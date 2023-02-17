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17 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

Лондон и Вашингтон просят ВСУ экономить снаряды REUTERS/Marko Djurica
Странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии. Насколько этот план реализуем, в чем его изъяны и какие преимущества «снарядный голод» в рядах противника дает России?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Российский каучук расколол Евросоюз

    Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука
    		   17 февраля 2023, 11:08
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза?

    Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против Москвы, сообщило Politico со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания. «Одним из спорных моментов остается синтетический каучук, против которого Европейская комиссия хочет ввести санкции», – говорится в публикации.

    К идее ограничить импорт этого материала из России скептически относятся Италия и Германия, в то время как Польша поддерживает подобную меру, указали авторы материала.

    Россия в последние годы экспортирует товара в статье ФТС «Каучук, резина и изделия из них» на суммы от 2,5 до 3,5 млрд долларов в год, причем примерно половина – это как раз «каучук синтетический», то есть сырье для автомобильной промышленности, из которого изготавливаются шины на автомобили, отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Однако Европа – далеко не главный покупатель этого товара из России. На первых местах – Казахстан, Китай и Белоруссия с долями в структуре экспорта от 8 до 10 процентов. Из европейских стран главными покупателями были Германия, на которую приходится 6,4%, и Польша с 6,3%. Российский каучук покупают также Венгрия (ее доля составляет 2,4%) и Италия (чья доля – 1,7%).

    Почему же Германия и Италия выступают против санкций, а Польша, наоборот, настаивает на них?

    «Доля России на рынке ЕС составляла примерно треть всех объемов экспортируемого каучука, что составляло 700 млн евро ежегодно. Для ЕС – это больше половины всего импорта каучука. Основными потребителями в ЕС были производители автомобильных шин. И выпадение такого объема поставок существенно нарушит производственные процессы, так как быстро заместить выпадающие объемы каучука довольно сложно. Поэтому десятый пакет санкций до сих пор и не согласован», – объясняет Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    «Для европейских потребителей такая ситуация невыгодна, так как они настраивают свои производства на определенные сорта каучуков и их перенастройка на других поставщиков чревата изменением свойств конечного продукта», – отмечает Перепелица.

    В целом европейцы смогут найти замену российскому каучуку. Основными мировыми экспортерами являются Китай, Таиланд, Малайзия и США. Другое дело, что

    Италия и Германия не хотели бы отказываться от поставок из России и лишать себя дешевого и качественного сырья, которое помогает им удерживать себестоимость выпускаемых автомобилей,

    говорит Деев. Переход на сырье из других стран будет дороже в принципе, плюс будут более высокие затраты на доставку. Это неминуемо приведет к росту себестоимости и необходимости повышать цены на шины и далее на машины.

    Более низкая стоимость энергоресурсов при производстве синтетического каучука в России повышает его конкурентоспособность на мировом рынке, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом российский синтетический каучук выигрывает не только в стоимости, но еще и в качестве. При его производстве используется технический углерод, благодаря которому шины служат дольше, добавляет эксперт.

    Позиция Польши отличается, хотя она сама активно закупала каучук. Более того, именно Варшава инициировала ввести санкции против российского искусственного каучука.  

    «Польша лоббирует запрет на импорт каучука из России, так как польский производитель каучуков Synthos Group планирует заработать на росте цен на сырье», – считает Перепелица.

    До сих пор польский завод Synthos покупал сырье у России, однако за прошлый год он смог поменять поставщиков, и экспорт каучука из России в Польшу, по предварительным данным за прошлый год, снизился на 27,5%,

    указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. То есть Варшава успела подстелить себе соломку.

    В прошлом году экспорт из России уже стал снижаться в ЕС в том числе потому, что Польша больше по политическим соображениям отказывается от всего российского. Играют важную роль и проблемы в автомобильной промышленности. «В прошлом году производство синтетического каучука в РФ стало снижаться из-за падения внутреннего спроса на него на фоне сокращения объемов производства в автомобильной промышленности и снижения объемов экспорта», – говорит Чернов.  

    России найти других покупателей будет непросто, потому что основными мировыми импортерами являются США, Китай, Германия, Франция, Мексика, Канада, Великобритания, Италия, Нидерланды, Япония и Польша. «Получается, что при введении запрета на импорт каучука из России, практически все страны-импортеры будут его придерживаться, кроме Китая и Мексики. Однако у Мексики давние торговые связи с США, им выгоднее продолжать сотрудничать с ними из-за географической близости, а Китай, помимо импорта, также является одним из главных мировых экспортеров, тем более Восточный полигон РЖД сейчас перегружен, приоритет у составов на вывоз угля», – говорит Чернов.

    Азиатско-Тихоокеанский регион – основной потребитель синтетического каучука в мире за счет самой мощной автомобильной промышленности Китая по количеству выпускаемого транспорта (с долей более 32% на глобальном авторынке) и огромного потребления в Индии, где каучук используется для выпуска автомобильных и велосипедных шин, а также более сотни разных товаров, экспортируемых по всему миру. В перспективе АТР останется главным потребителем каучука.

    «России необходимо развивать азиатское направление, но пока этому мешает недостаточная пропускная способность железной дороги. Все знают о проблеме БАМа и Транссиба – магистрали были просто не готовы к резкому развороту на Восток, для увеличения экспорта мощности железной дороги должны быть увеличены почти в два раза.

    В результате сейчас существует конкуренция между грузами, которые идут на Восток, так как Россия нарастила продажи в КНР нефти, угля, леса и других сырьевых товаров», – говорит Деев.

    Что касается санкций, то их отмены из-за несогласия с запретом экспорта каучука вряд ли стоит ждать. В конце концов ЕК может просто удалить пункт о каучуках, точно так же, как ранее делались исключения из предыдущих пакетов, не исключает эксперт.

     
     
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