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Путин приостановил участие России в ДСНВ
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Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.
Также путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
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Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
США пообещали поставить Киеву радары воздушного наблюдения
Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник.
Эти средства планируется направлять на удовлетворение критически важных потребностей киевских властей «в сфере обороны», заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Пакет включает дополнительные боеприпасы для РЗСО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет, четыре БМП Bradle, два тактических транспортных средства для ремонта оборудования, мины и приборы ночного видения.
Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.
Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.
Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.
«Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.
Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
США связывались с Россией перед визитом Байдена в Киев
Associated Press: США связывались с Россией перед визитом Байдена в Киев для исключения конфликта
Вашингтон перед поездкой американского президента Джо Байдена в Киев связался с Москвой, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, сообщили в Белом доме.
Отмечается, что для этого в Белом доме произвели «обычную коммуникацию с Москвой». Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
Издание подчеркивает, что визит американского президента в зону военного конфликта – редкость, особенно на территориях, где США не могут контролировать воздушное пространство.
Кроме того, агентство информации заверило, что на Украине «нет американских военных, кроме небольшого подразделения морских пехотинцев, которые охраняют посольство США в Киеве».
При этом отмечается, что в воздушном пространстве Украины находились американские самолеты-разведчики Boeing E-3 Sentry и Boeing RC-135, пока в стране находился Байден.
Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ним дальнобойное вооружение.
После недолгой встречи, которая прошла в закрытом формате, Байден покинул Киев.
Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».
«Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.
По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.
«Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.
В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности.
Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
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Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.
На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.
Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.
Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
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Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.
«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.
« Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.
Путин: Из-за начатых США войн в XXI веке погибло более 900 тыс. человек
Президент Владимир Путин заявил, что более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых США войн
Более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых Соединенными Штатами войн, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Путин добавил, что в мире никто не забыл, что Запад выпустил «джинна из бутылки», погрузив целые регионы в хаос, передает РИА «Новости».
«Складывается впечатление, что обвинения в адрес России происходят, чтобы все забыли, что натворил Запад», – заметил глава государства.
Путин отметил, по оценкам экспертов США, из-за развязанных Штатами войн после 2001 года погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами.
«Все это они сейчас просто стремятся стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», – заключил президент.
Выступление президента транслирует «Первый канал».
Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
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Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.
«При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.
Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.
Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.
Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.
Путин: Планировавшие атаку на Донбасс следующей целью ставили Крым
Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент отметил, что сегодня о далекоидущих замыслах в Киеве тоже говорят открыто.
«Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали», – отметил глава государства.
Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.
Путин: Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России.
Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», – заявил Путин.
По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские.
«Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – заставить народ России страдать, но расчет этих западных «гуманистов» не оправдался, экономика и госуправление оказались куда прочнее, чем ожидали на Западе», – заявил Путин.
Путин: Мы защитим наших детей от западной деградации
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Страны Запада понимают, что победить Россию на поле боя не получится, потому ведут против нее агрессивные информационные атаки, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Целью [информационных атак] прежде всего выбирают, конечно, молодых людей, молодое поколение. И здесь опять – лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации», – заявил глава государства.
Он обратил внимание на то, что происходит с народами стран Запада, и указал на разрушение там семей, культурной и национальной идентичности, извращения и издевательства над детьми «вплоть до педофилии» объявляются нормой. Священнослужителей принуждают благословлять однополые браки.
«Да бог с ними, пусть что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: «Ну посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. В том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнениям», – продолжил Путин.
Западные элиты «сходят с ума», и это, «похоже, уже не лечится», но это остается проблемами западных стран. При этом Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
«И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к собственному отечеству, и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить», – указал глава государства.
Путин: Россия вышла на новый цикл экономического роста
Путин заявил о выходе России на новый цикл экономического роста
Россия вышла на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Он подчеркнул, что в России удалось избежать излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства, передает ТАСС.
В 2023 году ожидается рост внутреннего спроса. «Уверен, что наши компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России компаний», – сказал президент.
Также Путин высказался о снижении безработицы в России.
«Мы добились снижения безработицы в таких непростых условиях. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. Уровень безработицы ниже, чем до пандемии», – добавил глава государства.