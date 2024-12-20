Депутат: Ситуация с миграцией будет решена, как когда-то с бумажной бюрократией

Депутат Матвейчев: В России не должно быть нелегальной миграции

Tекст: Андрей Резчиков

«Вопрос миграционной политики является довольно сложным и сильно тревожит общество. Но президент, как ответственный руководитель, прежде всего выступает за межнациональный мир в многонациональной стране. В то время как наши недруги хотят расшатать этот вопрос, используя проблему мигрантов», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Надо четко понимать, что нелегальной миграции в России не должно быть. И мы намерены бороться с таким явлением. Силовики уже получили задание работать в этом направлении», – продолжил депутат. По словам Матвейчева, чем технологичнее экономика, «тем меньше в ней требуется неквалифицированной рабочей силы».

«Но такая экономика с неба не падает, она возникает постепенно, в результате целенаправленных усилий. Нет волшебной палочки, чтобы завтра решить все проблемы», – считает спикер.

«Кто-то не верил, что можно победить бумажную бюрократию, а сегодня мы имеем многофункциональные центры – МФЦ. Так же надо навести порядок и с мигрантами. В Госдуме приняты законы, которые скоро начнут действовать, и ситуация начнет улучшаться», – пояснил Матвейчев.

Парламентарий также отметил усилия государства по возвращению соотечественников. По его словам, работа с ними должна выстраиваться таким образом, чтобы у желающих вернутся в Россию не возникало трудностей.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами и жителями страны ответил на вопросы, которые касались в том числе миграционной политики. По мнению президента, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, «нужно повышать производительность труда, нужно вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук».

Кроме того, президент предложил развивать в странах, откуда в основном приезжают люди на заработки в Россию, сеть русских школ. «Нужно вместе с нашими партнерами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идет о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона и, конечно, ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории, – требования к тому, чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут. И это, конечно, дело правоохранительных органов», – добавил глава государства.

Путин также предложил создать в рамках МВД «отдельное мощное подразделение» по вопросам миграции.