Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Прокуратура Венгрии допросила Мадьяра по делу о краже телефона
Прокуратура Венгрии допросила премьера Мадьяра по делу о краже телефона
Венгерская прокуратура допросила премьер-министра страны Петера Мадьяра в качестве обвиняемого по делу о краже мобильного телефона в ночном клубе.
Мадьяр был допрошен в качестве обвиняемого по делу о краже мобильного телефона у другого человека в ночном клубе, передает ТАСС. Против премьер-министра заведено уголовное дело, однако сам он отвергает предъявленные обвинения.
«Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявление и не признал вину в инкриминируемом правонарушении. О дальнейшем развитии событий буду сообщать дополнительно», – написал Мадьяр в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьера Мадьяра.
Венгерский политик Берталан Хаваши допустил, что Мадьяр может стать первым осужденным премьером за кражу телефона.