Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин Новороссия. Эксперты считают, что это идеологический задел для дальнейшего «собирания земель русских» вплоть до Приднестровья. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.

В воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что своей политикой на Украине Запад преследует единственную цель – ликвидировать Российскую Федерацию. При этом он подчеркнул, что США и их сателлиты могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов только по частям.

«Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – отметил глава государства. В случае успеха Запада, считает он, «судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. «Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – добавил Владимир Путин.

Кроме того, отвечая на вопросы корреспондента Павла Зарубина президент заявил об эгоистичности намерений Вашингтона, который печется только о собственных интересах и действует в ущерб собственным союзникам.

«Курс Вашингтона на уничтожение России как мировой державы и вовлечение в этот процесс своих европейских сателлитов вызваны попытками России противостоять гегемонизму Соединенных Штатов. Как бы кому ни хотелось, но мы никогда не прогнемся под давлением Вашингтона и союзников и не станем вассалами», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов.

В этих условиях, добавил он, действия РФ по приостановке участия в ДСНВ более чем оправданы. «Уму непостижимо, что после всего, что США делают сегодня на Украине, их специалисты будут, как емко выразился президент, шастать по нашим ядерным объектам», – акцентировал парламентарий, процитировав все то же интервью.

«Запад, конечно, рассчитывает на то, чтобы нас дожать, - соглашается доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. - Очевидно, что своей главной целью там видят возвращение России в экономическом и политическом плане в состояние 90-х годов, чтобы она ни на что в мире не могла влиять и уже тем более не могла конкурировать с США».

Однако, подчеркнул он в беседе с газетой ВЗГЛЯД, в нынешней обстановке стоит немного «сгущать краски» - отсюда и акцент главы российского государства на теме развала РФ. «Президент Путин знает, что на самом деле среди западных политиков нет единой точки зрения в отношении России. Обсуждаются разные варианты действий в отношении нашей страны: от полного развала, разделения на десятки самостоятельных государств, до сохранения границ 2013 года и даже закрепления существующих границ с учетом сохранения за Россией Крыма и Донбасса, но не больше. Но ни один из этих вариантов нас объективно не устраивает», – говорит Трухачев.

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Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты напоминают, что президент стал часто употреблять термин «Новороссия», в частности, в недавнем послании Федеральному Собранию и в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трухачев считает, что «это безусловно хороший признак».

«В послании президент отметил, что Новороссия – это часть исторически русских земель. То есть можно сделать вывод о том, имеются ввиду не только четыре новых российских региона, но ряд других территорий, исторически входивших в Новороссию, в том числе и Приднестровье», – отметил он.

«Я думаю, все это задел на то, что России хотелось бы получить по итогам специальной военной операции.

Мы не ограничиваемся, да и не можем ограничиться только Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Поскольку в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность русским людям и в этих регионах, и в еще неосвобожденной территории Новороссии»,

– убежден политолог.

Напомним, что в послании к ФС президент заявлял: чем более дальнобойное оружие будет поставлять Киеву Запад, тем дальше придется отодвигать границу РФ. В вокресение этот тезис повторил министр обороны Сергей Шойгу.

Историк Владимир Корнилов также считает употребление президентом термина «Новороссия» закономерным шагом. «Область Новороссии в свое время распространялась на территории Донецкой, Луганской республик, а также Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областей, а ее столицей даже считался город Одесса», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

«Вместе с тем Новороссия такой же историко-географический термин, как Бавария или Иберия. И очевидно, что Путин употребляет его именно в таком значении. Мне не видится тут каких-то имперских замашек, скорее, желание подчеркнуть, что своими действиями Россия защищает всех русских людей, где бы они ни проживали из-за прихотей авантюрных политиков недавнего прошлого. Это и есть долг российского государства», – подчеркнул Корнилов.

Что же касается мечтаний западных политиков об уничтожении России как единого государства, они существуют давно, и «этого не скрывало ни одно их поколение», считает эксперт. «При этом история доказывает, что любые попытки пойти походом против России и уничтожить русских заканчивались неудачей для их инициаторов. Наш народ только еще больше собирался, консолидировался и давал мощный отпор врагам. Я убежден, также будет и в этот раз», – резюмировал Корнилов.

Политолог Трухачев вообще считает - то, что «сейчас делает Россия, нужно было начинать еще давно». «С политикой по защите русских людей за рубежом у нас были большие проблемы, но, как мы видим, делаются выводы и меняются подходы.

Вместе с тем, пока еще остаются вопросы по русскому сознанию и самосознанию в регионах Новороссии.

Несмотря на то, что даже в 2021 году русскими себя считали подавляющее большинство жителей в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях, как таковое готовое русское сознание есть сейчас только в Донбассе. В остальных территориях над этим еще, конечно, надо будет поработать», – добавил он.

Сенатор Долгов также напоминает, что «Соединенные Штаты еще с 1990-х годов делали все чтобы разрушить Россию, подмять под себя, и установить контроль над природными ресурсами». «И уж если им это не удалось сделать тогда, когда наша страна была очень слабой, то сегодня и подавно не получится. Сегодня Россия защищает не только свою территорию, свой суверенитет, но и всех русских людей, вне зависимости от того, где они проживают. Это важнейшая задача нашего государства», – заключил парламентарий.

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