Слово «американец» в США сочли неполиткорректным

Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки

Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.

«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.

«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.

«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.

«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.

В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.

Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».

Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.

Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».

«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.

Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД