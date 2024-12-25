Заслуженный пилот России оценил надежность разбившегося в Казахстане самолета

Заслуженный пилот России Сытник предположил причину крушения самолета в Казахстане

Tекст: Вера Басилая

По словам Сытника, одной из возможных причин аварии могло стать столкновение с птицами, что привело к остановке двигателя. Однако Сытник подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны только после работы официальной комиссии, пишет «Лента.ру».

«Embraer – хороший самолет. Для своих параметров, для своего назначения он нормальный. Поэтому по самому самолету вопросов нет», – заявил летчик.

Он также отметил, что все самолеты, выпускаемые на рынок, надежны, не надежные не выпускаются, так как они просто не будут эксплуатироваться. По его словам, существует градация по надежности, но все самолеты соответствуют техническим условиям безопасности.

Кроме того, пилот подчеркнул, что вблизи аэропортов часто обитают стаи птиц, это связано с их привычкой греться на взлетных полосах и присутствием свалок неподалеку. По его мнению, самолет мог столкнуться с птицами на высоте 400-600 метров, что вызвало остановку двигателя и последующее столкновение с землей.

Ранее в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный и принадлежащий компании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

По информации МЧС республики, число выживших в крушении самолета в Казахстане возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва остаются неясными.