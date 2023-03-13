России надо закрепить поворот на Восток и Юг

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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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США провоцируют урановые проблемы по всему миру

США готовят удар по российскому урановому топливу Донат Сорокин/ТАСС
США нашли новый способ экономически уязвить Россию. Они всерьез заговорили о готовности отказаться от российского урана. Между тем новые санкции могут ударить не только по американскому рынку, но и поднять цены на урановое топливо по всему миру. Более того, США могут подставить европейские страны, где отсутствие российского уранового топлива означает закрытие атомных стаций.  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Су-35 – один из самых совершенных истребителей в мире Минобороны РФ/ТАСС
Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится. Подробности...
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Зеленский убивает сограждан ради второго срока

Тысячи граждан Украины одного за другим бросают в топку войны Keystone Press Agency/Global Look Press
Почему киевский режим отказывается от мирных переговоров с Россией? Почему ради продолжения боевых действий он кидает сограждан все в новые «мясорубки»? Помимо прочего, в Киеве обосновывают это «волей народа». Однако есть основания полагать, что жители страны хотят совсем другого, и проговорился об этом один из ближайших соратников президента Зеленского. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...

Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    России надо закрепить поворот на Восток и Юг

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    13 марта 2023, 11:50

    За прошедший год Россия вынужденно пересмотрела географические приоритеты своей внешней политики. Едва началась специальная военная операция, как отношения со странами коллективного Запада, которым многие годы уделялось первостепенное внимание, рухнули в пропасть. На сегодняшний день нас еще связывают дипломатические отношения и остаточные экономические связи. Визы вроде бы еще в большинство стран дают, но попасть туда в связи с остановкой прямого транспортного сообщения затруднительно.

    На введенные против нее ограничения Россия ответила своим списком недружественных стран. В нем находятся все страны коллективного Запада. Сюда же попали Украина, а также стремящиеся в ЕС Албания, Черногория и Северная Македония. Наличие там географически и культурно не принадлежащих к нему, но политически в полной мере ставших частью западного сообщества Японии и Сингапура, тут тоже не вызывает никакого удивления. Как и полностью зависимый от американцев Тайвань. Про Австралию и Новую Зеландию и говорить нечего – плоть от плоти англосаксы. Разумеется, есть в этом жестком списке и некоторая натяжка. Заметные отличия от политики санкций демонстрирует Венгрия, и ее присутствие в списке недружественных государств обусловлено разве что ее членством в Евросоюзе и НАТО. Отдельные отступления от общей антироссийской линии позволяют себе Италия, Австрия, Греция, Кипр, Мальта, а также не входящая в ЕС Швейцария. Южная Корея присоединилась не ко всем ограничениям – потому ее тоже следует признать недружественной со значительными оговорками.

    А что за пределами коллективного Запада? Полностью поддержала санкции, да и в целом давно наработала на включение в данный список Молдавия. Но ее, видимо, не записали туда по «старой советской дружбе». А за пределами стран, которые относят к Западу, все возможные ограничения против России ввела разве что Микронезия, разорвавшая с нами отношения вслед за Украиной. Кроме того, ряды недружественных стран пополнили Багамские Острова, традиционно во всем оглядывающиеся на США. Всё, больше никого.

    Можно вспомнить еще 12 государств, которые в том или ином виде примыкают к линии Запада, хотя санкции не вводят. Они или поставляют оружие Украине, или постоянно голосуют в ООН за антироссийские резолюции, или же ввели в отношении России некоторые ограничения. Разумеется, в нем находится Грузия, которая давно не имеет с Россией даже дипломатических отношений. Вооружающая Украину и постоянно голосующая против нас в ООН Турция – тоже не удивляет. Ведь речь все-таки идет о стране НАТО.

    Босния и Герцеговина не вводит санкции только благодаря наличию в ее руководстве сербов – мусульмане и хорваты давно бы это сделали. Наиболее неприятно присутствие в этом перечне Азербайджана, проголосовавшего за осуждение России в рамках резолюции Генассамблеи ООН 68/262 и не опровергнувшего обвинения в поставках Украине боеприпасов (как, например, это сделал Пакистан). Но дальше всё выглядит вполне буднично. Среди арабских стран сюда можно отнести только Марокко, среди латиноамериканских – Гватемалу, в Черной Африке – Либерию.

    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    В Южной Азии явное недружественное действие позволили себе только в Бангладеш. Наконец, еще четыре государства замечены как в антироссийских голосованиях в ООН, так и в присоединении к некоторым из ограничений, наложенных на нашу страну. Это Сент-Китс и Невис в Карибском море, а также три островных страны Океании – Фиджи, Кирибати и Маршалловы Острова. Впрочем, и тут никакого удивления. Все они теснейшим образом связаны с американцами, англичанами или австралийцами. Тем самым получается, что в антироссийских действиях того или иного масштаба замечено 61 государство ООН плюс Тайвань и полупризнанное Косово (с которыми всё понятно).

    Бразилия, Аргентина, Мексика, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Египет, Саудовская Аравия – эти государства занимают нейтральную позицию, с ними мы взаимодействуем по огромному спектру международной повестки, благодаря чему санкции действуют не так сильно, как хочется Западу.

    И это именно те страны, на которые и должны быть направлены основные усилия нашей дипломатии. Само собой – и на те (в первую очередь на Китай, Индию и ЮАР), которые при голосованиях за антироссийские резолюции в ООН воздерживаются. Собственно говоря, этот поворот на Восток и Юг уже произошел. Достаточно просто посмотреть географию поездок главы МИД Сергея Лаврова за последний год. Многополярный мир – это как раз все они. И мы должны искать пути сотрудничества с ними, убеждать в нашей полезности в первую очередь их.

    Вплоть же до 2022 года дело обстояло совершенно иначе. Если не брать Китай, Индию и страны постсоветского пространства (которые просто по определению не могут не быть приоритетами), то основное внимание российской дипломатии уделялось коллективному Западу. В концепциях внешней политики это повторялось из раза в раз. Мы годами пытались договориться, нащупать хоть какие-то точки соприкосновения, построить хотя бы подобие общего пространства «от Владивостока до Лиссабона». И каждый раз сокрушались, что этого не вышло.

    Но при всей разнице в культурах, религиях и образе жизни, диалог с глобальными Востоком и Югом выстраивать проще, чем с той же Европой. Например, потому, что там, в отличие от Запада, нет многовековой традиции русофобии. Собственные идеи неприятия нас имеются разве что в Японии и Турции. В прочих странах – это привнесенные при доминировании Европы и США стереотипы, которые можно разрушить, если уделить этим государствам должное внимание. И уважение, которые Запад с его высокомерием как раз не проявляет.

    Задача России – изолировать коллективный Запад так, чтобы к нему по вопросу давления на Россию никто не примыкал. Надо сказать, что российская дипломатия частично с этим справилась. И дальнейшие усилия необходимо сосредоточить на Азии, на Ближнем Востоке, на Африке, Латинской Америке и даже на Океании.

    Парадоксально, что успехи на Востоке и Юге приведут и к подвижкам на Западе. Когда в Европе и США осознают, что у России имеются прочные позиции в остальном мире, а возможности давить на него иссякли, с нами начнут разговаривать. Пора закрепить в новой Концепции внешней политики РФ приоритет не-Запада, а диалог с Западом вести по остаточному принципу. Наше место сейчас – вместе с Востоком и Югом. Даже если культурно между нами есть немалое расстояние.

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