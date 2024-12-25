Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

Эксперты назвали основные версии падения Embraer 190 в Казахстане

Tекст: Олег Исайченко

В среду утром недалеко от города Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный. На борту воздушного судна компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека. Как сообщили в Минтрансе Казахстана, среди пассажиров были 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии.

Согласно информации пресс-службы аэропорта Грозного, изначально из-за тумана борт перенаправили в Махачкалу. Однако вскоре маршрут снова изменился, и самолет отправился в Казахстан. На пути, по данным Росавиации, лайнер столкнулся со стаей птиц, и командир экипажа принял решение о посадке в Актау.

«При выборе запасного аэродрома последнее слово – за командиром корабля. Думаю, что и в Махачкале не оказалось подходящей погоды. Именно поэтому он принял решение уйти на такое же удаление, но с гарантированной хорошей погодой. Иного объяснения я не вижу», – пояснил Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

Между тем в Сети стали появляться кадры с места трагедии. На них видно, что хвостовая часть самолета изрешечена отметинами. По словам экспертов, подобные отверстия могут появиться в результате обстрела или взрыва с поражающими элементами. Однако официально эта версия пока не подтверждалась.

В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым выразил свои глубокие соболезнования. Представитель Кремля также сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично обсудят происшествие на саммите СНГ.

Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Генпрокуратура Азербайджана также инициировала делопроизводство – по статьям, касающимся нарушения правил безопасности транспорта и халатности, повлекших смерть двух и более лиц. Ведомство направило ходатайство в генпрокуратуру Казахстана с просьбой о международной правовой помощи для выполнения необходимых процессуальных действий.

В то же время управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности. «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Схожей точки зрения придерживается и Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России. По его словам, подобные баллоны «проверяются на гораздо больших нагрузках». Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он способен привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров.

«Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

«Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280–300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – отметил эксперт.

«Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям, и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

В свою очередь, Игорь Маликов кадры видео интерпретировал так:

«Самолет шел с большим углом снижения. Такое впечатление, что там что-то с управлением. Пилоты же не хотят убиться, наверняка они начинали его выравнивать, но не смогли. Возможно, мы имеем дело с отказом системы управления», – пояснил он.

В свою очередь специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов выдвинул версию о диверсии. «Очень похоже, что была какая-то борьба в кабине экипажа. Об этом свидетельствуют вот такие длинные движения, пикирование, потом все-таки вывод самолета, набор крены (поворот судна под определенным градусом, позволяющим осуществлять набор и снижение высоты – прим. ВЗГЛЯД)», – объясняет Романов.

Кроме того, Олег Смирнов объяснил, как половина находившихся на борту смогли выжить: по его словам, задняя часть самолета отвалилась при ударе о землю, и, как следствие, те, кто находился в этой части, выжили, поскольку она не загорелась.

В то же время заслуженный пилот России Юрий Сытник подчеркнул, что вблизи аэропортов часто обитают стаи птиц, это связано с их привычкой греться на взлетных полосах и присутствием свалок неподалеку. По его мнению, самолет мог столкнуться с птицами на высоте 400-600 метров, что вызвало остановку двигателя и последующее столкновение с землей.

«Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего не работали двигатели.

Если два двигателя сразу отключились, значит это стая птиц, а не одна»,

– предположил Сытник. «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим «direct mode» – режим прямого ручного управления. Поэтому Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

Он добавил, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, черные ящики целые. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.