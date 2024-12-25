  • Новость часаЗахарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    Скачко сказал, зачем Кулеба пугает Запад реваншизмом Украины
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Авиаэксперт объяснил маневры самолета перед катастрофой в Актау
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»
    Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    3 комментария
    25 декабря 2024, 18:05 • Общество

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    Эксперты назвали основные версии падения Embraer 190 в Казахстане

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау
    @ РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

    Tекст: Олег Исайченко

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий, в том числе о диверсии.

    В среду утром недалеко от города Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный. На борту воздушного судна компании Azerbaijan Airlines (AZAL) находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека. Как сообщили в Минтрансе Казахстана, среди пассажиров были 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии.

    Согласно информации пресс-службы аэропорта Грозного, изначально из-за тумана борт перенаправили в Махачкалу. Однако вскоре маршрут снова изменился, и самолет отправился в Казахстан. На пути, по данным Росавиации, лайнер столкнулся со стаей птиц, и командир экипажа принял решение о посадке в Актау.

    «При выборе запасного аэродрома последнее слово – за командиром корабля. Думаю, что и в Махачкале не оказалось подходящей погоды. Именно поэтому он принял решение уйти на такое же удаление, но с гарантированной хорошей погодой. Иного объяснения я не вижу», – пояснил Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

    Между тем в Сети стали появляться кадры с места трагедии. На них видно, что хвостовая часть самолета изрешечена отметинами. По словам экспертов, подобные отверстия могут появиться в результате обстрела или взрыва с поражающими элементами. Однако официально эта версия пока не подтверждалась.

    В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым выразил свои глубокие соболезнования. Представитель Кремля также сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично обсудят происшествие на саммите СНГ.

    Самолет МЧС России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Генпрокуратура Азербайджана также инициировала делопроизводство – по статьям, касающимся нарушения правил безопасности транспорта и халатности, повлекших смерть двух и более лиц. Ведомство направило ходатайство в генпрокуратуру Казахстана с просьбой о международной правовой помощи для выполнения необходимых процессуальных действий.

    В то же время управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности. «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    Схожей точки зрения придерживается и Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России. По его словам, подобные баллоны «проверяются на гораздо больших нагрузках». Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он способен привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280–300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – отметил эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям, и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    В свою очередь, Игорь Маликов кадры видео интерпретировал так:

    «Самолет шел с большим углом снижения. Такое впечатление, что там что-то с управлением. Пилоты же не хотят убиться, наверняка они начинали его выравнивать, но не смогли. Возможно, мы имеем дело с отказом системы управления», – пояснил он.

    В свою очередь специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов выдвинул версию о диверсии. «Очень похоже, что была какая-то борьба в кабине экипажа. Об этом свидетельствуют вот такие длинные движения, пикирование, потом все-таки вывод самолета, набор крены (поворот судна под определенным градусом, позволяющим осуществлять набор и снижение высоты – прим. ВЗГЛЯД)», – объясняет Романов.

    Кроме того, Олег Смирнов объяснил, как половина находившихся на борту смогли выжить: по его словам, задняя часть самолета отвалилась при ударе о землю, и, как следствие, те, кто находился в этой части, выжили, поскольку она не загорелась.

    В то же время заслуженный пилот России Юрий Сытник подчеркнул, что вблизи аэропортов часто обитают стаи птиц, это связано с их привычкой греться на взлетных полосах и присутствием свалок неподалеку. По его мнению, самолет мог столкнуться с птицами на высоте 400-600 метров, что вызвало остановку двигателя и последующее столкновение с землей.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего не работали двигатели.

    Если два двигателя сразу отключились, значит это стая птиц, а не одна»,

    – предположил Сытник. «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим «direct mode» – режим прямого ручного управления. Поэтому Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Он добавил, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, черные ящики целые. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    Главное
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    The Telegraph: Состояние Асмы Асад ухудшилось из-за рецидива лейкемии
    США одобрили кандидатуру российского посла в Вашингтоне
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    МВД России объявило иноагента Яшина в федеральный розыск
    Гражданину Нидерландов вынесли приговор за нападение на полицейского в Москве

    Китайский автопром жестко выбивает с рынка японских конкурентов

    Японский Nissan оказался на грани выживания. И чтобы не кануть в Лету, он решил объединиться с другими японскими автоконцернами – Honda и Mitsubishi. Тем более, что четверть века назад такой ход сработал – тогда Nissan был спасен французским Renault. Почему продажи у Nissan катастрофически обвалились и откуда у компании столько долгов? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............