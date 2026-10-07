Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Росатом выкупил долю Шишкарева в группе компаний «Дело»
Лихачев: Росатом завершил выкуп доли Шишкарева в группе компаний «Дело»
Госкорпорация «Росатом» завершила процедуру выкупа доли бизнесмена Сергея Шишкарева в транспортно-логистической группе компаний «Дело», сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
«Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний «Дело». С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов Росатома, результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», – цитирует Лихачева ТАСС.
По его словам, стратегическими целями Росатома являются укрепление транспортного суверенитета страны, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а также Трансарктического транспортного коридора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росатом сообщил о запуске регулярных рейсов китайских судов по Севморпути.
В июле Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Севморпути.
Росатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути.