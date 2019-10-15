Октябрьская революция против Ленина

Массовые народные выступления в Эквадоре кажутся из России далекими и непонятно-экзотическими событиями. Еще бы — ситуация, когда одетые в традиционные костюмы индейцы свергают под красными флагами президента по имени Ленин, слишком уж похожа на постмодернистский сюжет очередного романа Виктора Пелевина. И комментаторы с юмором пишут о том, что в этой заварушке явно не обошлось без произрастающей в Андских горах коки.

Это снисходительно-ироничное мнение усугубляется позицией глобальных медиа, которые стараются не привлекать особого внимания к драматическим событиям в Эквадоре. Карнавальные бунты буржуазной молодежи Гонконга вызывают пристальное внимание со стороны западных СМИ, которые не скрывают своего сочувствия к участникам «революции зонтиков» и стараются зафиксировать самые незначительные стычки демонстрантов с китайской полицией. Антиправительственные выступления венесуэльских оппозиционеров всегда являются топовой темой мировых новостей, а президента Мадуро каждый раз хором обвиняют в нарушении прав человека. Но революция в Эквадоре направлена против президента Ленина Морено — преданного союзника США и послушного должника международных финансовых организаций. А это существенно влияет на позицию журналистов, которые не очень активничают в критике эквадорского президента — прощая ему даже неприятное либеральной публике имя, от которого так и веет грозным холодом петроградского Октября.

Между тем, действия правительства Морено давно представляют собой настоящий террор против мирного населения, с одновременным наступлением на основные права и свободы граждан. По данным координационного центра эквадорских оппозиционеров, за минувшие дни в стране были убиты около десяти участников демонстраций, свыше тысячи человек получили ранения, а множество оппозиционеров пропали без вести, и их судьба пока неизвестна. Полиция задержала несколько тысяч человек, которых жестоко избивают в отделениях и казармах. Причем, от полицейских атак пострадали более сотни освещавших эти события журналистов.

«Пользуясь комендантским часом, полиция вламывается в частные дома, университеты и госучреждения в поисках демонстрантов, зверски избивает, стреляет в подозрительных прохожих, бросает раненых и умирающих на улице. В сегодняшнем Эквадоре возрождены практики фашистских диктатур. Непокорную прессу заставили замолчать. Правительство врет о диалоге и национальном примирении. Улицы колониального центра столицы залиты кровью. Существуют сотни свидетельств о том, как силы «правопорядка» спланировано избивали, калечили и, возможно, убивали собственных соотечественников, участвовавших в мирном протесте против политики правительства. Это происходило на глазах всего города и в момент, когда на улицах не были никаких столкновений», — пишет сейчас об этом известный латиноамериканист Олег Ясинский, который неоднократно бывал в Эквадоре, и хорошо знаком с местными представителями социальных и индейских движений.

Несколько лет назад мы тоже побывали в этой стране, которая переживала тогда очевидный подъем. Популярный президент Рафаэль Корреа проводил социально-ориентированную политику, борясь против безработицы и нищеты, успешно развивал инфраструктуру страны, а главное – освободил ее от многолетнего статуса «банановой республики», отказавшись от экономического и военно-политического сотрудничества с Вашингтоном. Страна уверенно преодолевала экономическую отсталость и претендовала на статус латиноамериканской Швеции. Больше того — Корреа отважился бросить открытый вызов США, согласившись предоставить убежище Джулиану Ассанжу.

Ленин Морено — бывший соратник и преемник Рафаэля Корреа — в кратчайшие сроки вернул своему государству унизительный статус американской колонии. Политика нового президента ничуть не соответствовала наследию вождя мирового пролетариата — она была всецело направлена на обслуживание интересов западных корпораций и шоковые реформы, на которых настаивал МВФ. Джулиана Ассанжа выдали Великобритании и США в обмен на очередные кредиты, а власти приступили к реализации непопулярных антисоциальных реформ. Одна из них – отмена государственных субсидий на топливо — привела к резкому подорожанию бензина, ударив по доходам большинства жителей Эквадора. И стала последней каплей, которая привела к взрыву общенародного недовольства.

Именно эти обстоятельства определяют лицемерную позицию мировых СМИ, которые отказываются от честного освещения «неправильного» протеста — точно таким же образом, как они игнорировали раньше выступления французских «Желтых жилетов», которые тоже начали проводить свои акции после скачка цен на топливо.

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«Ведущие средства массовой информации практически исключили из своей повестки народное восстание против неолиберального правительства Эквадора. Реакция мировой прессы и так называемой международной общественности на учиненную эквадорским правительством бойню практически нулевая», — говорит об этом медийном молчании Олег Ясинский.

«Наилиберальнейший «Евроньюс», еще недавно делавший длиннющие репортажи о «диктатуре в Венесуэле», о народном восстании в Эквадоре высказался всего двумя строчками. Такова «свобода слова» при неолиберализме», — вторит ему российский философ Андрей Коряковцев. К слову, западные СМИ охотно транслируют мнение эквадорских властей, которые винят в протестах тайную агентуру венесуэльского президента Мадуро — хотя эта конспирология не имеет под собой никаких фактических оснований.

Увы, реакция на вспыхивающие в разных концах планеты протесты действительно определяется циничной политической конъюнктурой — несмотря на высокоморальную пафосную риторику на тему защиты гражданских прав. Те же самые политики и журналисты, которые активно поддерживали протесты Евромайдана, или возмущались задержаниями во время акций в России, равнодушно наблюдают за нарушением прав человека в Кито. Мировые правительства отнюдь не призывают Ленина Морено отказаться от власти, выполняя волю народа — напротив, они всячески высказывают ему сочувствие и поддержку, что подталкивает президента к еще более жестким действиям против оппозиционеров.

Ситуация в Эквадоре остается патовой — ни правительство, ни восставшие не могут обеспечить себе решающий перевес. В столице собрались свыше ста тысяч участников массовых демонстраций – активисты влиятельных профсоюзов, крестьяне, студенты, представители индейских организаций. Полиция и армия не смогли подавить протест, и после ожесточенных столкновений стороны склоняются к компромиссу — Ленин Морено обещает восстановить субсидии на бензин в обмен на прекращение массовых демонстраций. Но многие эквадорцы требуют отставки правительства — чтобы наказать виновных в репрессиях и изменить политический курс страны, вновь разворачивая ее влево — и подальше от США.

Революция против Ленина продолжается. Ее цена на сегодняшний день —больше 10 убитых, около 2000 раненых, около 1000 арестованных и больше 100 пропавших без вести.

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