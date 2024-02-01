Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.5 комментариев
Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины
Президент Франции Макрон: ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины при дестабилизации рынка
Евросоюз может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Пресс-конференция транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х (бывший Twitter, заблокирован в России). Макрон уточнил, что протестующие фермеры требуют, чтобы «правила были одни для всех», что привело к необходимости «внимательно изучить продовольственный импорт с Украины», передает РИА «Новости».
По его словам, были договоренности для введения более жестких правил, чтобы избежать откровенного злоупотребления и дестабилизации рынка, которые все наблюдали последние месяцы. Также Макрон рассказал о договоренностях в отношении злаковых, где был механизм усиленной защиты, что позволит вмешаться, если зерно с Украины на европейском рынке серьезно дестабилизирует цены и создаст нечестную конкуренцию.
Он прокомментировал «курятину и сахар», отметив договоренности о защитных механизмах на основе истории объемов импорта 2022 и 2023 года. Превышение этих установленных объемов, по мнению лидера Франции, позволит вернуть таможенные пошлины.
«Да – помощи Украине в контексте войны, нет – в случае создания нечестной конкуренции, которая приносит прибыль нескольким миллиардерам и крупным производителям, которые не соблюдают наши нормы», – заявил он.
Ранее Макрон сообщал, что Франция потребует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ясных мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки на фоне усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе.
Ранее саммит ЕС пообещал своим фермерам «запустить демократический процесс для обсуждения усиления аграрного сектора ЕС». Накануне ЕК в предложении о продлении свободного ввоза товаров с Украины предложила ввести механизм экстренной остановки импорта «чувствительных» товаров.