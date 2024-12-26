В апреле в России начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка, поскольку со следующего учебного года без такового их больше в школы принимать не будут – очередной шаг по наведению порядка в сфере миграции сделан.

У миграционной темы есть любопытный аспект: она в настоящий момент обострилась практически во всем мире, то есть Россия сталкивается, по сути, с теми же проблемами, что и США, и европейские страны, и Турция, и еще десятки государств во всех уголках планеты. Да даже Япония, исторически крайне закрытая страна, из-за острой нехватки рабочей силы вынуждена открыть двери для мигрантов, и ей предстоит непростой процесс адаптации к быстро увеличивающемуся количеству иностранцев и новых граждан.

При этом проблемы, порождаемые миграцией, очень похожи в самых разных странах – во всяком случае Россия сталкивается ровно с теми же проявлениями, что Америка и Европа. Мигранты плохо интегрируются в новые общества, формируют замкнутые сообщества и даже гетто, которые функционируют по собственным внутренним правилам, крайне далеким от законодательства страны проживания. Мигранты занимают экономические ниши, которые, с одной стороны, малоинтересны для местных, а с другой, предоставляют огромный простор для злоупотреблений, что, в свою очередь, ведет к коррумпированию и разложению той части госаппарата, что работает с мигрантами. Подобное положение превращает сообщества мигрантов в питательный бульон для криминала любого рода – от организованной преступности до совершенно диких в своей немотивированности и жестокости преступлений. Свежая история из Нью-Йорка, где мигрант из Гватемалы просто взял и сжег женщину в метро, в этом смысле воспринимается обществом не как нечто из ряда вон выходящее, а как проявление системы во всей ее безобразности.

Помимо социальных и экономических аспектов, мигрантские сообщества становятся все более значимым политическим фактором, причем по большей части тоже деструктивным. Демократическая партия в США обеспечила для нелегалов режим открытых дверей в надежде заполучить с их помощью электоральное преимущество над республиканцами. Мигранты с Глобального Юга, будучи по вероисповеданию преимущественно мусульманами, являются объектом пропаганды и вербовки самых радикальных, экстремистских и просто террористических движений. Теракт на рождественской ярмарке в германском Магдебурге стал тому очередным напоминанием.

Текущий российский опыт добавил новых деталей в сложившуюся картину: Киев вербует мигрантов из Средней Азии для совершения терактов на территории России, однако главным мотивом для тех выступают не идеологические, а меркантильные соображения. Что с убийством генерала Кириллова, что с бойней в «Крокус-Сити», преступники шли на это в первую очередь из-за обещанных им денег и гражданства, а не по идейным мотивам.

И, кстати, в этих историях тоже отражается отношение к мигрантам как к дешевому расходному материалу со стороны их нанимателей. Предатель-россиянин Максим Кузьминов, убивший сослуживцев и угнавший вертолет, получил обещанное вознаграждение: он весьма комфортно устроился в Испании, хотя и недолго пользовался тридцатью сребренниками. Гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, взорвавшего начальника войск РХБЗ с помощником, организаторы теракта заведомо не собирались вытаскивать – он был для них одноразовым исполнителем, который был списан сразу по достижении цели.

Тема мигрантов стала настолько чувствительной для самых разных стран, что игнорировать недовольство граждан больше не могут даже самые либерально настроенные силы. В ФРГ, чтобы хоть как-то сбить электоральный напор «Альтернативы для Германии», за ужесточение миграционной политики стали ратовать мейнстримные партии, до того много лет державшие страну распахнутой для приезжих.

Так что и в этом смысле Россия, наводящая порядок в сфере миграции, вовсе не является исключением из правил. Наоборот: наша страна находится ровно в том же векторе, что и остальной мир, который осознал, что сама собой эта проблема не решится, и пора уже принимать какие-то меры.

И вот тут у России есть два очень важных преимущества по сравнению с теми же Штатами или Европой. Во-первых, при всех негативных явлениях у нас положение не зашло так далеко, как, например, в европейских городах, где есть целые районы, куда даже полиция не заезжает, и там фактически созданы государства в государстве. Или ситуация, с которой прямо сейчас столкнулись США, когда в стране происходит стремительный передел криминального рынка и власть в преступном мире перехватывают жестокие латиноамериканские банды, перебравшиеся через открытую границу. Это, в свою очередь, не только влияет на бедные и неблагополучные кварталы, но и затрагивает богатые районы, которых раньше не касались криминальные разборки – и это на фоне серьезного кризиса правоохранительной системы. У нас ситуация не настолько сложная, а значит, и решение проявившихся проблем будет проще.

Во-вторых, и это самое важное, Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, веками строившая общественный уклад на основе взаимоуважения и добрососедства. В нашем распоряжении наш собственный колоссальный опыт по достижению межнационального согласия. К тому же мы быстро освобождаемся – уже почти освободились – от фальшивых и откровенно деструктивных либерально-политкорректных установок, которые нам старательно навязывали три десятилетия. Мы называем террористов террористами. Мы уважаем чужие традиции, но ожидаем от живущих в России соблюдения российских законов и обычаев. Страна открывает перед своими новыми гражданами широчайшие перспективы, но те должны не только пользоваться предоставленными правами, но и выполнять возложенные на них обязанности, будь то служба в армии, владение русским языком или знание отечественной истории.

У России есть все необходимое, чтобы урегулировать конфликты, сгладить трения и переломить негативные тенденции. Главное – политическая воля и последовательность государственной политики.

Потому что если этого не сделать, то потери, которые ждут нашу страну, будут куда больше, чем у большинства стран. Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство взаимоуважительного сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия. Нельзя допустить, чтобы это произошло.

Очевидно, что государственное руководство это осознает – и активная коррекция миграционной политики стала ответом на назревший запрос на перемены.