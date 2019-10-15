Октябрьская революция против Ленина

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Жена американского разведчика унизила Британию

Родители и родственники убитого юноши требуют от США правосудияФото: Mark Thomas/Global Look Press
Между США и Великобританией набирает обороты дипломатический скандал. Жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка – и сбежала в США. Однако теперь выясняется, что она имела весьма странный «дипломатический иммунитет», а сам этот случай наглядно показывает, как США способны унизить ближайшего своего союзника. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это — сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

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          • Я не смотрел эти передачи

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              Андрей Манчук

              Октябрьская революция против Ленина

              Андрей Манчук
              политолог
              		 15 октября 2019, 12:16

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              Массовые народные выступления в Эквадоре кажутся из России далекими и непонятно-экзотическими событиями. Еще бы — ситуация, когда одетые в традиционные костюмы индейцы свергают под красными флагами президента по имени Ленин, слишком уж похожа на постмодернистский сюжет очередного романа Виктора Пелевина. И комментаторы с юмором пишут о том, что в этой заварушке явно не обошлось без произрастающей в Андских горах коки. 

              Это снисходительно-ироничное мнение усугубляется позицией глобальных медиа, которые стараются не привлекать особого внимания к драматическим событиям в Эквадоре. Карнавальные бунты буржуазной молодежи Гонконга вызывают пристальное внимание со стороны западных СМИ, которые не скрывают своего сочувствия к участникам «революции зонтиков» и стараются зафиксировать самые незначительные стычки демонстрантов с китайской полицией. Антиправительственные выступления венесуэльских оппозиционеров всегда являются топовой темой мировых новостей, а президента Мадуро каждый раз хором обвиняют в нарушении прав человека. Но революция в Эквадоре направлена против президента Ленина Морено — преданного союзника США и послушного должника международных финансовых организаций. А это существенно влияет на позицию журналистов, которые не очень активничают в критике эквадорского президента — прощая ему даже неприятное либеральной публике имя, от которого так и веет грозным холодом петроградского Октября.

              Между тем, действия правительства Морено давно представляют собой настоящий террор против мирного населения, с одновременным наступлением на основные права и свободы граждан. По данным координационного центра эквадорских оппозиционеров, за минувшие дни в стране были убиты около десяти участников демонстраций, свыше тысячи человек получили ранения, а множество оппозиционеров пропали без вести, и их судьба пока неизвестна. Полиция задержала несколько тысяч человек, которых жестоко избивают в отделениях и казармах. Причем, от полицейских атак пострадали более сотни освещавших эти события журналистов. 

              «Пользуясь комендантским часом, полиция вламывается в частные дома, университеты и госучреждения в поисках демонстрантов, зверски избивает, стреляет в подозрительных прохожих, бросает раненых и умирающих на улице. В сегодняшнем Эквадоре возрождены практики фашистских диктатур. Непокорную прессу заставили замолчать. Правительство врет о диалоге и национальном примирении. Улицы колониального центра столицы залиты кровью. Существуют сотни свидетельств о том, как силы «правопорядка» спланировано избивали, калечили и, возможно, убивали собственных соотечественников, участвовавших в мирном протесте против политики правительства. Это происходило на глазах всего города и в момент, когда на улицах не были никаких столкновений», — пишет сейчас об этом известный латиноамериканист Олег Ясинский, который неоднократно бывал в Эквадоре, и хорошо знаком с местными представителями социальных и индейских движений.

              Несколько лет назад мы тоже побывали в этой стране, которая переживала тогда очевидный подъем. Популярный президент Рафаэль Корреа проводил социально-ориентированную политику, борясь против безработицы и нищеты, успешно развивал инфраструктуру страны, а главное – освободил ее от многолетнего статуса «банановой республики», отказавшись от экономического и военно-политического сотрудничества с Вашингтоном. Страна уверенно преодолевала экономическую отсталость и претендовала на статус латиноамериканской Швеции. Больше того — Корреа отважился бросить открытый вызов США, согласившись предоставить убежище Джулиану Ассанжу.

              Фото: Dolores Ochoa/AP/ТАСС

              Ленин Морено — бывший соратник и преемник Рафаэля Корреа — в кратчайшие сроки вернул своему государству унизительный статус американской колонии. Политика нового президента ничуть не соответствовала наследию вождя мирового пролетариата — она была всецело направлена на обслуживание интересов западных корпораций и шоковые реформы, на которых настаивал МВФ. Джулиана Ассанжа выдали Великобритании и США в обмен на очередные кредиты, а власти приступили к реализации непопулярных антисоциальных реформ. Одна из них – отмена государственных субсидий на топливо — привела к резкому подорожанию бензина, ударив по доходам большинства жителей Эквадора. И стала последней каплей, которая привела к взрыву общенародного недовольства. 

              Именно эти обстоятельства определяют лицемерную позицию мировых СМИ, которые отказываются от честного освещения «неправильного» протеста — точно таким же образом, как они игнорировали раньше выступления французских «Желтых жилетов», которые тоже начали проводить свои акции после скачка цен на топливо.

              «Ведущие средства массовой информации практически исключили из своей повестки народное восстание против неолиберального правительства Эквадора. Реакция мировой прессы и так называемой международной общественности на учиненную эквадорским правительством бойню практически нулевая», — говорит об этом медийном молчании Олег Ясинский.

              «Наилиберальнейший «Евроньюс», еще недавно делавший длиннющие репортажи о «диктатуре в Венесуэле», о народном восстании в Эквадоре высказался всего двумя строчками. Такова «свобода слова» при неолиберализме», — вторит ему российский философ Андрей Коряковцев. К слову, западные СМИ охотно транслируют мнение эквадорских властей, которые винят в протестах тайную агентуру венесуэльского президента Мадуро — хотя эта конспирология не имеет под собой никаких фактических оснований.

              Увы, реакция на вспыхивающие в разных концах планеты протесты действительно определяется циничной политической конъюнктурой — несмотря на высокоморальную пафосную риторику на тему защиты гражданских прав. Те же самые политики и журналисты, которые активно поддерживали протесты Евромайдана, или возмущались задержаниями во время акций в России, равнодушно наблюдают за нарушением прав человека в Кито. Мировые правительства отнюдь не призывают Ленина Морено отказаться от власти, выполняя волю народа — напротив, они всячески высказывают ему сочувствие и поддержку, что подталкивает президента к еще более жестким действиям против оппозиционеров.

              Ситуация в Эквадоре остается патовой — ни правительство, ни восставшие не могут обеспечить себе решающий перевес. В столице собрались свыше ста тысяч участников массовых демонстраций – активисты влиятельных профсоюзов, крестьяне, студенты, представители индейских организаций. Полиция и армия не смогли подавить протест, и после ожесточенных столкновений стороны склоняются к компромиссу — Ленин Морено обещает восстановить субсидии на бензин в обмен на прекращение массовых демонстраций. Но многие эквадорцы требуют отставки правительства — чтобы наказать виновных в репрессиях и изменить политический курс страны, вновь разворачивая ее влево — и подальше от США. 

              Революция против Ленина продолжается. Ее цена на сегодняшний день —больше 10 убитых, около 2000 раненых, около 1000 арестованных и больше 100 пропавших без вести. 

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