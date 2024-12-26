  • Новость часаФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    26 декабря 2024, 09:00 Мнение

    Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать
    Трамп предложил канадцам награду в случае присоединения к США
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи

    В апреле в России начнется тестирование детей мигрантов на знание русского языка, поскольку со следующего учебного года без такового их больше в школы принимать не будут – очередной шаг по наведению порядка в сфере миграции сделан.

    У миграционной темы есть любопытный аспект: она в настоящий момент обострилась практически во всем мире, то есть Россия сталкивается, по сути, с теми же проблемами, что и США, и европейские страны, и Турция, и еще десятки государств во всех уголках планеты. Да даже Япония, исторически крайне закрытая страна, из-за острой нехватки рабочей силы вынуждена открыть двери для мигрантов, и ей предстоит непростой процесс адаптации к быстро увеличивающемуся количеству иностранцев и новых граждан.

    При этом проблемы, порождаемые миграцией, очень похожи в самых разных странах – во всяком случае Россия сталкивается ровно с теми же проявлениями, что Америка и Европа. Мигранты плохо интегрируются в новые общества, формируют замкнутые сообщества и даже гетто, которые функционируют по собственным внутренним правилам, крайне далеким от законодательства страны проживания. Мигранты занимают экономические ниши, которые, с одной стороны, малоинтересны для местных, а с другой, предоставляют огромный простор для злоупотреблений, что, в свою очередь, ведет к коррумпированию и разложению той части госаппарата, что работает с мигрантами. Подобное положение превращает сообщества мигрантов в питательный бульон для криминала любого рода – от организованной преступности до совершенно диких в своей немотивированности и жестокости преступлений. Свежая история из Нью-Йорка, где мигрант из Гватемалы просто взял и сжег женщину в метро, в этом смысле воспринимается обществом не как нечто из ряда вон выходящее, а как проявление системы во всей ее безобразности.

    Помимо социальных и экономических аспектов, мигрантские сообщества становятся все более значимым политическим фактором, причем по большей части тоже деструктивным. Демократическая партия в США обеспечила для нелегалов режим открытых дверей в надежде заполучить с их помощью электоральное преимущество над республиканцами. Мигранты с Глобального Юга, будучи по вероисповеданию преимущественно мусульманами, являются объектом пропаганды и вербовки самых радикальных, экстремистских и просто террористических движений. Теракт на рождественской ярмарке в германском Магдебурге стал тому очередным напоминанием.

    Текущий российский опыт добавил новых деталей в сложившуюся картину: Киев вербует мигрантов из Средней Азии для совершения терактов на территории России, однако главным мотивом для тех выступают не идеологические, а меркантильные соображения. Что с убийством генерала Кириллова, что с бойней в «Крокус-Сити», преступники шли на это в первую очередь из-за обещанных им денег и гражданства, а не по идейным мотивам.

    И, кстати, в этих историях тоже отражается отношение к мигрантам как к дешевому расходному материалу со стороны их нанимателей. Предатель-россиянин Максим Кузьминов, убивший сослуживцев и угнавший вертолет, получил обещанное вознаграждение: он весьма комфортно устроился в Испании, хотя и недолго пользовался тридцатью сребренниками. Гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, взорвавшего начальника войск РХБЗ с помощником, организаторы теракта заведомо не собирались вытаскивать – он был для них одноразовым исполнителем, который был списан сразу по достижении цели.

    Тема мигрантов стала настолько чувствительной для самых разных стран, что игнорировать недовольство граждан больше не могут даже самые либерально настроенные силы. В ФРГ, чтобы хоть как-то сбить электоральный напор «Альтернативы для Германии», за ужесточение миграционной политики стали ратовать мейнстримные партии, до того много лет державшие страну распахнутой для приезжих.

    Так что и в этом смысле Россия, наводящая порядок в сфере миграции, вовсе не является исключением из правил. Наоборот: наша страна находится ровно в том же векторе, что и остальной мир, который осознал, что сама собой эта проблема не решится, и пора уже принимать какие-то меры.

    И вот тут у России есть два очень важных преимущества по сравнению с теми же Штатами или Европой. Во-первых, при всех негативных явлениях у нас положение не зашло так далеко, как, например, в европейских городах, где есть целые районы, куда даже полиция не заезжает, и там фактически созданы государства в государстве. Или ситуация, с которой прямо сейчас столкнулись США, когда в стране происходит стремительный передел криминального рынка и власть в преступном мире перехватывают жестокие латиноамериканские банды, перебравшиеся через открытую границу. Это, в свою очередь, не только влияет на бедные и неблагополучные кварталы, но и затрагивает богатые районы, которых раньше не касались криминальные разборки – и это на фоне серьезного кризиса правоохранительной системы. У нас ситуация не настолько сложная, а значит, и решение проявившихся проблем будет проще.

    Во-вторых, и это самое важное, Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, веками строившая общественный уклад на основе взаимоуважения и добрососедства. В нашем распоряжении наш собственный колоссальный опыт по достижению межнационального согласия. К тому же мы быстро освобождаемся – уже почти освободились – от фальшивых и откровенно деструктивных либерально-политкорректных установок, которые нам старательно навязывали три десятилетия. Мы называем террористов террористами. Мы уважаем чужие традиции, но ожидаем от живущих в России соблюдения российских законов и обычаев. Страна открывает перед своими новыми гражданами широчайшие перспективы, но те должны не только пользоваться предоставленными правами, но и выполнять возложенные на них обязанности, будь то служба в армии, владение русским языком или знание отечественной истории.

    У России есть все необходимое, чтобы урегулировать конфликты, сгладить трения и переломить негативные тенденции. Главное – политическая воля и последовательность государственной политики.

    Потому что если этого не сделать, то потери, которые ждут нашу страну, будут куда больше, чем у большинства стран. Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство взаимоуважительного сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия. Нельзя допустить, чтобы это произошло.

    Очевидно, что государственное руководство это осознает – и активная коррекция миграционной политики стала ответом на назревший запрос на перемены.

    Другие материалы автора

    Главное
    ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР
    Порошенко призвал не проводить выборы на Украине
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине
    Судно под флагом Гонконга было замечено около кабеля EstLink 2 в момент аварии
    На российских складах зафиксировали избыток китайских автомобилей
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины
    В Москве арестован новый фигурант дела об афере с квартирой Долиной

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............