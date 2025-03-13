Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.8 комментариев
Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов
Трамп объявил, что США заказывают 48 ледоколов
В США планируется заказать 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Соединенные Штаты заказывают 48 ледоколов, заявил Трамп, передает ТАСС.
По его словам, Канаду заинтересовала возможность использовать эти ледоколы, она сможет это сделать за отдельную плату.
«Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной. <…> И мы должны иметь защиту», – заключил американский лидер.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады, и для чего ему могут понадобиться ледоколы.