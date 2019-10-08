Нефть подорожала на новостях из Ирака и Эквадора

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне политической напряженности в Ираке и Эквадоре, которая несет риски для поставок сырья из этих стран.

Цена декабрьских фьючерсов на нфть марки Brent выросла на 0,6% – до 58,71 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,63%, составив 53,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из Ирака и Эквадора в связи с народными протестами в этих странах. В Ираке с 1 октября проходят антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб.

Министерство энергетики Эквадора во вторник заявило об остановке добычи на трех месторождениях государственной компании Petroamazonas, заблокированных неизвестными людьми. В Эквадоре с начала октября проходят манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства.