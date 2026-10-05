Пострадавшие от пожара на заводе в Ярославской области получили первые выплаты

Tекст: Денис Тельманов

Пострадавшие от пожара на предприятии по производству петард в Кубринске начали получать единовременную материальную помощь, передает ТАСС. Евраев сообщил, что средства уже переведены первым 258 жителям.

«Сегодня в Кубринске начались выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим. Первые 258 человек уже получают средства. Территория, где произошел пожар, огорожена для обеспечения безопасности. Остался участок в лесополосе, где заграждение установит собственник, сейчас там дежурит охрана», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

Комиссия по оценке ущерба продолжает работу: составлено более 500 заключений и собрано свыше 400 заявлений от собственников. Временные охранные мероприятия завершены, окна и кровли пострадавших домов защищены от осадков. Фонд капремонта доставил материалы для замены перекрытий.

В местном детском саду уже установили новые окна, и учреждение работает в штатном режиме. В Центре детского творчества в ближайшее время начнется косметический ремонт. Коммунальные службы очистили центральные улицы и завершают уборку дворов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ярославской области пообещали материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Взрывная волна повредила кровлю и окна в 22 многоквартирных домах села Кубринск.

В память о жертвах трагедии на заводе пиротехники руководство региона установит специальную стелу.