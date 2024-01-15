На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.0 комментариев
Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
Протестующие фермеры, которые выступают в Берлине против отмены для них субсидий, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, обратившегося к ним с речью, сообщили СМИ.
Прямую трансляцию с места события ведет немецкий журнал Spiegel. Отмечается, что после того как Линднер подошел к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В свою очередь президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призывал вести себя тише, пишут «Известия».
Однако фермеры, несмотря на попытки Линднера успокоить их фразами «я вас слышу», «я понимаю ваш протест» и «это законный и мирный протест», неоднократно перебивали политика и продолжали свистеть.
После того как Линднер упомянул ситуацию на Украине, демонстранты начали шуметь еще громче, поэтому он решил повторить свою речь дважды. Как сообщает Berliner Zeitung, министр выразил большое сочувствие фермерам и добавил, что сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет.
В начале января фермеры в Германии начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов. В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. Забастовка даже привела к остановке одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, так как недовольные немцы просто перекрыли все подъезды к предприятию.