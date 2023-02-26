Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

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26 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турок из космоса

Многие считают, что к землетрясению в Турции может быть причастно тектоническое оружие
Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км в глубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
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Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Год назад наступила история

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
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    Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

    Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России
    		   26 февраля 2023, 18:00
    Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин Новороссия. Эксперты считают, что это идеологический задел для дальнейшего «собирания земель русских» вплоть до Приднестровья. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.

    В воскресенье в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что своей политикой на Украине Запад преследует единственную цель – ликвидировать Российскую Федерацию. При этом он подчеркнул, что США и их сателлиты могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов только по частям.

    «Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – отметил глава государства. В случае успеха Запада, считает он, «судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. «Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», – добавил Владимир Путин.

    Кроме того, отвечая на вопросы корреспондента Павла Зарубина президент заявил об эгоистичности намерений Вашингтона, который печется только о собственных интересах и действует в ущерб собственным союзникам.

    «Курс Вашингтона на уничтожение России как мировой державы и вовлечение в этот процесс своих европейских сателлитов вызваны попытками России противостоять гегемонизму Соединенных Штатов. Как бы кому ни хотелось, но мы никогда не прогнемся под давлением Вашингтона и союзников и не станем вассалами», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов.

    В этих условиях, добавил он, действия РФ по приостановке участия в ДСНВ более чем оправданы. «Уму непостижимо, что после всего, что США делают сегодня на Украине, их специалисты будут, как емко выразился президент, шастать по нашим ядерным объектам», – акцентировал парламентарий, процитировав все то же интервью.

    «Запад, конечно, рассчитывает на то, чтобы нас дожать, - соглашается доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. - Очевидно, что своей главной целью там видят возвращение России в экономическом и политическом плане в состояние 90-х годов, чтобы она ни на что в мире не могла влиять и уже тем более не могла конкурировать с США».

    Однако, подчеркнул он в беседе с газетой ВЗГЛЯД, в нынешней обстановке стоит немного «сгущать краски» - отсюда и акцент главы российского государства на теме развала РФ. «Президент Путин знает, что на самом деле среди западных политиков нет единой точки зрения в отношении России. Обсуждаются разные варианты действий в отношении нашей страны: от полного развала, разделения на десятки самостоятельных государств, до сохранения границ 2013 года и даже закрепления существующих границ с учетом сохранения за Россией Крыма и Донбасса, но не больше. Но ни один из этих вариантов нас объективно не устраивает», – говорит Трухачев.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты напоминают, что президент стал часто употреблять термин «Новороссия», в частности, в недавнем послании Федеральному Собранию и в интервью журналисту Павлу Зарубину. Трухачев считает, что «это безусловно хороший признак».

    «В послании президент отметил, что Новороссия – это часть исторически русских земель. То есть можно сделать вывод о том, имеются ввиду не только четыре новых российских региона, но ряд других территорий, исторически входивших в Новороссию, в том числе и Приднестровье», – отметил он.

    «Я думаю, все это задел на то, что России хотелось бы получить по итогам специальной военной операции.

    Мы не ограничиваемся, да и не можем ограничиться только Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Поскольку в текущих условиях невозможно гарантировать безопасность русским людям и в этих регионах, и в еще неосвобожденной территории Новороссии»,

    – убежден политолог.

    Напомним, что в послании к ФС президент заявлял: чем более дальнобойное оружие будет поставлять Киеву Запад, тем дальше придется отодвигать границу РФ. В вокресение этот тезис повторил министр обороны Сергей Шойгу.

    Историк Владимир Корнилов также считает употребление президентом термина «Новороссия» закономерным шагом. «Область Новороссии в свое время распространялась на территории Донецкой, Луганской республик, а также Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областей, а ее столицей даже считался город Одесса», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

    «Вместе с тем Новороссия такой же историко-географический термин, как Бавария или Иберия. И очевидно, что Путин употребляет его именно в таком значении. Мне не видится тут каких-то имперских замашек, скорее, желание подчеркнуть, что своими действиями Россия защищает всех русских людей, где бы они ни проживали из-за прихотей авантюрных политиков недавнего прошлого. Это и есть долг российского государства», – подчеркнул Корнилов.

    Что же касается мечтаний западных политиков об уничтожении России как единого государства, они существуют давно, и «этого не скрывало ни одно их поколение», считает эксперт. «При этом история доказывает, что любые попытки пойти походом против России и уничтожить русских заканчивались неудачей для их инициаторов. Наш народ только еще больше собирался, консолидировался и давал мощный отпор врагам. Я убежден, также будет и в этот раз», – резюмировал Корнилов.

    Политолог Трухачев вообще считает - то, что «сейчас делает Россия, нужно было начинать еще давно». «С политикой по защите русских людей за рубежом у нас были большие проблемы, но, как мы видим, делаются выводы и меняются подходы.

    Вместе с тем, пока еще остаются вопросы по русскому сознанию и самосознанию в регионах Новороссии.

    Несмотря на то, что даже в 2021 году русскими себя считали подавляющее большинство жителей в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях, как таковое готовое русское сознание есть сейчас только в Донбассе. В остальных территориях над этим еще, конечно, надо будет поработать», – добавил он.

    Сенатор Долгов также напоминает, что «Соединенные Штаты еще с 1990-х годов делали все чтобы разрушить Россию, подмять под себя, и установить контроль над природными ресурсами». «И уж если им это не удалось сделать тогда, когда наша страна была очень слабой, то сегодня и подавно не получится. Сегодня Россия защищает не только свою территорию, свой суверенитет, но и всех русских людей, вне зависимости от того, где они проживают. Это важнейшая задача нашего государства», – заключил парламентарий.

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