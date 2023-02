Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России ЕС не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину СВО Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине 25 февраля 2023, 02:30 Текст: Антон Никитин

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС. Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине. Албания задержала танкер с российской нефтью Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России 22 февраля 2023, 18:43

Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости». Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС. Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие. Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным» 23 февраля 2023, 23:55

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным». Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС. Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде. Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. Новости СМИ2 ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах 23 февраля 2023, 13:35

Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант». Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже. Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине. Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц. Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины 23 февраля 2023, 11:10

Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским. Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet. Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов. Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь. Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы». Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он. Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон. Новости СМИ2 ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России 22 февраля 2023, 04:25

Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине. Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения. Небензя обвинил ЕС в импотенции из-за позиции по «Северным потокам» Постпред РФ при ООН Небензя обвинил ЕС в импотенции и раболепии перед США из-за позиции по «Северным потокам» 24 февраля 2023, 06:58

Евросоюз «проглотил подрыв» «Северных потоков» ближайшим союзником и пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США, такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В ходе выступления на заседании СБ всемирной организации Небензя заявил, что такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Как отметил постпред РФ, дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, а сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона, передает ТАСС. Российский дипломат подчеркнул, что после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю. Напомним, в среду Небензя потребовал, чтобы страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», компенсировали ущерб пострадавшим государствам. Новости СМИ2 Небензя: Отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет Постпред РФ при ООН Небензя: Отношения России и ЕС продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет 23 февраля 2023, 23:31

Отношения между Россией и Евросоюзом продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом. Небензя напомнил, что в прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, российские дипломаты говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ пробито дно. Однако постпред РФ при ООН заметил, что, как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только отношения России и ЕС, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа, передает ТАСС. Небензя выразил уверенность, что когда историки будут описывать 2022 и 2023 годы, то в разделе, относящемся к Евросоюзу, самыми частыми словами, наверняка, окажутся следующие: деградация, беспомощность, близорукость и русофобия. Российский дипломат подчеркнул, что немалая заслуга в этом не только индивидуальных европейских лидеров, но и евробюрократов, к которым относится и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Небензя отметил, что благодаря Боррелю, за последний год мир очень много нового узнал о Европе и истинной сущности европейской дипломатии, например, что свобода слова в ЕС тождественна запрету на альтернативные точки зрения, что Европа – это цветущий сад, окруженный джунглями, что борьба за мир для европейских дипломатов сводится к нарастающим потокам оружия в зону конфликта, хотя это в принципе прямо запрещено внутриеэсовским законодательством, причем, часть этих поставок, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в миролюбии ЕС, оплачивается из европейского Фонда мира. Ранее в четверг Небензя назвал заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева. Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушить» Россию Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза «разрушить» Россию 24 февраля 2023, 10:55 Текст: Александра Юдина

Евросоюз не желает России «разрушения», заявил испанской газете «Периодико» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, ЕС поддерживает Украину не для того, чтобы произвести политические перемены в России или «разрушить», передает ТАСС. Более того, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту – есть одна, где скептически относятся к последствиям санкций, отмечая, что этими санкциями ЕС выстрелил себе в ногу, заметил Боррель. При этом глава дипломатии ЕС допустил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным», и следовало, по его мнению, «не тратить три месяца на обсуждение, отправлять Киеву танки или нет». «Россия способна производить боеприпасы и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», – подчеркнул он. Также Боррель заверил, что пока что имеющихся вооружений достаточно, однако стоит ускорить темпы производства. «Мы будем производить больше, но пока идет производство, передавайте Киеву то, что есть», – призвал дипломат. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. Новости СМИ2 США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое 23 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости». Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию. Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС. Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с рабочих телефонов ЕК попросила сотрудников удалить TikTok корпоративных телефонов 23 февраля 2023, 14:42 Текст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok, сообщило со ссылкой на источники брюссельское издание «Еврактив». Решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности, передает ТАСС. В декабре прошлого года конгрессменов США и сотрудников Палаты представителей Конгресса заставили удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты. Новости СМИ2 Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России 25 февраля 2023, 00:42

Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС. Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС. Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу. Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения. В Евросоюзе не смогли договориться о новых санкциях против России второй день подряд Reuters: В ЕС вновь не договорились о санкциях против России 23 февраля 2023, 20:36 Текст: Алексей Дегтярёв

Европейские страны не смогли прийти к согласию по новым антироссийским санкциям, сообщили неназванные дипломаты стран ЕС, участвующие в переговорах. Страны Евросоюза не смогли прийти к общей договоренности по новому пакету санкций в отношении России, переговоры планируется возобновить в пятницу, 24 февраля, сообщает Reuters, передает РИА «Новости». В среду также сообщалось, что послы стран Евросоюза не сумели согласовать 10-й пакет антироссийских санкций. Новости СМИ2 Небензя назвал «дымовой завесой» слова ЕС «о добрососедстве» с Россией 23 февраля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярёв

Заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией были лишь «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Организации. Россия перед украинским кризисом раз за разом последовательно предлагала западным странам подписать договоренности о гарантиях безопасности, напомнил Небензя, передает РИА «Новости». Все эти предложения были «высокомерно отвергнуты», Брюссель с 2009 года пытался поставить общих с Москвой соседей перед выбором между Россией и Евросоюзом. «Прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь «дымовой завесой» для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», – сказал постпред. На это раньше других поддались Грузия и Украина, избранные «на роль пешек в геополитическом противостоянии», у Тбилиси хватило разумения вовремя остановиться и минимизировать ущерб, но у Киева «от своей новой холопской роли попросту снесло голову». Сейчас мир «балансирует на грани самоубийственного конфликта», и его приближают именно Евросоюз с другими странами Запада, наращивая поставки вооружений киевскому режиму. Боррель признал, что 2022 год не был плохим для российской экономики Боррель: Прошлый год не был плохим для российской экономики 22 февраля 2023, 14:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции. Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Onda Cero, прошлый год не был плохим для российской экономики годом, потому что цены на энергоносители взлетели, но теперь цены вернулись к показателям, которые фиксировались до начала спецоперации, передает ТАСС. По его словам, ЕС уже избавился от энергетической зависимости от России и если раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и «они не найдут клиента для этого газа». «Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было», – отметил Боррель. Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские. Новости СМИ2 Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из санкций ЕС против России Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из антироссийских санкций ЕС 22 февраля 2023, 10:19 Текст: Александра Юдина

Венгрия не поддерживала предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, настаивая на исключении четырех человек из существующего санкционного списка, сообщает газета Politico. По информации европейских дипломатов, страны Балтии и Польша стремятся к тому, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших россиян, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Так, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду». Газета отмечает, что включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц «позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие» в конфликте на Украине или «их действия в экономических интересах России». Несогласие Венгрии с такими шагами и ее просьбы исключить четырех человек из уже существующего санкционного списка «разжигают напряженность» и могут стать предметом дебатов во время встречи послов ЕС, подчеркивает издание. Планировалось, что во время встречи послов будет обсуждаться новый пакет санкций против России, а также пролонгация более 1,4 тыс. имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями. По данным газеты, Венгрия планирует использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка. «Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тыс. человек будут исключены из списка», – заключили в дипкругах. Ранее стало известно, что Франция и Венгрия выступили против планов ЕК ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц.