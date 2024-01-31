ЕК предложила механизм для ограничения импорта сельхозпродукции с Украины

Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ

Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.

Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».

При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.

Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.

Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.