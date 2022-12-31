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31 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
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ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Обломки украиской ракеты на полях Белоруссии БелТА/ТАСС
Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Радость тоже импортозамещается

Виталий Трофимов-Трофимов
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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    России пора придумать американцам другое имя

    «Американец» плохое слово, поскольку принижает наших друзей и возвышает наших врагов
    		   31 декабря 2022, 14:00
    Фото: REUTERS/Adrees Latif
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Ученые Соединенных Штатов покусились, казалось бы, на святое для себя – на само слово «американец». Теперь оно признано противоречащим политической корректности. Это может показаться странным, но у ученых есть своя логика, к которой стоит прислушаться внутри России, дав американцам другое имя – то, которое они заслужили.

    На протяжении всего периода холодной войны советская власть, а вместе с ней (по умолчанию) и общество вели бескомпромиссную информационную борьбу с расизмом в США, завязав с ней только тогда, когда холодная война была проиграна. На смену установке «у них там негров линчуют» пришла вполне искренняя ирония, адресованная расцветавшей тогда в Америке политкорректности. Россиянам было искренне непонятно, почему нельзя называть негра негром, а надо – афроамериканцем.  

    Тогда мы с Америкой, как принято считать, дружили, теперь враждуем. Причем это совпало с тем периодом в истории США, когда увлеченность политкорректностью превратилась в манию. Грубо говоря, американцы, с точки зрения многих россиян, попросту спятили со своими BLM, LGBT, гендерно-нейтральными туалетами и третьей волной феминизма.

    Это так и не так одновременно. Перечисленные явления уже не имеют отношения к политкорректности, став вещью в себе. Более того, политкорректность зачастую осуждается адептами «новой этики» как архаичное понятие. Потому, например, что она не предусматривает возможность оскорблять и унижать белых гетеросексуальных цисгендерных мужчин, а «новая этика» подобное прямо подразумевает.

    Вокруг политкорректности своя атмосфера, но все равно как будто нездоровая и лишенная смысла.

    В декабре 2020-го Университет Портленда в очень либеральном штате Орегон признал политически корректным считать «цветными» славян и их потомков в США.

    В декабре 2022-го ученые уже всемирно известного Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку в политическую корректность это не вписывается. 

    Раз уж на то пошло, «афроамериканец» теперь тоже неполиткорректное слово, поскольку не всякий черный в США – афроамериканец или имеет хоть какое-то отношение к Африке, где белые, кстати, тоже живут. Родившийся в ЮАР Илон Маск «афроамериканец» в гораздо большей степени, чем смуглые потомки выходцев из Карибского бассейна или Индостана. Поэтому лучше просто «блэк» (черный) или «колор» (цветной).

    Однако многое в этом сумбуре имеет свою стройную логику. А в ряде случаев эта логика отвечает политическим интересам России, русских и русскоязычных, которые подобную «повесточку» традиционно воспринимают в штыки.

    В случае с «цветными славянами» имеется в виду то, что славянские народы в период их активной миграции в США в первой половине XX века подвергались частной дискриминации, наряду, например, с евреями. То есть имели неравные стартовые позиции в сравнении с «васпами» – белыми англосаксонскими протестантами.

    Впоследствии по этой логике к «цветным» могут приравнять также италоамериканцев и выходцев из Ирландии. К ним, как к католикам (то есть, по мнению тогдашних американцев, людям с двойной лояльностью – и к Ватикану тоже), было предубежденное отношение, их считали источником насилия и преступности. Выглядеть это, правда, будет еще более неоднозначно, чем со славянами, поскольку, например, у нынешнего президента США Джо Байдена ирландские корни, он второй после Джона Кеннеди католик в Белом доме.

    Слово «американец» в отношении гражданина США неполиткорректно тем, что американец – это житель или уроженец любого из государств на двух континентах и прилегающих к ним островах, а их как минимум 35. Если под «американцем» подразумевается прежде всего резидент Соединенных Штатов, это как бы делает его первоочередным на континенте, принижая остальных.

    Это замечание имеет под собой историческую базу. У многих государств региона были по сути колониальные отношения с США. При этом на протяжении почти всей истории Соединенных Штатов – с пятого президента по 44-го – официально действовала так называемая доктрина Монро, по которой Вашингтон обязал себя не лезть в дела Европы (что неактуально вот уже почти век), а взамен запретил европейцам вмешиваться в дела американских континентов, даровав себе право решать: как, когда и какие принимать контрмеры. 

    Латинская Америка о такой опеке не просила, но больше она не задний двор Соединенных Штатов. Этот макрорегион откровенно взбунтовался и может проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику, чего нынешней Европе, напротив, не дано. Ситуация с попытками «отменить» и «изолировать» Россию это показало более чем наглядно

    Таким образом, слово «американец» со стороны россиянина применительно к гражданину США обижает кого-то третьего из Латинской Америке – того, кого в России обижать как раз и не с руки.

    Если вычесть из Америки США и Канаду, то Америка – пророссийский регион. Это новая геополитическая реальность, к которой придется привыкать по обе стороны Атлантики.

    Что же касается термина «афроамериканец», его тоже придумали люди неглупые, вбрасывая его через свои контакты в СМИ и академическом сообществе. Речь идет об американских спецслужбах, которым необходимо было перебить откровенно опасную идентификацию чернокожих в период массовой борьбы за гражданские права.

    «Афроамериканская общность», а еще лучше такая Америка, где не различают цвета кожи, идеал для Мартина Лютера Кинга. Более радикальные активисты (и было их немало) предпочитали именоваться «африканцами» или «новыми африканцами». Из этого прямо вытекала идея сецессии: в 1968 году была провозглашена Декларация о независимости Республики Новая Африка, которая должна была располагаться на территории южных штатов США со значительным чернокожим населением. 

    Проще говоря, «афроамериканцев» придумали, чтобы избежать распада страны по расовому принципу, но в эпоху глобализма они потеряли свою актуальность.

    Теперь изобретенная в США псевдонаука политической корректности приговорила еще и термин «американец». А поскольку это прямо касается нормы, принятой в русском языке, возможно, к «экс-американцам» стоит прислушаться. В их политкорректности и раньше, и теперь было больше здравых зерен, чем может показаться на первый взгляд.

    Проблема только в том, что живая русская речь, в отличие от официальных документов, одним обозначением гражданства обходиться не сможет. Если «американец» теперь плохое слово, так как принижает наших друзей и возвышает наших врагов, нужно использовать другой этнофолизм.

    Кажется, вариантов нет. Это не вымученное «штатовец» и ни в коем случае не «янки» (так можно обозначать только северян). О происхождении этого национального прозвища спорят, но в прежние времена так называли греков, а с конца 1990-х – именно тех, кого теперь некорректно называть «американцами».

    Наверняка правильный ответ будет в первом же комментарии.

     
     
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