Противостояние с Россией ведет Европу к самоубийству

Взгляд
4 января, среда  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
Разделы

Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
Перейти в раздел…

Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис. Подробности...

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...
Перейти в раздел…

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

Перейти в раздел…

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...

Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин отправил на службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»
    В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления NYT подсчитала разницу в стоимости дронов ВС России и ракет ПВО Украины Премьер Японии заявил о поворотном моменте в истории мира В США впервые казнили женщину-трансгендера
    Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с бежавшей из России мошенницей В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
    Президент Эстонии заявил о необходимости изучения русского языка В Бельгии удивились результату антироссийских санкций Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России По ВСУ нанесли «удар мести за Макеевку» (видео)

    Ночь 1 января


    В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

    киевский упрек


    Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля с Лавровым

    «горелые матрасы»


    В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке

    Видео

    конфликт на Балканах


    Новую войну за Косово отменили только на время

    подведение итогов


    Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

    АПЛ «Генералиссимус Суворов»


    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    объекты энергетики


    Удары по Украине подверглись корректировке

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Противостояние с Россией ведет Европу к самоубийству

    Новогодние праздники имеют для многих европейцев горький привкус
    		   4 января 2023, 16:00
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Самоубийство Европы. Именно так некоторые эксперты называли Первую мировую войну, в которую страны Старого Света вошли как мировые гегемоны, а вышли в руинах. И сейчас, почти сто лет спустя, Европа совершает очередное самоубийство, вступив в ненужный и опасный для нее конфликт с Россией. Первые признаки этого самоубийства уже налицо, и именно они стали одной из главных примет 2022 года.

    «Мы видим рост цен на электричество и на газ, на продукты питания. Все больше людей страдают... Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев, и это мы еще не дошли до предела. Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте–апреле нас ждет волна банкротств».

    Это не рассказы отечественных чиновников о последствиях для России санкций, введенных Европой и США. Это заявление бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе о том, как эти же самые санкции – не российские, а европейские – повлияли на Австрию. Далеко не самую бедную страну Евросоюза. 

    Исторический отворот

    И так везде по ЕС. «Самая высокая в ЕС инфляция – в Прибалтике. А в председательствовавшей в этом году в ЕС Чехии инфляция подобралась к невиданным для нее 20%. В Праге проходили многочисленные акции протеста, которых много лет не было – и это лучший показатель того, что дела идут плохо. Скверная ситуация складывается и в Польше, Румынии, Словакии, а также в Словении. Там власти открыто призывают затягивать пояса», – говорит газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. 

    «Санкции в целом ударили по всем европейским странам. Да, прямой ущерб они больше нанесли тем, кто имел развитые связи с Россией, но косвенно ситуация сказалась на всех странах, включая Ирландию и Португалию. Так или иначе, у Европы общий рынок, и если Германия чихает, то остальные страны начинают кашлять», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Конечно, санкции повлияли и на Россию. Разрушили ряд производственных цепочек, привели к проблемам в ряде завязанных на Запад секторов. Однако ключевое отличие России от Европы в том, что санкции возникли не по воле Москвы – российские власти их не хотели, за них не голосовали. А Европа проголосовала и ввела. И прекрасно при этом понимала, какие у этих санкций будут краткосрочные и долгосрочные последствия.

    «Традиционно положительный для ЕС торговый баланс стал отрицательным из-за роста стоимости энергоносителей (последствие начавшегося еще в 2021 году энергетического кризиса, усиленного эмбарго), а также европейских самоограничений в части экспорта в Россию. Вот ключевая проблема для ЕС.

    Частично цепочки поставок удалось перестроить (за счет той же Турции), а также повысить доходы с других рынков (например, в автопроме в части внедрения подписочных сервисов на немецких автомобилях), но это не компенсирует убытков от обесценивания инвестиций и потери рынка», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан. По его мнению, главной проблемой Европы являются не сиюминутные убытки, а общая потеря российских энергоносителей, обеспечивавших ЕС конкурентоспособность, и потеря российского рынка.

    «На протяжении 300 лет Россия зависела от европейских технологий, которые она использовала для догоняющих модернизаций. Теперь Москва будет проводить эти модернизации за счет технологий из Азии, тогда как ранее она, наоборот, препятствовала проникновению на свой рынок ряда товаров из КНР – тех же автомобилей, – продолжает эксперт. – Сиюминутные убытки ЕС компенсирует, а вот утрату энергии и закрытие рынка России компенсировать не выйдет». 

    Несамостоятельность, страх

    Почему тогда руководство ЕС пошло на такое самоубийство? Тому было несколько причин. Одна из них – общая деградация европейских элит. «Европейцы очень провинциализировались за последние десятилетия, их мало что волнует из того, что происходит за пределами Европы и не сказывается на их стране», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, сейчас все это сказывается – однако включается другой аспект деградации в виде полной привязки европейских элит к американским. Многие эксперты не раз говорили о том, что европейцы не самостоятельны. Что они боятся управлять наполненной внутренними конфликтами Европой без американского надзора. Поэтому стремятся оставаться в зоне комфорта – даже если ради этого приходится жертвовать национальными интересами.

    «Европейцы в целом понимают, что сейчас происходит каннибализация Европы Соединенными Штатами, и если бы они были более самостоятельными, то конфликта с Россией, конечно же, постарались не допустить»,

    – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В Восточной же Европе к несамостоятельности добавляется еще и надежда на США как на контрбаланс западноевропейским странам, столетиями проводившим агрессивную политику по отношению к Востоку. «В странах ЦВЕ всегда рассматривали США как противовес Германии. Россия противовесом быть не может, а США могут, поскольку обладают решающим голосом в НАТО и союзниками в ЕС», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. 

    Неудивительно, что такая элита была не готова защитить не только европейских обывателей, но и даже европейский бизнес. Который кричит о потерях, но которого банально не слышат.

    «В Финляндии у власти те, кого у нас принято называть «соросятами», в ЕС руководят персонажи примерно того же разлива, плюс там сильны позиции евробюрократии, которая в принципе ни за что не отвечает. Последняя, кто пыталась защитить интересы немецкого капитала, была Ангела Меркель, но и она после нескольких попыток сдалась, – поясняет Иван Лизан. – Плюс европейский бизнес слишком зависит от глобализации, а у национальных правительств нет механизма обхода санкций. Его нет и у на европейском уровне: механизм, который создавали для торговли с Ираном, толком не заработал».

    Скорее всего экономические проблемы Европы перейдут в политические. «Начавшаяся деиндустриализация будет способствовать углублению политического кризиса и фашизации европейского общества», – полагает Иван Лизан.

    Большая и страшная

    Еще одним фактором, приведшим Европу к самоубийству, является русофобия. Страх и ненависть в отношении России.

    Происходит это отчасти потому, что Европа такая – всегда такой была. «Национализм и нетерпимость обычны для Европы. Французы до сих пор ненавидят немцев, испанцы – англичан, валлоны – фламандцев и т. д. Не всегда это принимает крайние формы, но это не аномалия Европы, а ужасная норма»,

    – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Но еще и потому, что мы такие. Мы – не Фламандия, не Конго и даже не Англия. Мы в понимании ЕС куда опаснее. «Россия рядом, она большая и потому страшная. Не только в Латвии и Румынии, но и в Швеции и Дании периодически пугают тем, что Россия будет их захватывать. Кроме того, Россия не хочет играть по навязанным ей правилам. Москва самим фактом начала СВО бросила Западу открытый вызов. Наконец, Россия слишком непонятная. Она и не Европа, и не Азия, и потому неясно, как с ней говорить. А такая неопределенность дико раздражает», – говорит Вадим Трухачев.

    Европа, по ее мнению, искренне пыталась снять эту неопределенность через перевоспитание России. Сделала либеральный визовый режим, торговала, инвестировала, вкладывала средства в российские псевдолиберальные структуры. Все ради того, чтобы Россия отказалась от своего имперского сознания, имперского прошлого (то есть как царского, так и советского). Однако события февраля 2022 года – причем не только решение Владимира Путина, но и поддержка львиной долей населения этого решения – показали, что перевоспитывать бесполезно, что нужно либо принять, либо отвергнуть. Вот и отвергла – себе в убыток. 

    И, судя по всему, это отвержение надолго – вне зависимости от объема убытков. «При текущем поколении политиков шансов на нормализацию отношений и прекращение европейского самоубийства нет. ЕС станет сателлитом США, и они провернут план Маршалла наоборот – выкачают из Европы капиталы, технологии и рабочие руки. ЕС в свое время передал вопросы безопасности на американский аутсорс – и теперь сами же от этого пострадают», – говорит Иван Лизан.

    Но даже не это самое страшное. А то, что таких шансов нет и при следующем поколении системных политиков. «У молодых европейских политиков (то есть 40+) отношение к России плохое. Это поколение прошло через совместные с США программы, впитало мифы холодной войны. Да еще и наложило на них представление о ценностях, не имеющих границ, которым Россия бросила вызов. Они точно так же считают, что Россию надо или давить, или от нее отгораживаться», – говорит Вадим Трухачев.

    «Молодые европейские политики – это не политики в прямом смысле слова. Правильнее их назвать функционерами-популистами. Это своего рода стадия деградации демократии», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Ну или, по-другому, самоубийство.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •