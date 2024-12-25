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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    25 декабря 2024, 13:51 • Новости дня

    Путин сообщил об отправке самолета МЧС к месту авиакатастрофы в Актау

    Путин: Россия отправила самолет МЧС с медперсоналом к месту катастрофы в Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Министерства чрезвычайных ситуаций России с медицинским персоналом и оборудованием вылетел в Актау для оказания помощи после крушения самолета, сообщил президент Владимир Путин.

    «Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», – сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств – участников СНГ.

    Президент также высказал уверенность в проведении тщательного расследования причин крушения, передает ТАСС.

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди которых десять россиян.

    Командир разбившегося в Казахстане самолета принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами.

    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

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    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    24 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Мечта школьницы из Шебекино осуществилась благодаря «Елке желаний» и Владимиру Путину

    Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин поговорил по телефону с десятилетней Маргаритой Руцинской из Шебекино Белгородской области, которая участвовала в благотворительной акции «Елка желаний». В рамках акции глава государства исполнил мечту девочки.

    Маргарита совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100». Впервые приехав в Москву, она посетила Национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

    Также для девочки была организована вертолетная экскурсия по Подмосковью. В декабре президент вновь присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три новогодних желания детей, включая открытку Маргариты.

    Всероссийская акция «Елка желаний», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых», продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. Желающие могут подать заявку на участие до 20 декабря через официальный сайт акции. Участвовать могут дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей и из регионов, затронутых конфликтами.

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    25 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ Иса Таженбаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау в среду.

    В сообщении управления, которое приводит агентство Казинформ, говорится, что 25 декабря в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности, передает ТАСС.

    На место происшествия были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе.

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    24 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин: Россия увеличит число своих преподавателей в Таджикистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет наращивать работу российских педагогов в Таджикистане, ведущих обучение на русском языке, пообещал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

    По словам Путина, в Таджикистане 72 российских педагога, а со следующего года будет работать уже 82 преподавателя из России, передает ТАСС.

    «Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен. Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу», – сказал Путин.

    Ранее Путин на переговорах с Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах.

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    25 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

    На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

    Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

    Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

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    24 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Песков сообщил о подарках и культурной программе для участников саммита СНГ

    Песков сообщил о подготовленных для лидеров стран СНГ подарках и культурной программе в рамках саммита под Петербургом

    Tекст: Антон Антонов

    Для лидеров стран СНГ, которые примут участие в неформальном саммите в Ленинградской области, запланирована культурная программа, они получат памятные подарки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, предусмотрены ли подарки для лидеров стран СНГ, Песков ответил: «Конечно, всегда так было, это протокольный принцип. Конечно, будут подарки». Кроме того, он отметил, что встреча носит неформальный характер. По словам Пескова, «саммит СНГ предновогодний, культурная программа предусмотрена». Однако раскрывать подробности он не стал, передает РИА «Новости».

    Напомним, Песков указывал, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза. Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря. Во вторник Путин встретился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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    25 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    СК возбудил дело после крушения самолета в Казахстане
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

    Генпрокуратура Азербайджана также инициировала уголовное дело в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Актау. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что дело заведено по статьям, касающимся нарушения правил безопасности транспорта и халатности, повлекших смерть двух и более лиц.

    Следствием занимается Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана. Возглавляет группу заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов. Ведомство также направило ходатайство в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой о международной правовой помощи для выполнения необходимых процессуальных действий.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане. В больницы Казахстана доставили 29 пострадавших при крушении самолета.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой.


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    24 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Песков рассказал о деталях программы Путина в Петербурге на ближайшие дни

    Стало известно о рабочей программе Путина в Петербурге и Ленобласти на ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшие дни будет активно работать в Петербурге и Ленинградской области, начиная с награждения директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом и заканчивая саммитом Евразийского экономического союза.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков представил программу Владимира Путина на ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня пройдут культурные мероприятия, среди которых встреча с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Глава государства наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Вечером Путин примет президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетит Россию с рабочим визитом. Переговоры двух лидеров пройдут в Ленинградской области и продолжатся рабочим обедом.

    Завтра президент России примет участие в неформальном саммите СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что данное мероприятие является традиционным предновогодним событием, которое дает возможность лидерам обсудить актуальные проблемы и провести двусторонние встречи.

    Послезавтра в Петербурге состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном формате, в рамках которых будет представлен солидный пакет документов. Песков выразил надежду, что после окончания саммита Путин подведет итоги мероприятий.

    Ранее стало известно, что Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области.

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    24 декабря 2024, 23:57 • Новости дня
    Рахмон признал Россию главным торговым партнером Таджикистана

    Рахмон назвал Россию главным торговым партнером Таджикистана в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2024 года главным торгово-экономическим партнером Таджикистана стала Россия, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Завершающийся год был насыщенным для наших отношений, по итогам года Россия является главным торгово-экономическим партнером, товарооборот увеличился почти на 20%», – приводит слова Рахмона РИА «Новости».

    Рахмон также подчеркнул значимость поддержки России в гуманитарной сфере. Он выразил благодарность за выделение средств на строительство школы для одаренных детей в Душанбе и театра имени Маяковского.

    Рахмон также отметил необходимость качественной переподготовки учителей русского языка для 4,5 тыс. школ в Таджикистане. Он поблагодарил президента России за оказание помощи преподавателям.

    В ходе встречи Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом, пожелав ему доброго здоровья и новых успехов, а России – благополучия и мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Рахмона прошли в комплексе «Игора» в Ленинградской области, на которых президент России заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане. В ходе встречи также обсудили увеличение числа российских преподавателей в Таджикистане, Путин пообещал увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.

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    24 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане

    Путин заявил о росте объема российских инвестиций в Таджикистане в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил рост объема российских инвестиций в Таджикистан в 2024 году.

    «Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. И в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение. Небольшое, но тем не менее оно состоится», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин и Рахмон начали переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области.

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    25 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    Генпрокуратура Азербайджана: В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы, они проходят лечение, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов сообщил на брифинге, что из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, передает ТАСС.

    «По последним данным, из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, проводится их лечение», – сказал Зейналов.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Ранее МЧС Казахстана сообщало о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау. В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

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    25 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о состоянии 12 выживших после крушения самолета в Казахстане

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, на борту которого были пассажиры, выжили 12 человек, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау. Он сообщил, что на борту находились 12 выживших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое.

    Кадыров добавил: «Молим Всевышнего об их выздоровлении».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе. По ее словам, дипломаты активно участвуют в координации действий с казахстанской стороной, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

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    25 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    AZAL опубликовала список пассажиров упавшего самолета в Казахстане

    Опубликован список пассажиров рейса AZAL, разбившегося около Актау

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список 62 пассажиров рейса, потерпевшего крушение близ Актау, среди которых граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    Список опубликован на азербайджанском языке, сообщает ТАСС.

    Среди пассажиров находилось 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Киргизии. Кроме того, на борту присутствовали пять членов экипажа.

    Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц.

    При крушении самолета под Актау в Казахстане выжили 28 человек, в том числе двое детей.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после крушения самолета.

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    25 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    В больницы Казахстана доставили 29 пострадавших при крушении самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди них десять россиян, сообщает областное управление здравоохранения.

    «Всего 29 пострадавших, из них в областную больницу доставлены 27 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, их готовят к операции», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    По данным посольства РФ в Казахстане, среди пострадавших десять граждан России. «Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь», – уточнили в посольстве.

    Ранее азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список 62 пассажиров рейса, потерпевшего крушение близ Актау, среди которых граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане. При крушении самолета под Актау в Казахстане выжили 28 человек, в том числе двое детей. Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

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    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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