Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Взрыв на производстве пиротехники повредил десятки домов под Ярославлем
В Ярославской области из-за происшествия на производстве пиротехники серьезный ущерб получили 22 многоквартирных дома, у которых выбило окна и повредило крыши.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в селе Кубринск взрывная волна повредила кровлю и окна в десятках жилых строений. «Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали», – заявил глава региона в социальной сети «Макс».
По словам Евраева, в настоящее время совместно с фондом капитального ремонта проводятся неотложные охранные мероприятия. Власти организовали временный ремонт крыш, чтобы защитить жилье от осадков и холодов.
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