Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Пострадавшие от пожара на заводе в Ярославской области получили первые выплаты
Жители Ярославской области, чье имущество пострадало из-за возгорания на фабрике пиротехники, начали получать единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Пострадавшие от пожара на предприятии по производству петард в Кубринске начали получать единовременную материальную помощь, передает ТАСС. Евраев сообщил, что средства уже переведены первым 258 жителям.
«Сегодня в Кубринске начались выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим. Первые 258 человек уже получают средства. Территория, где произошел пожар, огорожена для обеспечения безопасности. Остался участок в лесополосе, где заграждение установит собственник, сейчас там дежурит охрана», – написал глава региона в своем канале в «Максе».
Комиссия по оценке ущерба продолжает работу: составлено более 500 заключений и собрано свыше 400 заявлений от собственников. Временные охранные мероприятия завершены, окна и кровли пострадавших домов защищены от осадков. Фонд капремонта доставил материалы для замены перекрытий.
В местном детском саду уже установили новые окна, и учреждение работает в штатном режиме. В Центре детского творчества в ближайшее время начнется косметический ремонт. Коммунальные службы очистили центральные улицы и завершают уборку дворов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ярославской области пообещали материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Взрывная волна повредила кровлю и окна в 22 многоквартирных домах села Кубринск.
В память о жертвах трагедии на заводе пиротехники руководство региона установит специальную стелу.