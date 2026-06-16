Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.32 комментария
Лавров сравнил дипломатию Зеленского с игрой на фортепиано без штанов
Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, а лишь «играет на публику, и еще на фортепиано», заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что украинский лидер не посылает никому внятных сигналов и, по его словам, занимается так называемой мегафонной дипломатией, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский привык выступать перед публикой и строит свою политическую линию в том же стиле.
Министр также напомнил о старом эстрадном номере Зеленского, где тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.
Накануне Лавров заявил о полной безнаказанности Зеленского и его стремлении пользоваться конъюнктурой.
Ранее Лавров в беседе с Павлом Зарубиным назвал Зеленского комедиантом и отметил его безуспешные попытки играть в трагедию.
Незадолго до нынешней пресс-конференции официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о визите в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана для проведения переговоров с Лавровым.