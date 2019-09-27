Санкции США не помешали вице-президенту Венесуэлы попасть на ГА ООН

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, хотя в ее отношении действуют санкции США, сообщил источник в организации.

«Да, она выступит сегодня во вторую половину дня», – передает его слова ТАСС.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил, что вместо него участие в заседании ГА ООН примет вице-президент Делси Родригес.

Между тем, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом республики, заявил, что направит на ГА ООН свою делегацию.