил ЕС. Если это решение будет принято, то появится конкретная программа создания полностью укомплектованных и готовых к развертыванию оперативных сил наземного, морского, воздушного и космического базирования, которые будут профинансированы в размере 10 трлн евро до 2028 года. На финансирование пойдут последние резервы, накопленные Европой за последние 20 лет. Первичные силы быстрого развертывания ЕС в таком случае появятся к 2025 году – с участием более 20 стран-членов ЕС. Для финансирования новых вооруженных сил ЕС выпустит облигации ЕС, которые будут финансироваться на основе показателей ВВП каждой страны-члена.

Мировая политика, Франция и анти-Брексит

В докладе много говорится о том, что военизация экономик обусловлена «оружеизацией» доллара. Замороженные российские активы – только первый акт превращения мировых резервных валют в оружие. Сопротивление различных стран доллару банковские аналитики видят довольно своеобразно. Многие предполагают, что китайский юань может стать новой резервной валютой, но эксперты SAXO в этом сомневаются. Их сомнение заключается в том, что Китай до сих пор не проявлял интереса к отказу от трансграничного контроля за движением капитала.

Признавая продолжающееся превращение доллара США в оружие правительством США, страны, не являющиеся союзниками США, перейдут от доллара США и МВФ к созданию собственного международного клирингового союза (ICU) и нового резервного актива на основе идей экономиста Джона Мейнарда Кейнса. Это оригинальная идея из времени до Бреттон-Вудских соглашений, которые привели США к мировому финансовому могуществу.

Новая валюта, по пророчеству экспертов, будет индексироваться для корзины торгуемых товаров, в которой сырая нефть имеет наибольший вес. Валюты стран-членов будут обмениваться на новую резервную валюту по фиксированным обменным курсам и корректироваться в соответствии с относительными изменениями счета текущих операций среди стран-членов. Все страны-члены ICU, вновь созданного валютного союза, выйдут из МВФ. А такие страны, как Саудовская Аравия и Гонконг, прекратят привязку своей валюты к доллару США. Таким образом мировое экономическое сотрудничество в рамках G20 распадется на страны G7 и страны БРИКС. Докладчики коснулись и конкретных стран, спрогнозировав для них ближайший политический сценарий.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон был избран на второй срок в мае 2022 года, он считал, что сможет вывести Францию на магистральный путь проведения реформ. Однако это было до выборов в законодательные органы в июне 2022 года, когда его партия и его союзники потеряли абсолютное большинство в парламенте, что вынудило Макрона пойти на компромиссы. Согласно прогнозу, столкнувшись с сильной оппозицией со стороны левого альянса NUPES и крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, у правительства не останется выбора, кроме как принять основные законы и бюджет на 2023 год в ускоренном порядке, а потом объявить об отставке Макрона. Его отставка откроет двери Елисейского дворца для правого кандидата Ле Пен.

Банкиры считают, что неблагополучно и в Великобритании. Лиз Трасс потерпела крах, ослабив налоги и сдерживая потребление. Но и в 2023 году премьеру Сунаку придется несладко, поскольку его жесткая фискальная программа ввергает Великобританию в сокрушительную рецессию с резким ростом безработицы. Последний гвоздь в крышку политического гроба Сунака вобьет отсроченный дефицит бюджета, который также стремительно растет по мере сокращения налоговых поступлений. Они считают, что лейбористское правительство придет к власти в третьем квартале, обещая провести референдум по UnBrexit в районе 1 ноября 2023 года. Победят сторонники возвращения в ЕС.

Европейцам также стоит ожидать в 2023 году контроля над ценами и других жестких мер, так как почти все войны приносили с собой контроль над ценами и нормирование. Во Франции коммунальные предприятия обанкротятся и будут национализированы. Это будет результатом обреченных попыток западных чиновников ограничить цены на энергоносители из России. Возможно, будет учреждено что-то вроде нового Национального совета по ценам и доходам в Великобритании и США.

Контроль над ценами без решения основной проблемы не только приведет к росту инфляции, но и повлечет за собой риск разрыва социальной ткани и распада европейского сообщества из-за снижения уровня жизни, отсутствия стимулов к производству, а также нерационального распределения ресурсов и инвестиций.

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Экономика, золото и продукты питания

Сегодня инфраструктура центров обработки данных, необходимая для обслуживания цифровой экономики, продолжает быстро расти, и в ближайшие десятилетия эти центры могут потреблять около 20% мировой электроэнергии. В то же время потенциал роста энергетики сильно ограничен – с одной стороны, попытками сократить использование ископаемого топлива, с другой стороны, неочевидностью альтернатив, таких как ветер и солнечная энергия.

Аналитики предрекают, что на фоне такого положения дел в 2023 году владельцы крупных технологических компаний и другие миллиардеры-технофилы разочаруются отсутствием прогресса в развитии необходимой энергетической инфраструктуры, которая позволила бы им осуществить необходимый энергетический переход. В новую энергетику будут вложены рекордные средства, а будут ли они успешными, аналитики банка не спешат пророчить. Зато, по их мнению, в 2023 году золото будет расти в цене после сложного для него 2022 года, когда многие инвесторы были разочарованы его неспособностью дорожать – даже когда инфляция подскочила до 40-летнего максимума. Оказывается, ключом к сдерживанию потенциала золота была ошибочная консенсусная ставка рынка на то, что инфляция окажется временной. Кто-то из стран, возможно, задумается о золотом стандарте.

В пользу этого играет прогноз, что с приходом весны Китай решит отказаться от своей политики в отношении COVID, рекламируя эффективное лечение и, возможно, даже новую вакцину. Китайский спрос вновь приведет к резкому скачку цен на сырьевые товары, вызывая стремительный рост мировой инфляции, особенно в условиях все более слабого доллара США. Что же касается продуктов питания, то многим странам, включая страны ЕС, придется сильно сократить потребление мяса.

Более трети зерновых культур, выращиваемых в мире, используется в качестве корма для животных, и около 80% мировых сельскохозяйственных земель используются для выпаса скота, некоторые из них занимают территории бывших лесов и даже тропических джунглей. Это приводит к ошеломляющей утрате биоразнообразия. Наряду с другими воздействиями на окружающую среду, такими как эрозия почвы и загрязнение местных водных ресурсов как отходами животноводства, так и чрезмерным использованием удобрений для кормовых культур. В глобальном масштабе на производство продуктов питания приходится одна треть всех выбросов, нагревающих планету, а использование животных для производства мяса приводит к вдвое большему загрязнению, чем производство продуктов растительного происхождения.

По оценкам одного из авторов доклада, для достижения цели нулевых выбросов к 2050 году потребление мяса необходимо сократить до 24 кг на человека в год по сравнению с текущим средним показателем, составляющим около 70 кг. Так что, возможно, уже в ближайшее время страны коллективного Запада накормят своих граждан кузнечиками и другими высокобелковыми аналогами говядины и свинины. И, конечно же, по старой традиции обвинят в этом Россию.