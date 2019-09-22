Гуайдо направит свою делегацию на ГА ООН в Нью-Йорк

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом республики, объявил о намерении направить свою делегацию на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

«Мы сформировали делегацию, которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74 Генассамблее ООН», – сообщил он в Twitter.

Гуайдо добавил, что делегацию возглавит назначенный им представитель по иностранным делам Хулио Борхес, в ее состав войдут посол Гуайдо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро, передает РИА «Новости».

Глава венесуэльской оппозиции также сообщил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро его уполномоченным при ООН.

При этом Гуайдо не упомянул, поедет ли он сам в Нью-Йорк.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил, что не примет участия в заседании Генассамблеи ООН. Вместо него в Нью-Йорк отправится вице-президент Делси Родригес.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота, Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

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