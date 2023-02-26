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Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
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Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике, оборонной сфере.
«Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.
По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.
«Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!», – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».
Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.
Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.
«В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.
«[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».
В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.
Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ.
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ФОМ: Деятельность Путина одобряют 81%
Подавляющее большинство россиян – 81% – одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
При этом, по данным ФОМ, Путину доверяют 78% респондентов.
Опрос «ФОМнибус» провели 17–19 февраля среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов.
По сравнению с ноябрьским опросом уровень одобрения деятельности главы государства и доверия к нему выросли – с 77% и 76% соответсвенно.
Иностранные СМИ отметили умелые стратегии Путина в ответ на вторжение Запада
Обозреватель Al Mayadeen: Путин умело использовал стратегические решения для ответа на вторжение Запада
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Президент России Владимир Путин смог использовать экономические и стратегические решения для ответа на вторжение Запада, заявил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.
Он отметил, что страны Запада сделали ставку на крах экономики России и информационную войну, передает РИА «Новости».
Однако российский президент умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и рубля. Также обозреватель отметил возросший в России уровень патриотизма и уровень поддержки политики Путина.
Фархат добавил, что Россия за свою историю дважды отражала западные вторжения: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба раза Россия смогла победить благодаря стратегическому превосходству.
Журналист считает, что западные СМИ скрывают «болезненный факт» о конфликте, так как Украина больше всего пострадала именно из-за поставок вооружения со стороны Запада.
Фархат допустил, что урегулирование конфликта может произойти в случае истощения Украины и западных стран во главе с США. Он добавил, что нужно продолжить боевые действия.
Ранее другой обозреватель арабского канала Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани отметил, что Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в США.
Путин: Будущее – за Россией
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Будущее, как и правда, на стороне России, заявил президент Владимир Путин, общаясь с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества.
Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата обратил внимание, что «сзади ребята стоят – молодые совсем». Он напомнил, что, выступая с посланием Федеральному Собранию, в заключение сказал, что правда «на нашей стороне». «Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – приводит его слова ТАСС.
Но будущего не бывает без поддержки тех мужественных людей, которые представляют российскую армию, без поддержки духовенства, уверен Путин. «Мы очень на это рассчитываем», – добавил он.
Также Путин подробно рассказал о создаваемом в России Фонде поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации. Глава государства сказал, что это будет «мощная, хорошая структура». Кроме того, Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса.
США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.
Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.
По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.
Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».
Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.
Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.
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Лукашенко указал на правоту Путина о природе конфликта на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с утверждениями российского коллеги Владимира Путина о том, что первопричины украинского конфликта не лежат в России.
Первопричины украинского конфликта не лежат в России, на Украине и до 2014 года наблюдались издевательства над русскоязычными жителями и над русским языком, и это «нагнеталось» западными странами, заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает БелТА.
Он отметил, что другие страны, такие как Америка и Китай, не позволяют издеваться над своими соотечественниками, потому нельзя издеваться и над теми, кто говорит на русском и живет по русским обычаям и принимает русскую культуру.
«Тем более оскорбления со стороны Украины доходили до самого президента России и всего российского руководства. Там целый клубок», – сказал президент Белоруссии. Он также заявлял, что в случае атаки на Белоруссию со стороны киевского режима Минску окажет поддержку все мировое сообщество, а также ВС России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан». «Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – добавил он.
В то же время киевский политолог Алексей Нечаев отмечал, что «Россия ведет оборонительную войну (а не превентивную), нанося ответные удары (а не упреждающие), принуждая агрессора (а не жертву) к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году».
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили армяно-азербайджанские отношения и ситуацию в Карабахе, сообщили в армянском правительстве.
Политики поговорили на темы гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора Азербайджаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Армении.
Пашинян отметил важность проведения Россией необходимых шагов по преодолению кризиса, а также напомнил о решении Международного суда ООН по разблокированию этого коридора.
Также Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Во вторник Минобороны России сообщало, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня.
Сенатор Долгов: У российской эстрады появилось новое патриотическое лицо
Сенатор Долгов указал на позитивные изменения в российской эстраде на фоне СВО
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На сцену в «Лужниках» наравне с мэтрами отечественной эстрады вышли и новые лица. Их объединил неподдельный патриотизм. Примечательно, что многие из них либо родом из Донбасса, либо недавно ездили туда, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя митинг-концерт в «Лужниках», прошедший накануне.
«Это был грандиозный митинг, в котором приняли участие порядка 200 тыс. человек. Мероприятие показало сплоченность общества на основе истинного неподдельного патриотизма. И принципиально важно, что была выбрана новая концепция мероприятия», – сказал замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«На сцену наряду с Лепсом и Газмановым вышли молодые артисты вроде Акима Апачева. Всех их объединяло одно – активная поддержка нашего президента, спецоперации, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Многие из выступавших либо недавно были в этих регионах, либо родом оттуда. Мы увидели совершенно новое патриотическое лицо эстрады и культуры», – продолжил парламентарий.
«Приятно было увидеть и простых граждан Донбасса, военнослужащих, волонтеров. На фоне некоторых дискредитировавших себя так называемых деятелей нашей культуры, которые сбежали и теперь поливают нашу страну грязью, эти ребята выглядят абсолютными героями. Они, без сомнения, понесут знамя российской культуры в будущем», – полагает сенатор.
«Примечательно, что организаторы протянули нить исторической памяти через весь концерт – был затронут и 1812 год, и Великая Отечественная война, и спецоперация. Мы услышали принципиально новые песни, которые были написаны специально по этому случаю. Были и переосмысления бессмертных произведений», – указывает собеседник.
«Очевидно, это было мероприятие не «для галочки», а акт деятельного патриотизма. И зрители, и исполнители реально вовлечены в вершение будущего нашей страны. И слова главы государства о том, что Отечество – это все мы, совершенно правильно охарактеризовали нынешнее положение дел», – заключил Долгов.
В среду на стадионе «Лужники» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Всего в мероприятии приняли участие свыше 200 тыс. человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на самой арене присутствовало 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находилось еще более 112 тыс. человек.
При этом, как сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка Юлия Витязева, трансляцию концерта посмотрели 34% населения. Перед собравшимися с речью выступил и президент Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. По словам российского лидера, каждый поддерживающий спецоперацию – тоже защитник.
Также в рамках мероприятия свою новую песню под названием «Родина-мать зовет, не подведи ее!» представил певец Григорий Лепс. На сцене также выступили Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев и артисты из Донецкой и Луганской народных республик.
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В США согласились со словами Путина о духовной катастрофе Запада
Ветеран Дрейвен отказал США, где развращают детей, в моральном праве называть Россию «злом»
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что в США «развращают детей, меняют их пол, спорят о местоимениях и 600 гендерах». Мужчин в США, по его словам, заставляют «преклоняться перед женщинами», а также убеждают всех, что разрушенный дом и семья, контролируемые правительством, лучше полноценной семьи. Кроме того, церковь в США учит уважать ЛГБТ и искажает Божье слово, приводит его слова РИА «Новости».
«Наших детей водят на шоу трансвеститов, их воспитывают сексуальные извращенцы, которые ненавидят себя и Америку», – написал он, добавив, что в США «стравливают расы друг с другом», а американские средства массовой информации, научные круги и индустрия развлечений работают на одну и ту же цель: разделять и держать в неведении.
США по всей планете развязывают войны, заставляют подчиняться своим «извращенным обычаям», пишет Дрейвен.
«И мы думаем, что у нас есть моральное право называть Россию злом?» – возмутился он.
Ранее бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить.
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения к памяти всех погибших защитников Родины, передает ТАСС.
Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны.
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Российский лидер Владимир Путин инициировал начало формирования нового состава Общественной палаты, по президентской квоте направлены предложения войти в ее состав 40 кандидатам.
На сайте Кремля отмечается, что предложения разосланы гражданам, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом. Опубликованная информация о направлении предложений согласно закону об Общественной палате считается днем инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты России.
Отмечается также, что половина предложенных Путиным кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения.
С этого дня общественные палаты регионального уровня избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты России не в течение месяца.
Лукашенко рассказал, что долго общался с Путиным 24 февраля
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что долго общался с Путиным 24 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что долго общался с российским лидером Владимиром Путиным 24 февраля.
В Telegram-канале «Пул Первого» сообщается, что Лукашенко долго обсуждал с Путиным разные темы.
«Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», – сказал он.
Лукашенко 28 февраля отправится с визитом в КНР, его пребывание продлится до 2 марта.
Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой
Путин: Фонд поддержки участников СВО будет вписан в государственную структуру
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Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству, сообщил президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Путин пообещал, что это будет «мощная, хорошая структура», передает ТАСС.
Решение о создании Фонда глава государства назвал естественным. По его словам, главное в том, что «за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать». Путин сказал, что очень рассчитывает на это, и заверил, что обязательно добьется того, чтобы механизм функционировал и помогал людям.
«Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается», – добавил российский лидер.
Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.
Также Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. По его словам, эти люди «чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», а сейчас стали российскими гражданами.
С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник специальной военной операции Роман Черемухин. Он отметил, что знает множество ребят, которые начиная с 2014 года воевали в рядах ополчения, добровольцами, были советниками, военнослужащими милиции Луганской и Донецкой народных республик и в итоге уволились из вооруженных сил по ранению, как правило, до вхождения этих республик в состав РФ. Таким образом, сейчас они не попадают под действие закона о ветеранах.
Путин поблагодарил Черемухина за заботу о том, чтобы «эта категория ребят не выпала из системы поддержки». Глава государства пообещал, что это обязательно поправят. Путин подчеркнул, что неважно, в каком статусе были воины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».
Также Путин считает, что при участии в боевых действиях священники не отличаются от других воинов в плане риска для жизни, для них тоже должны быть предусмотрены гарантии. Глава государства сказал, что совсем недавно обсуждал эти вопросы с патриархом Кириллом.
Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Президент приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Политолог указал на успокоительный эффект президентского послания
Политолог Корякин: Путин комплексно ответил на все вопросы общества
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Перед посланием президента в медиасреде активно распространялись слухи о грядущей эскалации. Но своей искренностью и эмоциональностью Владимир Путин успокоил население, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее, по данным ВЦИОМ, 78% россиян сочли послание Путина честным и искренним.
«Путин говорил достаточно эмоционально и, как мне кажется, это объясняет высокие показатели поддержки послания президента среди населения. Даже через телетрансляцию была видна искренность главы государства», – сказал Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.
«Важно еще и то, что в обществе был сформирован запрос на четкое обозначение позиции страны и президента в сложившейся общемировой ситуации. И своим посланием Владимир Путин ответил на многие вопросы, которые волновали наших сограждан. В комплексе это прозвучало впервые», – продолжил собеседник.
«Россиянам также важно было понять, каким глава государства видит будущее страны. И две трети своей речи он посвятил вектору развития – затронуты аспекты бизнеса, экономики, реформы образования и прочего», – акцентирует политконсультант.
«Кроме того, перед посланием в медиа наблюдалось нагнетание – мол, мы услышим о мощной эскалации. Но этого не произошло. Речь была системной и обозначила позицию страны, пусть и не всегда удобную. Более того, Путин вновь акцентировал внимание на том, что Россия предпринимала неоднократные попытки избежать эскалации, но нас вынудили на силовой ответ», – подчеркнул Корякин.
«После выходных станут поступать развернутые материалы от поллстеров, медиаизмерителей и экспертов по общественному мнению. Самые оперативные социологи уже сообщили – 88% считают, что Путин четко обозначил свою позицию», – добавляет в свою очередь Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.
«Ждем теперь более конкретных, содержательных цифр и качественных интерпретаций от экспертов-политологов. По всей видимости, это будет одной из базовых тем для работы аппарата власти на следующей неделе», – полагает эксперт.
«Ну и, конечно, стоит подождать поручений президента по итогам послания. Это как раз самый точный, документально и административно оформленный механизм определения приоритетов власти», – заключил Чеснаков.
Ранее ВЦИОМ провел опрос среди граждан по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно данным, опубликованным на сайте, респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
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Эксперт: Важнейшим аспектом послания Путина стала поддержка ветеранов СВО
Экс-сенатор Клинцевич: Россия приняла беспрецедентные меры в вопросе поддержки ветеранов
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В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин затронул ряд важнейших военных аспектов. В частности, он объяснил, что развязанная странами НАТО проксивойна с Россией закончится не скоро, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление главы государства в Гостином дворе.
«Треть послания президента была посвящена именно военному аспекту. Он с этого начал, этим и завершил свою речь. И это крайне важно», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
«Из слов главы государства стало понятно, что проксивойна, которая была развязана Соединенными Штатами и странами НАТО против нас, находится в активной фазе. Коллективный Запад мобилизован, и останавливаться не собирается. Россия понимает, что эта тенденция сохранится на долгое время», – продолжил он.
«Позиция Вашингтона заключается в том, чтобы вести войну до конца. Причем, им не важно, до последнего ли украинца она будет. Если не украинцы, то на смену им придут поляки или кто-то еще. США пытаются поставить крест на России, но у них это вряд ли получится», – говорит собеседник.
«Примечательно, что президент принял решение о приостановке участия России в ДСНВ. Наша страна не намерена себе изменять – первыми применять ядерное оружие мы не станем. Но тот факт, что ядерный потенциал Великобритании и Франции не учитывался в соглашении, не оставил нам другого выхода, кроме как поставить договор на паузу», – утверждает экс-сенатор.
«И самым главным, на мой взгляд, стал вопрос об оказании помощи ветеранам. В этой части государство приняло беспрецедентные меры. Важно, что создается специальный фонд для поддержки ветеранов, даже несмотря на то, что пока касается лишь участников СВО. Те, кто ждет возвращения мужей, братьев, отцов и сыновей домой, понимают, что им готовы помощь. Они не одни и могут рассчитывать на поддержку», – заключил Клинцевич.
Во вторник президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе. В своей речи глава государства затронул ряд наиболее значимых для российского общества тем. Первой из них была СВО. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе, отметил президент, обернулись жестоким подлогом и ложью.
В контексте СВО важное место занимает социально-экономическая помощь участникам спецоперации. В частности, президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, введут регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала послание президента, а также объясняла, как будет работать специально созданный фонд для поддержки ветеранов СВО.
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Путин возложил цветы к тумбам городов-героев
Путин возложил цветы к тумбам Киева, Одессы и других городов-героев
Президент России Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду в День защитника Отечества.
Традиционно 23 февраля президент посетил Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля, где возложил венок и пообщался с военнослужащими, передает ТАСС.
Путин возложил гвоздики на каждом из постаментов в честь городов-героев, среди которых – Киев и Одесса, Брестская крепость и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь, Керчь, Смоленск и другие.
Глава государства также возложил цветы к стеле городов воинской славы.