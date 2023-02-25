Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них?

В субботу Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций. Он коснется 121 физического и юридического лица. Как рассказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, среди прочего ужесточаются ограничения на экспорт продукции двойного назначения и технологий. Вводятся торговые ограничения на сумму 11,4 млрд евро. В перечне запрещенной продукции упоминается строительная техника, электронные компоненты для российских систем вооружения, например, беспилотников и ракет. Кроме того, остановлен транзит через Россию товаров двойного назначения.

В новом пакете есть ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих российскую военную спецоперацию (СВО) на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации». В частности, речь идет об арабских фиалах RT и Sputnik. «Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины», – говорится в сообщении на официальном сайта Совета ЕС.

«Вместе страны-члены ЕС ввели самые сильные и долгосрочные санкции, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС остается вместе с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – заявили в шведском председательстве в Совете ЕС.

Отметим, что Евросоюз планировал ввести десятый санкционный пакет в годовщину начала СВО, но стороны не успели согласовать детали из-за Польши, которая настаивала на более жестких ограничениях.

Санкции касаются запрета импорта из России синтетического каучука и асфальта. Россиянам запрещено руководить организациями, которые являются операторами критической инфраструктуры европейского сообщества. Впервые под ограничениями оказались семь иранских компаний за якобы связь с Россией и производство военных беспилотников, используемых «российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры». Всего под ограничения ЕС на этот раз попали 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев убежден, что самым жестким решением Запада была и остается заморозка активов Банка России в размере 300 млрд долларов, а также в значительной степени отказ от нефтегазового экспорта. Кроме того, был обрушен на 40% отечественный рынок акций, что бьет по уверенности потребителей.

«Очередной пакет санкций ЕС можно положить в пакет с пакетами, он ни на что не влияет со всех точек зрения. К очередным санкциям нужно относиться спокойно.

Чтобы не попадать под санкции – это касается всех россиян – нужно ограничивать инвестиции Московской биржей. Риск блокировки инвестиций за рубежом крайне высок», – считает Разуваев.

Накануне о новых масштабных санкциях в отношении Москвы объявил Вашингтон. Министерство финансов США, Госдепартамент и министерство торговли США расширили свои санкционные списки. Под ограничения попали в том числе 11 банков, среди которых «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», МТС банк и другие. Девяти из них дан срок на сворачивание деятельности до 25 мая.

Таким образом, с учетом предыдущих ограничений, санкции введены в отношении 80% банковского сектора России. Из отчета Минфина США следует, что ограничения ввели в отношении 2,4 тыс. физических и юрлиц, 115 судов и 19 летательных аппаратов. Под санкции подпали президент Владимир Путин, все 450 депутатов Госдумы, 170 членов Совфеда, 47 губернаторов и другие высокопоставленные чиновники.

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«Санкционные меры никак не повлияют на внешнюю политику России, но тем не менее они могут оказать влияние на мировую экономику и на условия работы российских компаний. Это касается репрессивных мер, которые предлагаются для экономических структур, работающих в нарушение санкций с российскими фирмами. В частности, американские санкции касаются российских компаний, зарегистрированных за пределами РФ, что позволяет США оказывать воздействие на большое количество собственных фирм, чтобы принудить их не работать с российским рынком. Это может увеличить затруднения по поставкам по параллельному импорту, например, полупроводников», – пояснил экономист Василий Колташов.

В черный список Минфина США и Госдепа попали более 200 лиц, помогающих России «в уклонении от санкций». Минфин сообщает, что благодаря введенным санкциям более 1 тыс. иностранных компаний прекратили деятельность в России. Новые ограничения со стороны США затронули Запорожскую АЭС, Главный вычислительный центр Генштаба Вооруженных сил России, Государственный зерновой оператор (ГУП «ГЗО») и ряд других юридических лиц. В списках оказались 1200 военных. Ограничение на экспорт, в частности, вводится против «Мегафона» и технопарка «Сколково». Отдельным распоряжением президента США Джо Байдена с 10 мая вводится 200-процентная пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России.

В пятницу новые санкции в отношении четырех российских банков объявила Великобритания, под ограничения попали МТС банк, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и «Зенит».

Колташов уверен, что банковский сектор выстоит за счет работы на внутреннем рынке.

«Попавшие под санкции новые банки изначально были оставлены на десерт. Это делается специально, чтобы было что вносить в новые пакеты санкций.

В принципе, все банки можно было внести в список первого пакета, но США рубили хвост бульдога по частям, чтобы усилить психологический эффект с точки зрения влияния на российскую экономику.

Но отечественный финансовый сектор никуда не делся. Просто теперь он не будет, как прежде, напрямую связан с американским рынком», – пояснил экономист.

По информации ТАСС, попавшие под санкции банки начали советовать клиентам, которые находятся за границей или собираются отправиться туда, обналичить деньги с карт от платежной системы UnionPay, поскольку за рубежом операции по этим картам могут быть заблокированы. В частности, такие рекомендации дали в банках «Приморье», «Зенит» и «Санкт-Петербург». На территории России карты UnionPay продолжат работать без ограничений.

Разуваев советуют ехать за границу с наличными в кошельке, это решает проблему с вероятной блокировкой карты. «За время кризиса в России не рухнул ни один крупный банк. И это во многом заслуга ЦБ. Тем, кто живет в рублевой зоне, любые санкции должны быть абсолютно по барабану. В противном случае есть риски. От санкций страдают прежде всего западные компании. Их выплаты по акциям и дивидендам заморожены. Я не сомневаюсь в нашей победе по итогам СВО, это позволит нам диктовать свои условия при заключении мирового соглашения, которое предусмотрит финансовую нормализацию», – полагает собеседник.

Также накануне свой новый санкционный список опубликовала Канада. В него вошли 129 физических и 63 юридических лиц. В списке, например, указан депутат Госдумы Дмитрий Скриванов (уже находится под санкциями США, ЕС и ряда других стран), ПАО «Мотовилихинские заводы» и научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Помимо этого, Канада ввела санкции против ФСБ, главного управления Генштаба, ФСО, Совета федерации, Госдумы, «Единой России», главного управления специальных программ президента и Росфинмониторинга.

Колташов отметил также, что антироссийские санкции «несут разрушительный характер для экономики Евросоюза». «Американские меры, в частности, по цветным металлам, носят протекционистский характер – российская доля будет перераспределена в пользу своего бизнеса. То есть американцы не стреляют себе в ногу, как Европейский союз, они выбирают только то, без чего смогут обойтись или заменить собственными производственными ресурсами. Это никак не совпадает с норами ВТО, но об этом даже не вспоминают адепты этой организации и так называемых правил свободной торговли», – пояснил экономист.

Разуваев согласен, что американские пошлины на цветной металл противоречат всем нормам ВТО. «Именно США лоббировали вступление России в ВТО, а теперь они плюют на свое детище», – отметил эксперт.

В качестве ответной меры на десятый пакет Россия могла бы освободить интеллектуальную собственность недружественных государств и «начать копировать все, что требуется».

«Прошлый год не принес такого решения. Правительством был принят перечень недружественных стран. Этот документ позволяет делать дальнейшие шаги, в том числе снять запрет на использование их интеллектуальной собственности», – считает Колташов.

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