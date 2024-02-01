Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.3 комментария
В ЕС пообещали фермерам «запустить демократический процесс»
В ЕС пообещали европейским фермерам «запустить демократический процесс»
Саммит Евросоюза пообещал своим фермерам «запустить демократический процесс для обсуждения усиления аграрного сектора ЕС», заявил глава ЕС Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита.
Как указал Мишель, ЕС намерен воспользоваться моментом для того, чтобы объявить о приверженности общей аграрной политике ЕС и запустить демократический процесс для обсуждения усиления европейского аграрного сектора, «вопреки обвинениям в равнодушии». По его словам, «разработка краткосрочных мер поддержки фермеров уже началась», передает ТАСС.
В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета и наплыва дешевой украинской сельхозпродукции.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.