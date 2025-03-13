Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов

Трамп объявил, что США заказывают 48 ледоколов

Tекст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты заказывают 48 ледоколов, заявил Трамп, передает ТАСС.

По его словам, Канаду заинтересовала возможность использовать эти ледоколы, она сможет это сделать за отдельную плату.

«Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной. <…> И мы должны иметь защиту», – заключил американский лидер.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады, и для чего ему могут понадобиться ледоколы.