Взгляд
2 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
Разделы

Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия хитрой атакой уничтожила украинский плацдарм

Безопасность вокруг Антоновского моста потребует от России непростых решений Алексей Коновалов/ТАСС
«Противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет». Такими словами врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо описал ликвидацию группировки ВСУ в районе Антоновского моста. Почему украинские войска так настойчиво пытались занять здесь плацдарм – и можно ли считать, что теперь с этими попытками вполне покончено? Подробности...
Перейти в раздел…

Войну между США и Мексикой ждут по убедительной причине

Власти США отправили на границу с Мексикой вооруженное подкрепление Zuma/ТАСС
Отношения между властями США и Мексики испортились до такой степени, что обсуждается сценарий специальной военной операции Пентагона. Правда, его целью должно стать не правительство Мексики, а одна из наиболее жутких и могущественных криминальных группировок мира – картель «Синалоа», из-за которого американская армия несет регулярные потери.  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные отряды. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР. Подробности...

После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, еще с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Перейти в раздел…

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции, вспомнив Петра Первого
    Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления Российские войска на Донецком направлении отразили за сутки 11 атак ВСУ Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США В России рассказали о первых климатических мигрантах
    Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма БПЛА самолетного типа сбили над Белгородом В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга Маск ограничил чтение постов в Twitter
    На переправе через Керченский пролив в Крым скопилось более 300 грузовиков Военком на Украине пожаловался на недостаток добровольцев и необходимость облав Тбилиси назвал «решением против народа Грузии» санкции Зеленского против Georgian Airways Пушков назвал причиной массовых беспорядков во Франции бесконтрольную миграцию

    американские сми


    Россия узнала главную проблему ВСУ в контрнаступлении

    «масштабы бизнеса»


    Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам

    бывший СССР


    Зеленскому объяснили, что означает возврат Украины к границам 1991 года

    Видео

    «ястребиное крыло»


    Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

    впереди США и Китая


    Россия выходит вперед в гонке за металл XXI века

    массовые беспорядки


    Франция погрузилась в «расовую войну»

    язык прислуги


    Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

    ракетный удар по комсоставу


    Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

    русская история


    Максим Соколов: Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

    дни тихих сенсаций


    Игорь Мальцев: Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

    туризм или эмиграция


    Игорь Караулов: Не стоит путать релокацию с эмиграцией

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Войну между США и Мексикой ждут по убедительной причине

    Власти США отправили на границу с Мексикой вооруженное подкрепление
    		  
    2 июля 2023, 15:56
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Отношения между властями США и Мексики испортились до такой степени, что обсуждается сценарий специальной военной операции Пентагона. Правда, его целью должно стать не правительство Мексики, а одна из наиболее жутких и могущественных криминальных группировок мира – картель «Синалоа», из-за которого американская армия несет регулярные потери.

    Рунет полнится слухами и спекуляциями о грядущей войне между США и Мексикой. Пишут о передвижении военной техники с обеих сторон, о подготовке Вашингтоном специальной операции на мексиканской территории, о категоричном настрое руководства Мексики «не потерпеть» такого самоуправства.

    Тут нужен акцент на словах «слухи» и «спекуляции», психологическая база которых в России понятна. США открыто вооружают врага РФ и спонсируют конфликт на ее территории. «Вашим бы салом до по вашим же сусалам», – думает в таких случаях среднестатистический российский блогер, вспоминая от случая к случаю, что южные территории США – это северные территории Мексики, отобранные у нее в ходе войн и геополитических интриг.

    Но дыма без огня, как известно, не бывает, и мексиканский случай тоже из таких. Горит сейчас в трех точках – и так ярко горит, что видно из-за океана.

    Во-первых, горит политическая звезда президента Мексики Лопеса Обрадора. Он – левак, проводящий политику в пользу бедных, которых в Мексике много. Поэтому рейтинг популярности Обрадора превышает 70%.

    Импонирует мексиканцам и антиколониальная риторика президента, обращенная против США. Нет смысла тратить время на описание отношений между Мехико и Вашингтоном при нем – они плохие, а самое неприятное для американцев то, что Обрадор заново открывает свою страну для Китая.

    Сейчас на кону вопрос о запрете на экспорт в Мексику генно-модифицированной пшеницы, что единодушно поддерживают мексиканские хлеборобы и чего страшатся американские фермеры, поскольку под эмбарго попадет 80% производимой ими пшеницы. Но подчас действительно кажется, что вопрос стоит о полноценной войне, поскольку Обрадор любит осуждать «акты агрессии» со стороны США из прошлого и возможного будущего.

    Во-вторых, на южных границах США заново разгорается миграционный кризис: попасть в Техас, Аризону или Калифорнию, как на землю обетованную, пытаются многие тысячи латиноамериканцев. Это не только мексиканцы – немало там и выходцев из еще более бедных и более южных стран. При Дональде Трампе таких депортировали обратно в Мексику. При Обрадоре так делать нельзя.

    Разумеется, этот кризис является частью заурядной политической борьбы между республиканцами и демократами. С ним же связано попавшее в российские новости передвижение войск: на границу с Мексикой отправили вооруженное подкрепление, на что Обрадор решил отреагировать симметрично – и передвинул мексиканские войска.

    Незаурядным кризис делает то, что в его основе не только ксенофобия, конкуренция за рабочие места и рост преступности, в общем, все то, с чем неразрывно связаны все миграционные кризисы. Речь о смертельной угрозе для национальной безопасности США. Это штамп, который использует американская сторона, но, придется признать, в данном случае она звучит убедительно.

    Проблема в наркотике под названием фентанил, который проникает через границу с Мексикой благодаря мигрантам и проделанным коррупцией «дырам». Подсчитано, что один американец умирает от передозировки фентанилом каждые восемь минут, а отягощенная посттравматическим синдромом армия несет потери, близкие к боевым: более 15 тысяч передозировок за несколько лет, в том числе 330 со смертельным исходом.

    Третий (но первый по значимости) источник огня, от которого дым, называется «Синалоа». Это один из наиболее могущественных наркокартелей Мексики, который располагает целой армией, вооруженной в том числе беспилотниками. Когда-то картель специализировался на кокаине, но после того, как его почти легендарный главарь по кличке Эль Чапо («Коротышка») оказался в американский тюрьме (откуда, кстати, потом бежал, но снова был пойман), его сыновья-наследники перепрофилировались на фентанил. В народе они известны как Эль Чапито – «малыши-коротыши».

    «Чапито стали пионерами в производстве и торговле самым смертоносным наркотиком, с которым когда-либо сталкивалась наша страна… Они унаследовали глобальную империю наркотиков и сделали ее более безжалостной, жестокой и смертоносной»,

    заявляет глава Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Энн Милграм.

    От четырех сыновей Эль Чапо не ждали такой прыти, но они победили во внутрикартельной борьбе генералов старого «короля» и обошли те препятствия, которые чинила картелю администрация Дональда Трампа, обеспокоенная «опиоидной эпидемией» в США.

    Синофоб Трамп тогда, что называется, «переступил через себя», и на переговорах с председателем Китая добился содействия в том, чтобы в Мексику не отгружали прекурсоры, необходимые для производства фентанила. Но Эль Чапито произвели «импортозамещение» – наладили собственное производство прекурсоров.

    Кроме того, они пошли на крайне циничный и жестокий «маркетинговый ход» – стали подмешивать фентанил в более привычные для черного рынка наркотики, подсаживая на него втемную.

    Фентанил вызывает привыкание особенно быстро. Этот препарат изобрели в 1960-х как обезболивающее для онкобольных на последних стадиях, поэтому «героиновый» уровень зависимости от него заметили не сразу. Вдобавок он очень токсичен: слегка превышенная доза легко может стать летальной. А производится путем химической реакции, поэтому с мексиканской наркоторговлей не получается бороться, как привыкли – путем уничтожения плантаций мака или коки. Лаборатории по производству фентанила хорошо спрятаны и охраняются.

    В общем, ситуация запущенная. А потенциально взрывоопасной (в плане начала войны между США и Мексикой) ее делает своеобразная политика президента Обрадора. Он считает, что бороться с наркомафией, которая среди бедноты ходит в «народных героях» (как и Пабло Эскобар, сказочно богатые Эль Чапито платят населению за лояльность), нужно не насилием и не полицейскими мерами, а программами развития, которые лишили бы картели социальной базы. «Нельзя тушить огонь огнем», – любит повторять президент Мексики.

    В слиянии с антиколониальной риторикой это породило спорную политику. Обрадор закрыл многие базы DEA и расформировал те подразделения, которые плотно кооперировались с американцами. Чем меньше в стране силовиков из США, тем лучше, но есть мнение, что Обрадор в данном случае не тех людей защищает.

    Он даже приказал отпустить младшего из братьев Эль Чапито, когда его удалось задержать в Кульякане – столице штата Синалоа, по имени которого назван картель. Правда, у Обрадора для этого был существенный повод: картель выдвинул на выручку целую армию, которая, помимо прочего, оцепила дома полицейских, угрожая перебить все их семьи. Чтобы город не захлебнулся кровью, глава государства принял ультиматум наркомафии.

    Впоследствии младшего удалось поймать вторично. Обрадор лично согласовал операцию, но мексиканские силовики подчеркивают: он не знал, где и когда она будет проведена.

    В этом можно разглядеть намек, что президент Мексики из тех, кому платит «Синалоа»: Эль Чапито выделяют огромные бюджеты на подкуп чиновников. Но это необязательно так, поскольку крайне либеральный взгляд Обрадора на наркомафию характерен для мексиканских левых: дайте, мол, простым людям образование и работу, тогда-то империя «Синалоа» и рассыплется. Как бы там ни было, в США настроены перекрыть поток фентанила любым способом. Неудивительно, что обсуждают традиционный – проведение против картеля специальной военной операции, что уже неоднократно происходило и в Мексике, и в Колумбии, и в ряде других стран. Но – при одобрении их правительств. А Обрадор даже слышать об этом не хочет.

    На этом фоне республиканцы в Конгрессе обвиняют демократов в бессилии. Демократы в ответ напоминают, что отношения с Мексикой испортил именно Трамп, но их «правое» крыло соглашается с тем, что спецоперация – самый эффективный метод борьбы против влиятельного картеля. Неудивительно, что перемещение военной техники воспринимается паникерами как свидетельство скорой войны.

    Только войны не будет, по крайней мере, в ближайшем будущем. Для США она сейчас – слишком рискованное предприятие, чреватое таким кризисом, при котором о временах «Синалоа» начнут вспоминать с ностальгией.

    Обрадор, каким бы популярным он ни был, в следующем году уйдет: президенты Мексики избираются только на один шестилетний срок. Вашингтон уже вложился в победу оппозиции, что добавило в американо-мексиканские отношения искр: Обрадор вне себя от того, сколь нагло Вашингтон вмешивается во внутренние дела Мексики. Но это, помимо прочего, важное свидетельство, что у Байдена пока планируют дождаться ухода Обрадора, а не гоняться по джунглям за «Синалоа», отстреливаясь от мексиканской армии.

    Но на случай, если в будущем мексиканской армии действительно придется дать бой Пентагону, в Мехико наверняка в курсе: у России больше нет перед США моральных и прочих обязательств, которые не позволили бы помогать их врагам на южной границе. Если, конечно, речь идет о законном правительстве Мексики, а не о картеле «Синалоа».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •