Власти выплатили компенсации 383 пострадавшим от взрыва на ярославском заводе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Всего заявления на выплаты подали 475 человек, написал глава региона в «Максе». «В Кубринске 383 человека, чье имущество пострадало от пожара и взрыва на заводе пиротехники, уже получили компенсации. Всего заявления подали 475 жителей, по 425 актам уже есть решения. Чтобы люди могли быстро узнать новости или задать вопросы, на улице Парковой, 15а, продолжает работу специальный штаб», – заявил Евраев.

Он отметил, что в поселке продолжается восстановление жилья. Специалисты уже отремонтировали крыши в 11 из 22 домов, в восьми кровлю обновят капитально, а еще в трех усилят чердачные перекрытия. Кроме того, в Кубринск начали завозить новые стеклопакеты, а в ближайшее время рабочие приступят к покраске фасадов поврежденных зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пострадавшие от пожара на заводе в Ярославской области получили первые выплаты.

В пятницу власти рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре на заводе в Кубринске. В тот же день руководство региона решило установить стелу жертвам инцидента на производстве пиротехники.