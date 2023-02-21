МИД вызвал посла Бангладеш из-за запрета захода в порты российским судам

Историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы

Пшеничные блины – немецкие, а русскими считаются гречневые, так называемые красные блины, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников, рассказывая о традиционном праздновании Масленицы.

«Масленица – это не домашний праздник, а, скорее, уличный. В период ее празднования принято ходить на ярмарки и площади, лакомиться блинами, пирогами и пирожками, кататься на санях, петь и веселиться, причем не только в кругу семьи, но и с соседями, друзьями, и даже с незнакомыми людьми. Русские люди таким образом провожали зиму», – говорит Сырников.

Он подчеркивает, что упоминание о праздновании Масленицы есть и в воспоминаниях 200-летней давности, однако единого четкого рецепта для приготовления главного блюда этого праздника нет. В каждом регионе страны блины всегда готовили по-разному. Где-то пекли толстые и воздушные, где-то тонкие и ажурные, где-то из овсяной муки, где-то из пшенной. В настоящее время самыми распространенными являются пшеничные.

Еще 150 лет назад, продолжает собеседник, пшеничные блины были редкостью. Есть воспоминания публициста Николая Шелгунова, который приехал в один из богатых купеческих городов и увидел, что там жители на Масленицу готовят не русские гречневые блины, а немецкие пшеничные, что его удивило.

«Гречневые блины, их еще называют красными из-за цвета, наверное, являются самыми каноничными. Они очень вкусные, с привкусом любимой гречневой каши, невероятным ароматом и красивым красным цветом. Упоминания о них есть еще в поваренных книгах революционного времени. Печь их можно только в русской печи, поскольку на сковороде перевернуть на другую сторону для обжарки блин не получится – развалится. Если хочется приготовить такие блины на сковороде, то необходимо добавить в них также пшеничную муку, так они будут более податливые», – делится историк кулинарии.

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Что касается начинок, то по большей части на Масленицу в блины ничего не заворачивали, ели их сразу, горячими, рассказывает эксперт. Нередко скатывали их в трубочки или брали блин целиком и макали в добавку по вкусу: топленое масло, сметану, мед или икру. Однако в современном мире придумано огромное количество дополнений к данному мучному изделию: карамелизированные яблоки, творог с зеленью, либо сладкий, мясной фарш и даже соленая рыба. Каждый может найти себе что-нибудь по вкусу.

В 2023 году масленичная неделя пройдет с 20 по 26 февраля.