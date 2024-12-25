Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Эксперт по безопасности полетов допустил возможность диверсии при крушении самолета в Актау
«Не похоже, что судно пытались посадить в Актау или перехватить штурвал, чтобы похитить, нет. Это похоже было на то, что пытались этот самолет просто уронить», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя крушение самолета под Актау в Казахстане.
Следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.
«Моя версия, что это очень похоже на то, что была какая-то борьба в кабине экипажа. Об этом свидетельствуют вот такие длинные движения, пикирование, потом все-таки вывод самолета, набор крены (поворот судна под определенным градусом, позволяющим осуществлять набор и снижение высоты – прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Романов.
«Это похоже на какую-то диверсию – просто чистая борьба в кабине самолета. Причем не похоже, что судно пытались посадить в Актау или перехватить штурвал, чтобы похитить, нет. Это похоже было на то, что пытались этот самолет просто уронить», – заключил Романов.
Между тем управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщило о взрыве баллона на борту самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, который разбился под Актау в среду.
В результате крушения самолета под казахстанским Актау выжили 28 человек, среди них есть ребенок.