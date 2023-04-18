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Бразилия отвергла обвинения США в «российской и китайской пропаганде»
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Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что латиноамериканская страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, Кирби назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и назвал ошибочным предложение латиноамериканской страны к Украине «уступить» Крым России.
«В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты», – сказал он.
По словам координатора Белого дома, у властей США нет возражений против попыток любой страны приложить усилия, чтобы «положить конец войне».
«Последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность уступки Крыма, просто ошибочны. Особенно для такой страны, как Бразилия, которая голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности», – сказал Кирби.
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
В США признали, что стали «не лучшей частью мира»
Экс-министр Саммерс: Союз России и Китая привел к опасной для гегемонии США ситуации
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Союз России, Ближнего Востока и Китая крепнет и приводит к «опасной» для американской гегемонии ситуации, заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс.
Саммерс в интервью Bloomberg признался, что видит «тревожные» признаки, свидетельствующие об утрате Соединенными Штатами глобального влияния. По его словам, в мире «растет признание фрагментации» и – что, как считает бывший министр, еще более тревожно – растет ощущение, что США стали «не лучшей частью мира», с которой другим государствам не хочется себя ассоциировать, передает РИА «Новости».
Экс-министр заявил, что другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран. Углубление связей между соперниками США грозит обернуться для Вашингтона большими проблемами, причем как в политике, так и в экономике, предостерегает он.
Так, приводит пример экс-министр, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для США, еврозоны и других стран.
Саммерс считает, что если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, то в мире появятся альтернативы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
Санкции против России назвали самым большим просчетом Запада в истории
American Thinker: Самым грандиозным просчетом Запада в истории оказались санкции против РФ из-за конфликта на Украине
Самым грандиозным просчетом Запада за всю историю стало введение санкций против России из-за конфликта на Украине, говорится в статье, опубликованной в журнале American Thinker.
Авторы статьи пришли к выводу, что санкции Запада не только не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали, но даже наоборот: Россия теперь не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, статистические данные, говорят о том, что, российская экономика будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США, в то время как страны Запада будут сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.
Авторы материала также констатировали, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив производство обороной продукции, в первую очередь, артиллерии и снарядов к ней, в то время как Запад испытывает дефицит боеприпасов, вызванный беспрецедентной поддержкой Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему устойчивость экономики России вновь поразила Запад.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Спецпредставитель Путина: России нет пользы от утечек из Пентагона
Утечки документов из Пентагона не несут никакой пользы для России, в этих материалах нет ничего по-настоящему секретного, заявил постоянный член Совета безопасности, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».
При этом он поделился, что утечка из СМИ вызывает определенный скептицизм. «У меня до последнего времени вообще сильные сомнения, что это все фейк», – сказал Иванов, передает ТАСС.
Сомнения возникли из-за способа утечки, а также из-за того, что во всех опубликованных материалах Иванов не увидел большого интереса и практической пользы для России.
Ранее в Кремле усомнились в достоверности данных утечки документов Пентагона.
CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире
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Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.
За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.
Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.
CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.
Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».
Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.
Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.
По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».
Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».
Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.
«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.
В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.
Гершкович отправил семье в США письмо на русском
WSJ: Арестованный в России журналист Гершкович отправил семье в США письмо на русском языке
Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России, отправил своей семье в США письмо, написанное на русском языке.
В послании, текст которого приводит The Wall Street Journal, Гершкович говорит, что «не теряет надежды, читает, упражняется и пытается писать». «Может быть, наконец, я напишу что-то хорошее», – выражает надежду он в послании, адресованном его семье, проживающей в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Родители Гершковича – советские эмигранты, а потому журналист писал по-русски. Письмо датировано 5 апреля и подписано «Ваня», передает РИА «Новости».
Отмечается, что это первый контакт Гершковича с семьей с момента его ареста.
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американская сторона пока не получила консульского доступа к Гершковичу. По словам Блинкена, США «продолжают призывать к немедленному освобождению» американского журналиста.
МИД России ранее подчеркивал, что вопрос посещения задержанного в России по подозрению в шпионаже Гершковича американскими дипломатами рассматривается и будет решен в надлежащее время.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки США оказывать давление на российские органы власти и суд в ситуации с Гершковичем бессмысленны.
Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления
WP: Американские должностные лица сомневаются в успехе планируемого наступления ВСУ
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По оценке американских должностных лиц, вооруженные силы Украины не обладают достаточным уровнем подготовки и нужными объемами боеприпасов, чтобы достичь значительных успехов в ходе планируемого наступления, пишут американские СМИ.
В статье внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса отмечается, что, согласно утечке секретных документов Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой». Автор публикации сообщил, что на минувшей неделе побеседовал с несколькими должностными лицами США и выяснил, что за прошедшее время «основная картина мало изменилась», передает ТАСС.
В материале говорится, что американские должностные лица «признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана». Они по-прежнему согласны с тем, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении». При этом в февральских документах наиболее вероятным итогом считают «скромные территориальные приобретения», с этой оценкой в США согласны и сейчас, сказано в публикации.
При этом один источник в Пентагоне сказал изданию, что, судя по тренировкам ВСУ и их военным играм, у украинской стороны «есть шанс на успех».
Также в публикации говорится, что 70-80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под российским контролем. Украинцы, пишет Игнейшес, «страшной ценой удержались, избежав символического поражения». При этом, по данным The Washington Post, США месяцами убеждали украинские власти дать команду к отступлению на возвышенность к западу от Артемовска, где им было бы проще обороняться. Тем не менее, украинцы под руководством президента Владимира Зеленского «решили остаться и сражаться».
Ранее в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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Утечку Пентагона расценили как тайное послание Зеленскому
Akharin khabar: Утечка секретных данных Пентагона является посланием от США Зеленскому
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Утечка секретных документов американского военного ведомства была попыткой Вашингтона о том, что продолжать бои против России бесперспективно, пишут иранские СМИ.
Вброс о секретных документах Пентагона, по мнению обозревателей иранской газеты Akharin khabar, можно трактовать как «косвенное указание» Киеву о том, что украинская сторона не только не готова проводить контрнаступление, но и вообще к активным боям, которые могли бы принести хотя бы какие-то позитивные для Украины результаты, передает РИА «Новости».
Украине следовало бы отказаться от противостояния с Россией и перейти к переговорному процессу, считают авторы публикации. По крайней мере, пока Украина находится в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию, добавляется в публикации.
Напомним, в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
Замглавы МИД Сергей Рябков высказывал мнение, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Bloomberg предсказало Байдену проблемы с переизбранием из-за ОПЕК+
Bloomberg увидело в нефтяном альянсе России и Саудовской Аравии угрозу для переизбрания Байдена президентом США
Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может помешать избирательной кампании Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году, пишет Bloomberg.
По мнению Bloomberg, нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать различные проблемы для экономики США, передает РИА «Новости».
Летом Байден посетил Саудовскую Аравию. С тех пор ОПЕК+ уже дважды решала сократить добычу нефти. По мнению авторов материала, это «только начало». Указывается, что Саудовская Аравия покидает «орбиту США», а «влияние Запада на этот нефтяной картель оказалось на самом низком за несколько десятилетий уровне».
Bloomberg полагает, что «высокие цены на заправках навредят действующему президенту, когда люди пойдут голосовать». В материале сказано, что «цены на самый важный в мире сырьевой товар устанавливает страна, которую США больше не могут считать своим другом».
В апреле ОПЕК+ приняла решение серьезно сократить добычу нефти. Дополнительное сокращение составит 1,657 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия сократят по 500 тыс. баррелей.
Страны G7 осудили Россию за «распространение дезинформации»
Главы МИД стран G7 в очередной раз осудили Россию за «распространение дезинформации»
Министры иностранных дел стран G7 в очередной раз раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» в целях привлечения поддержки ее действий на Украине.
Согласно заявлению глав МИД, такое высказывание связано с «растущими угрозами стран, а также состоянием западных экономик». Представители G7 посчитали, что якобы это происходит в связи с «иностранным вмешательством, в том числе дезинформацией», передает РИА «Новости».
«Мы осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки», – отмечено в их общем заявлении.
Более того, главы МИД выразили обеспокоенность якобы «дестабилизирующей деятельностью» Ирана, напомнив о недоказанном факте «передачи ракет, БПЛА и других подобных технологий в нарушение резолюций СБ ООН».
Согласно заявлению, министры иностранных дел стран G7 призвали Иран «прекратить поддерживать российские вооруженные силы», в том числе остановить передачу БПЛА, которые якобы использовались на Украине.
В заключение главы МИД «Большой семерки» заверили, что западные страны убеждены в том, что «передача баллистических ракет будет означать серьезную эскалацию».
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
Китайский эксперт указал на отрицательную роль Запад в судьбе украинцев
Global Times: Подогреваемый Западом конфликт на Украине только больше вредит украинцам и европейской экономике
Боевые действия на Украине не помогут коллективному Западу получить желаемое, пишут китайские СМИ.
Аналитик Ян Оберд в статье для китайского портала Global Times пишет, что ЕС и НАТО оказались в «сложном положении». Запад, по его словам, пытается использовать украинский конфликт, чтобы ослабить Россию «раз и навсегда», однако на самом деле это лишь больше вредит европейской экономике и самой Украине.
Оберд считает, что вред от действий ЕС и НАТО для украинских граждан оказался большим, чем от последствий конфликта, передает РИА «Новости».
Причем если Запад решит продолжит накачку Украины оружием и расширять НАТО, победителей в этом конфликте не будет, считает аналитик, призывая искать мирные решения.
Два условия, по мнению Оберда, могли бы остановить конфликт сейчас. Во-первых, Украина «должна быть обеспечена нейтралитетом, а не членством в НАТО». А во-вторых, главным инструментом сосуществования должна стать дипломатия, а не оружие, заключает эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Американский журналист развеял распространенный на Западе миф о России
Обозреватель National Interest Роа раскритиковал Запад за сравнение экономик России и Италии
Сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП нерационально, это лишь доказывает слепоту западных экспертов и политиков, выразил мнение обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа.
По словам публициста, сравнение российской экономики с итальянской является избитым, передает телеканал 360.
«Во внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем*, более укоренившийся и при том обманчивый, чем это сравнение», – заявил он, добавив, что это высказывание принадлежит сенатору Линдси Грэм, которая произнесла его еще в 2014 году.
Роа отметил, что эта фраза сформировала наш подход к России, однако от нее давно пора отказаться.
Журналист подчеркнул: экономика России вряд ли могла бы выдержать давление западных санкций, если бы на самом деле была «столь мелкой и никчемной».
Обозреватель добавил, что западные страны должны признать, что недооценили мощь и размер своих экономических соперников, в частности, России.
«Санкции не являются панацеей, особенно против государства «с внушительной экономической мощью. Давайте поклянемся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую»», – подытожил Роа.
Ранее журнал American Thinker назвал санкции против России самым грандиозным просчетом Запада за всю историю.
В США заявили о признании Украиной провала в конфликте с Россией
Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте
На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».
Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.
Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.